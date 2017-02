 »  Mnichov zvažuje rozchod s Linuxem, návrat Nokie 3310 a antisemitský PewDiePie

10 médií, ve kterých najdete fakta, nikoliv alternativní fakta. Tedy, rozumějte, prostě noviny a média, která jsou skutečně noviny, média a ctí žurnalistiku. Žádná lžimédia s kupou výmyslů, lží či propagandy. Viz 10 Journalism Brands Where You Find Real Facts Rather Than Alternative Facts, a pokud chcete v rychlosti, tak : The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, BBC, The Economist, The New Yorker, The Associated Press, Reuters, Bloomberg news (trojice agentur), Foreign Affairs, The Atlantic a Politico. A nutno dodat, že ve výše uvedeném přehledu z Forbesu jsou ještě další kandidáti, ne jenom tahle desítka (ano, 3 agentury počítají jako jeden tip).

PewDiePie dostal padáka. Nejprve se s ním rozloučil Disney a nakonec i YouTube (YouTube Red). Jeho druhá série Scare PewDiePie byla po antisemitských vtipech odstraněna i z Google Preferred. K YouTube viz YouTube cancels Pewdiepie's original series after anti-Semitic jokes a k Disney viz Maker Studios parts ways with Pewdiepie after anti-Semitic jokes. Sám PewDiePie k tomu říká, že anti-židovský nebyl a že to vlastně myslel úplně jinak a odvolává se na to, že zná své fanoušky, kteří se k němu chodí bavit a ne dělat politiku. Jakkoliv to samozřejmě je možné takhle brát, nelze se divit, že firmy nechtějí své jméno spojovat s věcmi, které překročily mez. A nutno dodat, že ono to samo o sobě je už dost za hranou.

PewDiePie ovšem vyrazil do boje s médii. Za anti-židovské vtipy se omluvil, ale zároveň začal napadat média, označil je (hlavně Wall Street Journal) za „média staré školy“, která na něj útočí proto, že vydělává peníze na YouTube. Souvislost je ta, že to byl právě WSJ, kdo pustil do světa video a článek, upozorňující na jeho videa. Na což zareagoval Disney a chvíli poté i Google. V PewDiePie calls out media “attack” in response to Disney fallout je ale poměrně delší a detailnější rozbor dění, včetně předmětných videí.

TELEgraficky

Maru OS ■ Ghost in the Shell, druhý trailer ■ RIP BBC Travel ■ htmlreference.io ■ HootSuite koupili AdEspresso ■ 20 milionů prodaných Terraria

WEBDESIGN, INTERNET

Mystery Meat Navigation. Znáte tenhle termín? V Material Design and the Mystery Meat Navigation Problem velmi dobře a prakticky ukazují několik let zásadních problémů s UX/GUI v mobilních aplikacích. Takových, kde funkčnost nějaké ikonky dokážete objevit jedině tak, že ji zkusíte. Mohli by to mimochodem ukazovat na Messengeru od Facebooku – ten neustále získává nové a nové ikonky, aniž by bylo jasné, co dělají. Výše uvedená analýza se ale mimochodem týká designu známého jako Material Design. Toho, který osobně hluboce nenávidím.

Google od 13. února blokuje v Gmailu JavaScript ve vcelku pochopitelné snaze chránit uživatele před záplavou malwaru využívajícího právě JavaScript. Nutno dodat, že zejména ransomware si tuhle cestu v posledních měsících oblíbil, protože je poměrně obtížně detekovatelná antiviry. Viz Gmail will block .js file attachments starting February 13, 2017, kde zjistíte i poměrně podstatnou maličkost, že pokud pošlete někomu, kdo má Gmail (a GSuite) mail s .js přílohou, tak se vrátí jako nedoručitelný.

