 »  Na porno jen s platební kartou, Facebook má nahradit kostely a bitcoin čeká na srpen

Máte ještě účet na MySpace? Kdokoliv ho může snadno převzít. Viz It's not Yourspace, it's Myspace a nečekejte, že by to snad MySpace chtělo řešit, je už roky mrtvé. MySpace navíc v roce 2014 postihl únik 340 milionů účtů. Těm, které se v úniku vyskytly, firma zrušila heslo a zprovoznila způsob, jak si ho znovu nastavit. A tam je právě problém: tento způsob komukoliv umožňuje krást účty. Máte-li tedy ještě účet na MySpace, je nejvyšší čas ho definitivně smazat.

Hacker získal 7,4 milionu dolarů v ethereu prostým podvržením vlastní adresy. Viz Hacker Allegedly Steals $7.4 Million in Ethereum with Incredibly Simple Trick a šlo to celé až příliš snadno. V rámci IPO kryptoměny jménem ethereum se hacker dostal na web, kde byla uveřejněna adresa, kam mají lidé posílat peníze. Správnou adresu nahradil vlastní a pak během chvíle získal ethereum v hodnotě 7,4 milionu dolarů. No, dokonce nejspíš ještě více.

Tržiště AlphaBay a Hansa provozovaná na dark webu byla zlikvidována v mezinárodní aktivitě spojující FBI, DEA, nizozemskou policii, Europol a bezpečnostní složky dalších zemí. Odhaduje se, že transakce v těchto tržištích překročily 1 miliardu dolarů a o legální obchodování rozhodně nešlo – drogy, zbraně či ukradená data bývají typickým předmětem obchodů placených v bitcoinech a měně monero. AlphaBay s 200 tisíci uživateli a 40 tisíci dodavateli bylo největší, Hansa třetí největší. Právě AlphaBay se v zásadě stalo pokračovatelem Silk Road, které bylo zlikvidováno v roce 2013. Hansa se podařilo zlikvidovat s pomocí infiltrace nizozemskou policií, které se také podařilo identifikovat uživatele, kteří sem přešli ze zrušeného AlphaBay.

TELEgraficky

Interaktivní periodická tabulka ■ Google Search Console umí lépe počítat ■ WireShark 2.4 je venku ■ Docker 17.06 CE ■ Postman 5.0 ■ Persona 5 na PC ■ Jeff Bezos si pořídil účet na Instagramu ■ RIP YouTube video editor ■ Stovky videí od NASA nově na YouTube

WEBDESIGN, INTERNET

V Číně zakázali (opět) Medvídka Pú. Tamní cenzoři odstraňují všechny obrázky a texty z webů a sociálních médií. Podle China Has Banned Winnie the Pooh Once Again by důvodem opět mohla být podobnost mezi čínským premiérem a Medvídkem Pú.

Vývoj YouTube je fascinující pohled do webdesignu:

Velká Británie chce přístup k online pornu ověřovat přes platební karty. Směšné, jak už ostatně roky víme. Přístup k pornu „ověřený“ vložením platební karty nijak neřeší, kdo k němu vlastně přistupuje. Vynutit ověřování u záplavy zahraničních webů bude navíc nemožné a (to už také víme) blokovat k nim přístup z Británie není technicky možné. Povinné předávání údajů platební karty navíc přinese další ohrožení soukromí a bezpečnosti. Viz Porn fan? From next April you’ll have to prove your age with a credit card.

Zásadní výpadek služby Bitly způsobil množství problémů u dalších služeb. Pokud jste si například stále nevypnuli zkracování adres ve službě Buffer, tak sice možná na sociální sítě něco sdílíte, ale vaši fanoušci se nikam nedostanou. Tady už dlouho platí: Vypněte si zbytečná zkracování odkazů či doplňování sledovacích UTM (a jiných) parametrů. U Bitly je problém ještě větší tím, že jejich služby používají i další firmy pro „vlastní“ zkracovače. Stav Bitly můžete sledovat na status.bitly.com a Buffer má stav na status.buffer.com.

