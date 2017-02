 »  Ministr Mládek předložil novelu, která operátorům zakazuje neveřejné nabídky

10:45 – doplnili jsme vyjádření Českého telekomunikačního úřadu

13:25 – doplnili jsme informaci o navrhovaných změnách pokut

13:35 – doplnili jsme vyjádření Asociace provozovatelů mobilních sítí

Už žádné podpultové ceny, retenční nebo akviziční nabídky. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek poslal k projednání na vládě upravenou verzi novely zákona o elektronických komunikacích, která tuto rozšířenou praxi operátorům výslovně zakazuje.

Pokud by vstoupila v platnost, nesměli by operátoři nabízet své služby za jiné ceny, než mají ve veřejném ceníku. Má to zajistit nový odstavec v §54 zákona, který říká:

Podnikatel poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací a poskytovatel univerzální služby nesmí při prodeji služeb spotřebitele diskriminovat; zejména nesmí spotřebitelům poskytovat služby za jiné ceny, než jaké byly uveřejněny podle odstavce 1.

Navržená změna se ovšem týká jen rezidentních zákazníků, tedy spotřebitelů, fyzických osob. Nedotkla by se vůbec firemních tarifů, jejichž ceny konkurenční válka operátorů stlačila hodně dolů.

Jde každopádně o překvapivou změnu, která v dřívější verzi novely nebyla a neprošla ani oficiálním připomínkovým řízením. Nevěděl o něm ani Český telekomunikační úřad (ČTÚ). „Návrh zákazu individuálních cen pro spotřebitele s námi nebyl konzultován a nechápeme jeho motivaci. Z našeho pohledu dochází k omezení autonomie vůle smluvních stran a k velkému nebezpečí zakonzervování cen v segmentu, kde již nyní, po protispotřebitelské novele, neprobíhá intenzivní soutěž,“ komentuje návrh novely úřad.

Diví se i Asociace provozovatelů mobilních sítí, která zastupuje operátory. „Návrh se do zákona dostal až po standardním připomínkovém řízení a tudíž je pro nás velmi těžké se k němu vyjadřovat a komentovat jej. Spíš bychom chtěli od ministerstva průmyslu a obchodu slyšet, co za tím je, co má tento návrh přinést,“ říká její mluvčí Jiří Grund.

Ochrana těch méně aktivních

Premiér Bohuslav Sobotka přitom chce zákon nechat projít parlamentem ve zrychleném řízení. Poslanci by tedy neměli možnost přijímat pozměňovací návrhy a museli by jej schválit – nebo odmítnout – jako celek.

Poslední možnost, jak se ještě návrh může změnit, je jeho projednávání ve vládě, respektive v komisích Legislativní rady vlády. Podle reakce ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO) na Twitteru se dá očekávat bouřlivá debata:

Doplnit si chybejici kriterium Airtours rovnou zakonem je nebyvala drzost. MPO znamena Ministerstvo Pro Operatory? https://t.co/0e0FhHefVL — Robert Pelikán (@RPelik) 16. února 2017

Jak vlastně ministerstvo průmyslu zákaz neveřejných nabídek zdůvodňuje? Podle důvodové zprávy má ochránit zákazníky, kteří nejsou při vyjednávání o cenách dostatečně aktivní:

Pomocí neveřejných nabídek poskytovatelé vedou konkurenční boj pouze o nové zákazníky, popř. o zákazníky, kteří projevili úmysl změnit poskytovatele, a výhoda konkurenčního prostředí, konkrétně snížení ceny služeb, není přenášena na všechny spotřebitele. V důsledku toho za velmi výhodné ceny využívá služby pouze menší, aktivnější část spotřebitelů, respektive velkých klientů, která se dostane k neveřejným nabídkám. Zejména drobní spotřebitelé, kteří se spoléhají na platnost zveřejněných cen a dodržování zákazu diskriminace, potom za služby platí podstatně vyšší ceníkovou cenu. Právě tuto druhou část spotřebitelů by měl návrh primárně ochránit. Toto doplněné ustanovení zakazuje poskytování služeb spotřebitelům za jiné než zveřejněné ceny. To umožní přenést na všechny spotřebitele výhody efektivně konkurenčního trhu formou snížení ceny služeb.

Dvě třetiny zákazníků

Na neveřejné nabídky si někteří operátoři stěžují. Například zástupci O2 na nedávném setkání s novináři argumentovali, že právě neveřejné nabídky křiví trh, protože je využívá velká část rezidentních zákazníků.

„Máme odhady, extrapolace na celý trh. Domníváme se, že až dvě třetiny zákazníků mají nějakou formu neveřejné nabídky,“ uvedla ředitelka útvaru Strategie a inovace O2 Kateřina Pospíšilová. O2 si stěžuje také na to, že řada lidí zneužívá firemní tarify a používá firemní čísla i k soukromým účelům.

Bez možnosti vyjednat si neveřejnou nabídku ale v současné době zákazníci v podstatě nemají šanci dostat se na výhodnější ceny, které by se firemním tarifům aspoň trochu přiblížily.

Aby byl zákaz neveřejných nabídek pro zákazníky přínosem, museli by operátoři ceníkové ceny pro spotřebitele citelně snížit. Nic je k tomu ale nenutí.

Pokuty jako procento z obratu

Novela navrhuje i další překvapivou změnu, která neprošla připomínkovým řízením. Ministerstvo v ní nakonec vyhovělo požadavkům ČTÚ a navrhuje, aby regulátor mohl udělovat operátorům za porušení zákona pokuty vypočítávané z výše jejich obratu.

Z maximální výše pokuty 10 milionů Kč tak má být nově strop 15 milionů nebo 5 % z „čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší“. A u vážnějších přečinů se maximální pokuta zvedá z 20 milionů Kč na 50 milionů, nebo až 10 % čistého obratu.

Do vyšší skupiny spadá i nový správní delikt, kterého se operátor může dopustit nesplněním podmínek, ke kterým se zavázal v aukci. Pokud operátor spáchá delikt opakovaně, může mu úřad pokutu zvýšit na dvojnásobek.

Odstoupení od smlouvy

Novela obsahuje i další změny, včetně slíbeného, pak zapomenutého a nakonec opět slíbeného posílení pozice zákazníků. Operátoři by podle novely jednak museli ve smlouvách popsat, jaké změny mohou v podmínkách jednostranně udělat a jak je uživateli oznámí.

A zákazník má nově dostat možnost odstoupit od smlouvy bez sankce při jakékoli jednostranné změně smlouvy. Dřívější stav, kdy měli zákazníci toto právo jen při podstatných změnách smluv, které vedly ke zhoršení jejich postavení, by tedy měl být minulostí.

Novela obsahuje také nový limit na přenos čísla od jednoho operátora ke druhému. Nově má na něj operátor maximálně deset dnů.