Instapaper dosáhl limitu pro hostované databáze a měl více než denní výpadek. Na obnovení všech dat navíc prý potřebuje alespoň týden. Nutno dodat, že Instapaper dnes patří Pinterestu. Ještě zajímavější je onen „limit“, protože trvalo hodiny, než se Instapaperu podařilo zjistit, proč nejde ukládat nová data. Zvláštní. Viz Extended Outage a Instapaper Service Fully Restored. V tom posledním je mimochodem řeč o Amazon Relational Database Service a v Instapaper Outage Cause & Recovery je něco více technických detailů. Hodně zajímavých detailů.

SOFTWARE

Buffer nebo Hootsuite se snaží srovnávat v Buffer Vs HootSuite – Which One Really Wins the Social Scheduling Game? a hodit se vám to bude pro dobrý souhrn různorodých vlastností. Já k tomu dodám, že osobně používám oba nástroje a Buffer je zpracováním daleko preciznější, méně chybuje a je podstatně méně zmatený. Ale to nejpodstatnější: jde o srovnatelné pomůcky, jenom pokud jde o plánování zveřejňování příspěvků. Buffer totiž není nástroj na monitoring ani správu sociálních sítí, což Hootsuite vcelku umí.

Linux v Mnichově se (už zase) pomalu, ale jistě hroutí, město se po změně politického vedení vrací zpět k Microsoftu, jak v podobě Windows, tak v podobě Microsoft Office. Celé to doprovází 450 stránek studie od Accenture ukazujících spíše na organizační záležitosti než na to, že by Linux a Open Source měly být pro tento případ nepoužitelné. A ačkoliv studie doporučuje nasadit obě varianty, Mnichov se vydá jenom cestou Windows 10 a Oftice 2016 (k čemuž ale dojde až v roce 2020/21). Zaplatí to nakonec daňoví poplatníci, včetně takových „drobností“ jako nového hardwaru, protože jakkoliv stávající pro Linux stačí, pro Windows 10 už ne. Viz Statement by The Document Foundation about the upcoming discussion at the City of Munich to step back to Windows and MS Office a Munich mulls dropping Linux, returning to Windows 10 či Linux champion Munich takes decisive step towards returning to Windows.

GNU/Linux prostředí na kterémkoliv zařízení s Androidem? Dokonce aniž byste museli rootovat? V Guide: Installing and Running a GNU/Linux Environment on Any Android Device to popisují krok za krokem. Hodně zajímavé. Navíc stačí v zásadě prostě z Google Play stáhnout GNURoot Debian a případně pro grafické aplikace ještě XServer XSDL.

Až dorazí Firefox 57, všechno bude jinak. Právě v téhle verzi totiž zůstanou funkční už jenom WebExtensions a přestanou fungovat klasické add-ons (rozšíření). V The Road to Firefox 57 – Compatibility Milestones to vypadá jako světlá budoucnost, ale už víme, že řada rozšíření končí. Změny ale možná zjistíte dřív, protože od dubna (s verzí 53) začne nabíhat multiprocesorová podpora a další postupné změny.

HARDWARE

Prodeje počítačů jsou celosvětově tam, kde byly v roce 2008 (podle IDC). Což v zásadě není vůbec dobrá zpráva, byť stále jde o 260 milionů prodaných kusů. Ve Worldwide PC sales are exactly where they were in 2008 to správně dávají do souvislosti s prodejem chytrých mobilních telefonů – těch se v roce 2016 prodalo 1,47 miliardy, byť i tady růst výrazně zpomalil.

Nokia 3310 se vrací. Vážně, není to vtip, ačkoliv je to sedmnáct let, co se tenhle telefon poprvé objevil na trhu. Měla by stát 59 eur a vsadí na dlouhou výdrž baterie a na odolnost při nevhodném zacházení. Viz HMD Global will launch the Nokia 3, 5, and 6 at MWC, plus a 3310 homage.

