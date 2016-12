 »  Miloš Zeman a cenzura internetu, IT startupy roku, Facebook chce sledovat oči

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Prezident Miloš Zeman v novoročním projevu varoval před cenzurou internetu, i když předtím bez řečí podepsal hazardní zákon cenzuru umožňující a ani nereagoval na výtky v rámci kampaně Přichází cenzor. Na mysli má budování centra na ministerstvu vnitra, které má bojovat proti dezinformacím na webu. Místopředsedkyně poslaneckého klubu KSČM Miloslava Vostrá posléze v textu nazvaném „Kontrola není na škodu“ naopak kontrolu sítí hájila.

Facebook, respektive jeho společnost Oculus kupuje startup The Eye Tribe. Jeho technologie umožňuje sledovat pohyb očí (eye tracking) ve virtuální realitě. To by mělo VR brýlím Oculus přidat nové možnosti. Facebook chce do VR přinést více sociální interakce a „trackování“ očí zvládne lépe zobrazovat emoce a výrazy lidí. Podobný obchod nedávno udělal i Google, který koupil firmu Eyefluence.

Business Insider připravil rozsáhlé žebříčky kolem startupů zaměřených na enterprise IT. Podívat se můžete na 38 startupů s největší hodnotou v roce 2016, 38 startupů, které se podle VC investorů rozjedou v roce 2017 a 51 enterprise startupů, na které v roce 2017 vsadit kariéru.

Vyšel poslední díl pořadu Hello World, který připravuje Bloomberg a který mapuje technologické huby v různých zemích. Desáté vydání je z Chile. Podívat se na něj můžete níže, případně zde. Ostatní díly jsou pak zde.

Snap (Snapchat) za zhruba 40 milionů dolarů kupuje firmu Cimagine, informují The Times of Israel. Na tomto základě by v Izraeli měla vyrůst laboratoř Snapchatu zaměřená na umělou inteligenci. Cimagine dělá vlastní AI technologii, která umožňuje vizualizovat věci ve 3D. Snapchat toho pravděpodobně bude chtít využít v rámci nakupování v jeho aplikaci.

Skupina Volkswagen za nespecifikovanou částku kupuje firmu PayByPhone, která dělá služby pro mobilní placení za parkování. V roce 2016 takto otočila 250 milionů dolarů. Je to součástí investic tradičních automobilek do nových technologií spojených s AI, mobilitou a podobně. VW už rozjel i divizi Moia zaměřenou na takzvaný car sharing.

Akcie Nvidie tento týden ztratily sedm procent, letos přitom celkově vyrostly třikrát. Propad v podstatě zapříčinil jeden tweet od Citron Research, který investory varuje, že je Nvidia nadhodnocená a poukazuje na údajné problémy společnosti. Rozepsány jsou zde. Podle obhájců je ale naopak Nvidia na velice dobré cestě stát se něčím větším. Její grafické čipy se totiž začínají prosazovat i v datacentrech a dalších oblastech. Tržní hodnota firmy je nyní téměř 54 miliard dolarů.

Mladá společnost AppDynamics se chystá na burzu, už vyplnila potřebné dokumenty pro regulátory. Při IPO na NASDAQu chce získat 100 milionů dolarů. AppDynamics za devět měsíců v roce 2016 vykázala tržby přes 158 milionů dolarů se ztrátou 95 milionů. Společnost dělá nástroje pro správu výkonu aplikací (APM), kde má několik silných konkurentů, včetně Microsoftu a menších hráčů.

Nastupující americký prezident Donald Trump chce zpět do USA dostat pracovní místa, zejména ta, která se přesunula do Číny. Wall Street Journal v tématu pěkně rozebírá, proč se toho v Šen-čenu příliš nebojí. O tomto „čínském Silicon Valley“ také v naší reportáži.