Evropský unijní soud bude řešit, zda právo na zapomnění platí i mimo Evropu. Tenhle podivný nápad samozřejmě pochází z Francie, jejíž Nejvyšší soud chce po tom Evropském, aby tohle vyřešil. Právo na zapomnění je jedna z řady absurdit, za které můžeme „poděkovat“ Evropské unii. Viz EU Court to Rule on ‘Right to Be Forgotten’ Outside Europe.

SOFTWARE

Všechny vaše kontakty můžete zobrazit na Google Mapě s pomocí open-source webové aplikace Google Contacts Map. Bude pochopitelně potřebovat přístup ke kontaktům a Google Drive, kam uloží polohové informace (a KML mapový soubor). Pokud nedůvěřujete, můžete mrknout na zdrojový kód v Google Contacts in Google Apps Script. A pokud máte kontaktů hodně, nečekejte, že výsledek uvidíte hned.

Šesté rozšíření Pána prstenů Online (LOTRO) dorazilo až do Mordoru, bude dostupné 31. července (a nebude zadarmo):

Google Now končí pět let po svém spuštění a mění se ve „feed“, byť tedy název to prozatím nemá žádný. Pokud to chcete nějak přiblížit, tak místo Google Now budete mít v mobilu či tabletu něco jako Nuzzel. Tedy tok (zejména) článků, které pro vás Google našel podle toho, kdo jste, co vás zajímá a kde jste. Viz Feed your need to know a součástí změn je i to, že přímo ve vyhledávání se objeví Sledovat/Follow, abyste si mohli lépe vybrat, co vás zajímá. V Česku zatím nehledejte, spouští se od USA a postupně se bude šířit dál. K nalezení v aplikacích Google pro Android i iOS. Viz též Google introduces the feed, a personalized stream of news on iOS and Android.

HARDWARE

Google Glass 2.0 aneb návrat inteligentních brýlí. Tentokrát ale jako průmyslová a výrobní pomůcka. Dost hodně i proto, že původní představa brýlí pro spotřebitele poněkud neprošla. Viz GOOGLE GLASS 2.0 IS A STARTLING SECOND ACT a hlavně Complex assembly, done faster (mimochodem, všimněte si domény, kde se Google Glass nově vyskytují).

Bezpečnostní chyba v Segway miniPRO znamenala, že kdokoliv mohl na dálku převzít ovládání. Včetně momentu, kdy na vozítku někdo jel. Viz Segway miniPRO scooter had a huge, dangerous security hole.

MARKETING A KOMUNIKACE

Jak napsat úspěšné titulky článků? Podle analýzy v How to Write Engaging B2B Headlines: Analysis of 10 Million Articles Shared on LinkedIn bude v zásadě stačit, když budou například začínat „How to“ (Jak něco) či „X Ways to“ (X cest jak, kde X je samozřejmě číslo). Těch vhodných začátků (dvou- a tříslovných ideálně) je samozřejmě více.

Giggenheim Collection Online se rozrostla na více než 1700 kousků a chystá se dále růst (ve sbírkách mají přes 7000 uměleckých děl).

Hodně dobrý kousek. Nominovaný na Most Outstanding Commercial. Calling John Malkovich:

Co z aktivit značek na sociálních sítích motivuje zákazníky ke koupi? Na prvním místě to, že se zákazníkům věnují. Samozřejmě hned na druhém místě následují výhodné nabídky a třetí místo získává poskytování vzdělávacího/pomáhajícího obsahu. Nepodceňuje ale sdílení zajímavých obrázků či videí a schopnost být zábavní. Jednu věc ale zcela určitě nedělejte, nezmiňuje se pohrdavě o konkurenčních značkách. Via Consumers Aren’t Looking to Buy From Brands That Are “Cool” on Social, kde najdete ještě více užitečných informací.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Firefox používá Google Analytics v about:addons stránce. Špatný nápad. Prozatím to navíc nevypadá, že by Mozilla příliš pochopila, jak špatný nápad to z hlediska soukromí je. Viz Privacy blunder? Firefox’s Get Add-ons page uses Google Analytics.

Slack neodstraňuje metadata z fotografií, tedy to, co dnes dělají prakticky všechny sociální sítě. V Journalists, Activists: Slack Doesn’t Strip Image Metadata varují novináře a aktivisty, kterým tahle maličkost může uniknout.