MARKETING A KOMUNIKACE

Vertikální videa jsou zlo, ale pro sociální sítě jsou nepostradatelná a nevyhnutelná. Logické, protože mobilní telefon prostě držíme v 94 % případů na výšku. Pro internetový marketing je to hodně podstatná „maličkost“. Viz 5 Reasons Why Your Business Needs to Start Making Vertical Video for Social Media.

Američtí Republikáni oslavili narození Abrahama Lincolna tweetem s falešným citátem. Později tweet smazali. Viz Republicans Tweet, Then Delete, a Fake Lincoln Quote. Asi nepřekvapí, že to Donald Trump neváhal dát na vlastní Instagram, ačkoliv všichni už dávno vědí, že je to fake.

Emoji vedou k vyššímu zapojení na Instagramu. Plyne to z analýzy dvaceti tisíc profilů provedené společností Quintly. Podle ní experti používají emoji, aby vypadali více přátelsky, firmy je používají pro vyprávění příběhů a uživatelé si z nich dělají vlastní jazyk. K čemuž je vhodné připomenout, že lidé obecně emoji nechápou, vykládají si je různě a v záplavě stovek variant je nedokážou rozlišit. Ale jinak viz Instagram Emoji Study – Emojis lead to higher interactions.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Dá se používat internet bez Facebooku a Googlu? Ve WHAT HAPPENS WHEN YOU BLOCK INTERNET GIANTS to André Staltz zkouší. Došel i tak daleko, že používá VPN, blokuje cookies a postupně přichází na další a další věci, které je potřeba dělat pro ochranu soukromí. Ale také přišel na věci, které mu chybí. Už jste mimochodem zkusili Lupu se zakázanými sušenkami? A víte o StevenBlack/hosts? A víte, že tam má i přehled fakenews domén?

Zerocoin byl hacknut, protože tvůrci téhle elektronické měny nezvládli implementaci. Útočník vytvořil 370 000 Zcoins, které se mu skoro kompletně podařilo prodat. Čistě praktický příklad toho, jak sice kyberměny mohou být bezpečné, anonymní (a vůbec všechno), ale stačí jedna chyba a vše se hroutí. Viz Important Announcement: Zerocoin implementation bug.

Yahoo opět varuje, že v roce 2015 až 2016 se jeho účty staly cílem hackerů. A není to totéž jako kompromitace miliardy účtů z roku 2013. Útočníci měli používat podvržené cookies a navíc má jít o tzv. „státem sponzorované hackery“. O jaký stát by mělo jít, ale Yahoo neříká, média, samozřejmě, uvažují nad Ruskem nebo Čínou. Viz Yahoo issues new warning of potentially malicious activity on accounts.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Videa na Facebooku se budou spouštět už i se zvukem. Nakonec se to dalo čekat, nejprve bylo potřeba překonat odpor k automatickému spouštění videí. Teď už jenom odpor k tomu, že to bude automaticky pořvávat. Prozatím ale nebude velmi jasně vidět, že videa na Facebooku se přehrávají, aniž byste je viděli, zvuk prý naběhne při rolování a vypne se při odrolování. A hrají dost dlouho poté, co jste je přestali vidět. Velmi šikovná manipulace s výslednými čísly. Viz Videa na Facebooku se budou spouštět automaticky se zvukem nebo Facebook videos in your News Feed soon autoplay with sound a New Ways to Watch Facebook Video, kde to Facebook vydává za vylepšení kvality a tvrdí, že tak to uživatelé prostě chtějí. A ano, půjde to vypnout. Osobně bych řekl, prozatím to půjde vypnout.

Facebook stále tvrdí, že není zpravodajským médiem. Výzkumníci ale říkají, že jím je. Osobně k Facebook: We’re not a news outlet. Researchers: Yes, you are dodám i to, že jako zásadní vidím, že Facebook 100% rozhoduje o tom, co smíme a nesmíme vidět. Výzkum Pew Internet také zjistil, že ti, kdo zprávy získávají z Facebooku, si nedokáží vzpomenout, ze kterého média je vlastně nakonec získali.

