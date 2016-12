 »  Na EET nejvíce vydělává O2, polská vláda investuje do videoher, nová cesta pro BlackBerry

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Nejvíce řešení pro EET doposud prodalo O2. Podle serveru Seznam Zprávy má v současné době EET přes 40 tisíc podnikatelů a systém eKasa od O2 používá 10 tisíc z nich. Následují služby Dotykačka, Storyous a další. O2 pomáhá silný marketing.

Polsko považuje svůj videoherní průmysl za velice silný vývozní a marketingový artikl, v rámci diplomacie dokonce rozdává třetí díl herního Zaklínače. A nyní tamní Národní centrum pro výzkum a vývoj začne rozdělovat finanční granty celkově přesahující miliardu korun mezi polská herní vývojářská studia. Dostat se má na 40 projektů. Peníze získávají i velká jména jako CD Projekt, CI Games, Techland a další. Granty mají pomoci ve vylepšování technologií a globální konkurenceschopnosti.

BlackBerry a kanadská vláda v Ottawě otevírají nové centrum pro autonomní vozidla. Spolupráci podepsali současný šéf BlackBerry John Chen a kanadský premiér Justin Trudeau. BlackBerry vyvíjí systém QNX, který se pro auta upravuje už delší dobu. Firma zde vidí jednu z možností, jak se uchytit v softwaru. S hardwarem končí, nyní oznámila, že licenci na výrobu telefonů se značkou BlackBerry prodává čínskému TCL, které má podobnou spolupráci také s Alcatelem. TCL již dříve vyrobilo modely BlackBerry DTEK50 a DTEK60, pohání je Android.

Amazon zřejmě potichu v Izraeli buduje významné vývojové centrum, informuje Haaretz. Staví ho kolem akvizice firmy Annapurna Labs. O té se příliš neví, snad jen to, že dělá čipy postavené na ARM, které se hodí do vlastních serverů. Custom hardware velké internetové firmy typu Amazon ve velkém používají, prozatím především na Intelu. Amazon + ARM by nebyla moc dobrá zpráva pro Intel.

Symbol devadesátek a nultých let během éry vypalování, firma TDK, za 1,3 miliardy dolarů v hotovosti kupuje InvenSense. To je velký dodavatel Applu vyvíjející zejména gyroskopy. TDK se postupně transformuje do firmy kolem IoT či chytrých součástek do automobilů.

Další špatné zprávy pro Ericsson. Bloomberg informuje, že v Itálii propustí tisíc lidí kvůli ztrátě kontraktu na správu největší mobilní sítě v zemi. Obchod zřejmě – jak jinak – ovládnou Číňané, v tomto případě ZTE. Ericsson už letos oznámil propouštění 3000 lidí ve Švédsku a další vlnu 1600 zaměstnanců.

Oracle ohlásil výsledky za druhý kvartál a jeho tržby jsou pod předpoklady. Zajímavé je jedno číslo – cloud meziročně narostl o 81 procent na 1,1 miliardy dolarů. Je to první čtvrtletí nad hranicí jedné miliardy.

Cloud roste také Adobe. Za celý rok firma vykázala tržby ve výši 5,85 miliardy dolarů. Marketing Cloud meziročně rostl o 32 procent na 465 milionů dolarů, Creative Cloud pak o 33 procent na 886 milionů.

Konsorcium čínských investorů kupuje 49% podíl ve společnosti Global Switch Holdings za 2,96 miliardy dolarů. Obchod se uskutečnil i přes řadu otázek týkajících se bezpečnosti. Global Switch je velký evropský a západní hoster serverů finančních, telekomunikačních i vládních zákazníků.

VMware kupuje startup PlumGrid, který v minulosti získal 46 milionů dolarů na investicích. VMware PlumGrid jako takový ukončí a převezme technologie a lidi. PlumGrid dělá na softwarově definovaných sítí.

Red Hat stále pohodlně roste, ve třetím kvartálu meziročně o 18 procent. Tržby činily 615 milionů dolarů. Red Hat jako první open source firma na světě dosáhl na roční tržby dvě miliardy dolarů. Více také v našem rozhovoru s viceprezidentem Brianem Cornellem.