Hacker se dostal na soukromý účet amerického zpravodajského důstojníka věnujícího se Rusku. V Private Email of Top U.S. Russia Intelligence Official Hacked zmiňují, že dokonce jednoho z nejvýše postavených. Otázkou zůstává, jak takto vysoce postavený člověk mohl používat nezabezpečený Gmail pro řešení pracovních věcí.

Společnost vlastnící seznamku Ashley Madison zaplatí obětem hacku 11,2 milionu dolarů. Snaží se tak vyhnout hromadné žalobě 37 milionů uživatelů z USA. Připomeňme, že Ashley Madison, seznamka pro podvádějící, byla hacknuta v červenci 2015. Snadno hacknuta, nutno dodat, s bezpečností si hlavu nelámali. Viz Ashley Madison Parent Nears Settlement in Data-Breach Class-Action Suit a Kompletní data ze seznamky Ashley Madison jsou na internetu.

Particle, rozšíření pro Chrome, se změnilo v adware. Poté, co je původní autor prodal, si rozšíření okamžitě vyžádalo nová práva (klasické „měnit data na všech webech“, které je prakticky vždy důvodem k velké obezřetnosti). Poslední novinkou je, že Google rozšíření odstranil z Google Play. Původní autor se to celé snaží vysvětlovat a varovat uživatele, ale tak nějak to ukazuje na zásadní míru naivity. Rozšíření se prostě kupují hlavně pro tento způsob zneužití. A také je zde ještě další poučení, pokud se snažíte si pořizovat rozšíření měnící vzhled (YouTube, Facebooku atd.), tak čistě na vlastní nebezpečí.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Mark Zuckerberg si myslí, že Facebook může hrát podobnou roli, kterou dříve hrávaly kostely, a tvrdí, že AI způsobila 50% růst facebookových skupin. Děsivé, protože celé tohle divadlo jménem Facebook je řízené algoritmy, které určují, co lidé smí a nesmí vidět. Algoritmy jsou přitom založené na zásadně zvrácených představách několika jednotlivců, včetně od reality odstřiženého miliardáře Zuckerberga. Viz Mark Zuckerberg: Facebook can play a role that churches and Little League once filled.

Záplava fake účtů na Twitteru či Facebooku propagujících porno seznamky? Brian Krebs v Porn Spam Botnet Has Evil Twitter Twin ukazuje, odkud to všechno pochází. V pozadí stojí společnost Deniro Marketing, která stojí i za spamovací botnetovou aktivitou z června. Právě téhle společnosti přivádějí falešné účty i záplavy spamu návštěvnost, ale jak už to tak bývá, i kdyby to dělali přímo oni, tak to nakonec vyřeší výmluvami „my nic, to affiliate“.

Nejhorší s ohledem na šikanování je Instagram, následuje Facebook a Snapchat. To je výsledek zkoumání (studie v PDF) mezi 10 tisící mladými lidmi (12 až 20 věk) ve Velké Británii. Viz The Annual Bullying Survey 2017.

Ed Sheeran si smazal účet na Twitteru, ale prý to není kvůli Hře o trůny. Na Instagramu vysvětluje, že to udělal proto, že vždycky chtěl z Twitteru odejít. Ve výsledku všechno dobré, ještě více se o něm píše.

Stránky na Facebooku mohou vytvářet vlastní propojené facebookové skupiny. Původně byla tato možnost dostupná jen omezeně, nově je uvolněna celosvětově. Můžeme tak 20. července označit za den, kdy začal konec skupin – ty totiž prozatím nemají žádná omezení dosahu (až od určitého počtu fanoušků). Čím více ale budou používány, tím více do nich bude Facebook zasahovat, aby je postupně omezil a zpoplatnil stejně masivně, jako to už udělal u stránek.

Vydavatelé stále více platí Facebooku, aby získali návštěvnost. Podle Facebook always wins: Data shows publishers are buying far more Facebook traffic to došlo tak daleko, že někteří z vydavatelů na Facebooku závisí a ten jim přivádí až 90 % návštěvnosti.

Myslel si, že kniha zastaví kulku a bude hvězdou na YouTube. Jak to asi dopadlo, je jasné, zejména pokud se o něm píše už několik týdnů. Viz He thought a book would stop a bullet and make him a YouTube star. Now he’s dead.