Mark Zuckerberg se chystá zachránit svět. Oznámil to v novém Manifestu a zároveň s tím prohlásil, že vyřeší vše, co je na Facebooku špatně. Svět bude lepší, všichni budou šťastní (poslouží k tomu Facebook Groups) a on, Mark, skrz Facebook, najde nové vůdce a dá lidem možnost rozhodovat. Už prý ani nebude řešit, co je špatně a co je, či není porno, všechno to budou řešit sami uživatelé. Osobně to považuji za děsivé a alarmující, protože Zuckerberg dlouhodobě ukazuje, že svět zachránit nemůže. Nejpodstatnější důvod? Myslí si, že vše řeší algoritmy. Ty teď chce „outsourcovat“ do rukou uživatelů. Šílené. Ale v The Mark Zuckerberg Manifesto Is a Blueprint for Destroying Journalism to považují i za další snahu, jak zničit žurnalistiku. Bude zajímavé to sledovat, ale bohužel, oběťmi budeme my. Všichni.

Zuckerbergův Manifest se samozřejmě v médiích dočkal ještě dalších reakcí. Třeba Mark Zuckerberg’s Answer to a World Divided by Facebook Is More Facebook, ve kterém je až příliš vidět, jak nebezpečný je svět, který si Zuckerberg vysnil. Jak dětinské jsou jeho inspirace a ideály. V kombinaci s tvrdohlavostí je něco takového zásadní problém. V Op-ed: Mark Zuckerberg’s manifesto is a political trainwreck se vcelku dost oprávněně smějí „budování AI pro vytvoření globální demokracie“ a upozorňují, že proklamovaný boj proti „bublinám“ je založený na vytváření nových. Mají pravdu.

MOBILNÍ APLIKACE

Americký Verizon má „neomezený“ datový plán. Správně v tom tušíte háček. Ten se jmenuje maximálně 22 GB, pak vás začnou omezovat. Viz například Verizon Offers a New Unlimited Data Plan.

STARTUPY A EKONOMIKA

Žádná otevřená data nový Bílý dům prostě nabízet nebude. Z open.whitehouse.gov zmizelo 9 GB doposud přístupných dat. Včetně původního příslibu v podobě „President Obama is committed to a 21st century digital government, including connecting citizen developers with the tools to unlock …“

S Magic Leap to vypadá bledě, média volají po výsledcích a otázkou je, kdy nějaké výsledky budou chtít také investoři. V Magic Leap has run out of fairy dust, it's time to put up, or shut up zmiňují nějakou tu jednu miliardu investic a proti tomu velké nic, co se nějakého toho výsledku či postupu týče. Tedy až na filmy natočené pro efekt, ale bez reálné technologie.

Služba Ghostery byla prodána, kupujícím je německý Cliqz, který se chystá Ghostery integrovat do vlastního prohlížeče i ponechat jako samostatný produkt. Viz Cliqz buys Ghostery’s consumer operations. Pokud jste o Cliqz nikdy neslyšeli, není divu. Každopádně, částečně ho vlastní Mozilla. Z Ghostery navíc koupili rozšíření pro prohlížeče a s tím související věci. Ghostery stále zůstávají aktivity v digitálním marketingu a bude se přejmenovávat na Evidon.

Robot, který převzal vaši práci, by měl platit daně, říká Bill Gates. Zní to jako triviální záležitost, ale zkuste si to trochu rozšířit dál do budoucnosti, kdy zásadní roli převzali roboti a lidé, kteří původně byli placeni za práci, ji nedělají. A tím pádem také přestali platit daně, což znamená ohrožení existence státu, který je na výběru daní založen. Viz The robot that takes your job should pay taxes, says Bill Gates a European parliament calls for robot law, rejects robot tax.

INFOGRAFIKY

Tady najdete 10 způsobů, jak hackeři mohou hacknout váš účet na Facebooku a taky pár tipů, jak se chránit.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.