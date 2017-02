 »  Ministr Mládek: za vysoké ceny mobilních služeb může ČTÚ, ÚOHS a radní Malý

Jak budou vypadat premiérem Sobotkou přislíbená opatření, která mají zajistit snížení cen mobilních služeb v Česku? Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na dnešní tiskové konferenci řekl, že jeho úřad za současnou situaci nemůže. Žádné konkrétní kroky ale nepředstavil.

Tedy s jednou výjimkou: naznačil změnu v Radě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Do funkce už znovu nenavrhne radního Ondřeje Malého, kterému v březnu končí mandát. Malý se podle něj chová spíš jako politický aktivista než jako člen výkonného úřadu.

Co konkrétně ministr na tiskovce řekl?

Přečtu vám takový citát a malou hádanku. ‚Jako člen Rady bych chtěl především přispět k tomu, aby úřad reguloval lépe a předvídatelněji český telekomunikační trh, poskytoval k němu maximum co nejpřesnějších informací, daleko výrazněji chránil české spotřebitele v oblasti mobilních telefonních služeb. S pozicí člena Rady se pojí formální vliv, který chci maximálně využít ve prospěch českých spotřebitelů.‘ Kdo a kdy to řekl? Řekl to Ondřej Malý, když byl nominován v roce 2012 na člena rady ČTÚ.

Jaké jsou reálné výsledky? K poslednímu výraznému snížení mobilních cen došlo v dubnu 2013 za předsedy Pavla Dvořáka. ČTÚ od dubna 2012 do konce roku 2015 prováděl analýzu mobilního trhu a v březnu 2016 zveřejnil závěr, že mobilní trh je plně konkurenční. Kdo má v kompetenci provádění analýz relevantních trhů? No Rada ČTÚ. Čili kromě pěti let obecné kritiky mobilního trhu prostřednictvím médií žádný pozitivní dopad činnosti Ondřeje Malého v Radě ČTÚ. Pan Malý nepochopil, že když je v exekutivní funkci, tak se nemá zabývat novinářskými články, ale má konat, protože on je členem Rady, která má obrovské exekutivní možnosti. Bylo by smutné opakovat stejnou chybu a uvěřit slovům člověka, který sliboval něco před pěti lety a který v zásadě slibuje úplně to samé, jako by pět let nebyl členem výkonného orgánu.

Ondřeje Malého ostrá kritika překvapila. „Když jsem byl u pana ministra na osobní schůzce před 14 dny, žádné takové výhrady mi do očí neřekl,“ komentoval ji pro Lupu.

Pokuty jsou vysoké dost

Mládek také kritizoval práci ČTÚ a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) obecně. Právě tyto dvě instituce se mají starat o to, aby telekomunikační trh dobře fungoval. Ministerstvo na to podle něj nemá žádné pravomoci.

Podle Mládka mají oba úřady už teď dostatečné nástroje k tomu, aby situaci na českém trhu usměrňovaly, ale nečiní tak. Podle Mládka má pomoci na úterý plánovaná schůzka šéfů obou úřadů s premiérem Bohuslavem Sobotkou. „Pevně doufám, že po aktivitě pana premiéra tyto instituce začnou konat a zajistí, že soutěž na českém trhu bude efektivnější než dosud,“ řekl ministr.

Nové nástroje podle Mládka nejsou potřeba. V chystané novele zákona o elektronických komunikacích tak ministerstvo nepodpoří návrh ČTÚ na zvýšení pokut pro operátory.

„Ukázalo se, že ČTÚ může udělit pokuty až do 20 milionů Kč, při opakování provinění až do 40 milionů Kč, ale ČTÚ ještě nikdy tu nejvyšší pokutu nikomu neudělil,“ řekl Mládek.

„Celkově ČTÚ udělil v roce 2014 pokuty za 21,7 milionu, v roce 2015 za 24,5 milionu Kč, čili já si myslím, že ČTÚ by měl nejprve vyčerpat možnosti, které mu dává stávající zákon, a teprve pak by přicházelo v úvahu zvýšení pokut. Je tu také ÚOHS, který může udělovat pokuty podle obratu,“ vysvětloval ministr, proč zvýšení pokut nechce do návrhu napsat.

Naopak zlepšení postavení spotřebitelů při jednostranných změnách smluv se nakonec do novely dostane. „Účastník bude mít právo odstoupit od smlouvy bez sankce, pokud jednostranné změny smlouvy vyvolané operátorem nevedou ke zlepšení jeho postavení,“ slíbil ministr.

V původním návrhu příslušná změna nebyla a Mládek ji do něj přidal až po rozsáhlé kritice a příkazu od premiéra Sobotky. I dnes také zopakoval stanovisko ministerstva, že pro změnu vlastně nebyl důvod, protože si na českou transpozici evropské směrnice nikdo nestěžoval. Už v lednu jsme ale zjistili, že to není pravda a Evropská komise kvůli paragrafu, který zvýhodňuje operátory, vede s Českem neformální šetření. Podrobněji viz Komise vede s Českem řízení kvůli zákonu, který nadržuje operátorům.

Novela také přinese už dříve avizované omezení lhůt při přenosu čísel od jednoho operátora k druhému na maximálně deset dní. Měla by tak skončit praxe operátorů, kteří tuto lhůtu protahovali různými výpovědními podmínkami.