MOBILNÍ APLIKACE

Google chce nahradit dvoufaktorové SMS přímým použitím autorizovaného mobilního zařízení. Dost užitečné, pokud uvážíte, že SMS je nejenom možné odchytávat, ale tato tradiční cesta dvoufaktoru už byla opakovaně prolomena pořízením „klonu“ mobilního telefonu. Viz Better experience for SMS 2-Step Verification users with Google prompt.

Blokátory inzerce mimo Safari na iOSu? V žádném případě, říká Apple. Navíc upozorňuje, že pravidla se nezměnila – stále zakazují aplikace zasahující do výkonu či schopností dalších aplikací. Viz Apple reportedly shifts App Store policy to stop adblockers outside of Safari [U: Apple clarifies] a teď už víte, proč Adblock či Weblock nemohou do App Store dostat novou verzi. Porušují „pravidlo 4.2“.

Facebook vypustil reklamy do Messengeru. Ve Facebook Unleashes Ads on Messenger as Main App Starts Running Out of Space to spojují s tím, že v klasické aplikaci už Facebooku dochází místo, ale to je takový ten poměrně oblíbený omyl. Vyprodáno rozhodně Facebook nemá a mít nemůže. V Česku zatím inzeráty v Messengeru asi neuvidíte, ale je jen otázka času, kdy se rozšíří z USA do dalších zemí.

Amazon prý pracuje na chatovací aplikaci. Jmenovat by se měla Anytime a v Amazon is reportedly working on a messaging app called Anytime píší, že prý by mohla ohrozit i sociální sítě. Vtipné. Stačí se podívat na to, kolik chatovacích aplikací už stihl vytvořit Google. A viz též Amazon possibly working on new stand-alone messaging app called Anytime.

E-KNIHY

Audioknihy v roce 2017 je užitečný pohled na čísla a statistiky okolo audio knih – viz Audiobook Metrics and Statistics for 2017. Asi nepřekvapí, že skoro polovina častých posluchačů je ve věku pod 35 let. A když už jsme u audioknih, tak ještě viz Global Audiobook Trends and Statistics for 2017.

STARTUPY A EKONOMIKA

Netflix si polepšil v počtu předplatitelů: má jich 5,2 milionu za Q2. Z toho 1,07 milionu v USA, 4,14 v zahraničí, analytici přitom očekávali 3,2 milionu (600 tisíc/2,6 milionu). V příjmech jde o 2,79 miliardy USD. Nemluvě o 91 nominacích na Emmy 2017. Viz Netflix Blows Past Q2 Expectations for Subscriber Growth, Adding 5.2 Million New Customers.

Právní boj Qualcommu s Applem ho přivádí do potíží, viz Qualcomm's Profit Tanks 40% As Legal Fight With Apple Drags On a Smartphone Makers Join Apple’s Battle Against Qualcomm. Důvodem pádu financí jsou chybějící royalty poplatky týkající se výroby iPhonu. Apple podal na Qualcomm žalobu v lednu a viní ho z požadavků na platby, na které nemá nárok. V dubnu Qualcomm zažaloval Apple a snaží se využitím regulátorů znemožnit Applu dovážet a prodávat telefony. Poslední vývoj je ten, že se k Applu přidali čtyři výrobci, kteří obvinili Qualcomm z porušování antimonopolních zákonů USA. Na což v květnu Qualcomm zareagoval novou žalobou, ve které je obvinil z neplacení royalty poplatků.

Bitcoin prochází občanskou válkou, píší a říkají v Bitcoin Is Having a Civil War Right as It Enters a Critical Month a věnují se aktuálně hrozícímu problému, že by se měna od srpna mohla i rozštěpit na dvě. Nemluvě o tom, že všichni řeší ethereum jako zásadní hrozbu pro bitcoin. Všichni přitom usilovně předstírají, že vědí, o co jde, a že blockchain zachrání svět a vyřeší všechno, na co si jenom vzpomenete. Hodit se vám možná může pozvánka na Bitcoin meetup – Debata o rozštěpení sítě (25. července).

INFOGRAFIKY

100 Websites That Rule The World je vtipná vizualizace. Stovka největších webů, které vládnou světu.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.