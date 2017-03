 »  MWC: 5G, IoT a smart cities. Největší haló ale stejně udělala třicet tři desítka

Nechceme čekat až do roku 2020, chceme jasnou specifikaci 5G dříve. Telekomunikační byznys se k páté generaci sítí upíná stejně, jako to bylo dřív ke 3G nebo 4G. 5G je motor pro vytváření pracovních míst. Jen my chceme do budování ekosystému pro novou síť věnovat hodně peněz, ale k tomu potřebujeme nějaké záruky, abychom to nedělali zbytečně, tvrdil na tiskové konferenci hned zkraje týdne šéf Deutsche Telekomu Tim Höttges.

Na MWC už bylo jasné, že nízká latence 5G je lákavá pro ledaskoho a ledaco: samořiditelná auta, roboti, kopírující pohyby člověka v reálném čase, ale třeba i chytrá připojená trička nebo chytré boty. S novou sítí přijdou ale nová zařízení, nové telefony, nová infrastruktura. A přechod nemusí být podle některých technických ředitelů tak jednoduchý, jak se zdá.

Operátoři se s novou vizí pouští do čím dál tím větších dobrodružství. Španělská Telefonica se rozhodla vybudovat vlastní chytrou platformu, která umí poslouchat, mluvit a rozhodovat. Aura by měla být novým hlasem operátora. Ačkoliv zapadá do kategorie digitálních asistentek, šéf firmy Maria Alvarez-Pelleta tvrdí, že jde o něco víc.

Připojíme cokoliv

Internet věcí už si vysloužil jednu vlastní halu jménem Next Tech. Tam se praly o pozornost návštěvníků stánky Sigfoxu a konkurenční technologie LoRa. Mezi bzučícími drony různých velikostí a podvěsů tak zuřil boj o dominanci ve světě, na kterou si brousí zuby všichni.

Internet věcí je důvod, proč jsme dali 32 miliard za ARM, tvrdí šéf japonského SoftBanky Masayoshi Son. V Barceloně představil svou vizi – v příštích dvaceti letech vyrobit a prodat jeden bilion čipů pro IoT zařízení. A není sám, výrobců je samozřejmě víc.

Z kategorie vizí se ozval Vodafone se svým konceptem samořiditelného auta Shiwa. Deutsche Telekom se zase domluvil s Zeissem a zkusí spolu udělat chytré a připojené brýle, které by měly nahradit mobil. Někdy v budoucnosti, tedy.

Použitelné věci odprezentoval šéf českého T-Mobilu Milan Vašina. Ten se pochlubil projektem připojeného auta, který tým kolem Oty Mráze v Česku, jakožto testovací zemi, připravoval celý loňský rok.



Autor: Jan Beránek

Automobilky si význam připojených aut uvědomují. Proto podobný systém představil i Seat a své připojené modely představoval třeba Mercedes. Ford si přichystal celou vizi města budoucnosti a bavorské BMW představilo svou koncepci BMW Connected, která je postavena na platformě Open Mobility Cloud a umí spolupracovat třeba s digitální asistentkou od Amazonu Alexou.

Evropská akce láká i asijské firmy. Jen o stánek vedle Deutsche Telekomu svou parádu rozbalil apoštol 5G – korejský SK Telecom ukazoval celé 5G auto. Koneckonců, už oficiálně vyhlásili, že jihokorejská olympiáda bude zároveň i velkou premiérou 5G.

Z Jižní Koreje přijel i nenápadný projekt Cubroid. IoT stavebnice pro děti sbírá peníze na crowdfundingových serverech.

Za Česko byla hlavně bezpečnost

Zatímco země jako Dánsko, Německo, Jižní Korea nebo Čína přivezly do Barcelony celé expozice svých firem, tuzemskou vlajku by člověk hledal na výstavišti s devíti halami marně.

Stejně tak v debatách o chytrých městech. Smart Barcelony, Jakarty nebo Tainanu bylo všude plno, ale o velké pražské iniciativě se člověk na jedné z nejdůležitějších akcí roku nedozvěděl.

Tuzemské firmy jezdí na veletrh tradičně po své ose. Své stánky postavil jak Avast, tak ESET, a své prezentace obě bezpečnostní společnosti přizpůsobily tématu – tím pádem – zabezpečení internetu věcí a mobilní bezpečnosti.

Avast prozradil na výstavišti výsledky svého experimentu, když odhalil, že jen v Barceloně je víc než 22 tisíc kamer a dětských chůviček, které lze napadnout a vysílat živě videa na webu. Díky veřejně dostupným databázím, které obsahují obecně známé zranitelnosti, nepotřebují mít útočníci speciální znalosti, ani vynakládat velké úsilí na to, aby zjistili, která zařízení lze snadno napadnout, popsal výsledky šéf Avastu Vince Steckler.

Podle ESETu je letos největší hrozbou ransomware na telefonech s Androidem.

I když jsme celkově zaznamenali nárůst detekcí malwaru na Androidu přibližně o 20 procent, útoky ransomware na tuto platformu rostou mnohem rychleji. Nejvyšší nárůst zaznamenal ESET v první polovině roku 2016, rozhodně bychom si ale nedovolili říci, že tato hrozba v dohledné době pomine, tvrdí technologický šéf ESETu Juraj Malcho.

Klasika pořád funguje

Ať si mobilní vizionáři plánují budoucnost, jak chtějí, největší haló způsobila už v neděli stará Nokia. Tedy nová. Staronová. Bývalí zaměstnanci, kteří oživili pod starou značkou výrobu telefonů, se kromě androidových dotykových telefonů vrátili i ke klasice. Nokia 3310 v novém hávu vypadá v podstatě stejně. Dostala větší displej, ale jinak plní požadavky těch, jejichž požadavky na mobilní telefon se posledních deset let nezměnily. Umí telefonovat, psát zprávy a vydrží na baterku celý měsíc. A má Hada.



Autor: Jan Matura Už dlouho nebyl na MWC takový povyk kvůli telefonu bez operačního systému.

Mobile World Congress spolu s výrobcem telefonů HMD Global tak dokázal, že i když celý obor sprintuje dopředu, legendy zůstávají. A nostalgie pořád funguje.

