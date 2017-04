 »  Na úřady z jedné mobilní aplikace? Stát chystá službu Portál občana, test spustí letos

Přihlásit se na webu či v mobilní aplikaci a v jednom prostředí vyřídit většinu komunikace se státem – daně, pojištění, zažádat o nový občanský průkaz a tak dále. Stejně, jako je to běžné třeba v rámci internetového bankovnictví. To v realitě českého e-governmentu může vypadat na hodně vzdálenou utopii. Možná se ale blýská na lepší časy. Na ministerstvu vnitra se rozjel projekt, který přesně k popisovanému pojetí má blízko.

Oficiálně jde o zcela nový Portál veřejné správy, který na vnitru pracovně označují za Portál občana či „personalizovaný portál“. Ten by měl, zjednodušeně řečeno, sjednotit agendu z jednotlivých státních úřadů a institucí, integrovat ji do jednotného uživatelského rozhraní a co nejjednodušeji vše předložit uživatelům ve formě webové služby a mobilních aplikací.

Ve výsledku by pak přes jednu službu mohlo jít vyřídit daňové přiznání, zaplatit svoz odpadků a tak dále. Navíc nezávisle na způsobu přihlašování.

Googlování ve státních službách

Na projektu se na vnitru začalo pracovat na podzim loňského roku. Vede ho ředitel odboru eGovernmentu Roman Vrba a prvotní návrhy konzultoval například s Ondřejem Felixem či Petrem Kuchařem – tak, aby vše korespondovalo s back-end systémy, které už český stát provozuje. Vrba v současné době ukazuje pracovní demo.

Jeho hlavním prvkem je velké vyhledávací pole. Jeho prostřednictvím by si občané měli vyhledávat to, co zrovna potřebují vyřídit. „Vyhledávání je postavené na životních situacích,“ popisuje Vrba pro Lupu. Cílem je nabídnout podobný uživatelský zážitek jako při běžném hledání na Googlu či Seznamu. Při psaní slova „důchod“ začnou vyskakovat operace s důchody související.

Foto: Jak má Portál občana vypadat?

Portál občana by měl nabídnout jednotnou střechu pro řadu služeb. Aktuálně se pracuje s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) a dělá se i na propojení s Generálním finančním ředitelstvím (GFŘ) či Krajem Vysočina a jeho zdravotnickým systémem eAmbulance. Samozřejmostí mají být služby samotného vnitra.

Ministerstvo systém staví tak, aby se mohly přidávat další instituce. „My jako vnitro řekneme, jaké jsou komunikační standardy, a úřady si pak podle nich přizpůsobí svoje IT systémy,“ přibližuje Vrba. Měl by se využívat jeden komunikační protokol, nejspíše již fungující eGON Service Bus.

Státní framework

Tento přístup by se navíc neměl omezovat pouze na státní složky a do Portálu občana by své systémy mohly připojovat i soukromé subjekty. Vnitro chce nabídnout „widgety“ a pouze řekne, jaké parametry taková připojená aplikace bude mít. „Zde ještě musíme jasně vyřešit celý proces. Obecně ale chceme nabídnout něco, čemu říkáme E-government Framework,“ popisuje Vrba.

Podobný přístup bude aplikován i v případě přihlašování. Portál občana v první fázi počítá s přihlašováním pomocí chystaných elektronických občanek, služby mojeID od CZ.NIC a pomocí datových schránek.

Díky připravovanému zákonu o elektronických identitách bude ale možné využít i další autority. Ty jen budou muset splnit podmínky vnitra. Pokud se tedy například banka rozhodne, že bude chtít být přihlašovací autoritou (providerem), po splnění požadavků může a její zákazníci se pak k Portálu občana přihlásí i skrze údaje své finanční instituce.

Chystaný projekt má v ideálním případě nabízet například i přímé placení služeb typu svoz odpadu a podobně. Vnitro chystá integraci tradičních online platebních metod. Složitější bude vyřešit billingovou část, kde ministerstvo podrobnosti ještě veřejně neuvádí.

Test ještě letos

Jakýsi první beta test celé aplikace by měl být k dispozici koncem letošního roku. Systém by měl využívat infrastrukturu státu a v případě velké zátěže se počítá s takzvaným hybridním prostředím. Reálně se pracuje s tím, že bude možné v případě nutnosti posílat zátěž do veřejných cloudů a infrastruktuře tak ulevit.

Celý projekt vzniká na státní sféru poměrně netradičně. Roman Vrba začal po kontaktu s lidmi z Jižní Koreje či Velké Británie kreslit uživatelské rozhraní toho, jak by Portál občana měl vypadat. Najal také externí spolupracovníky, se kterými řeší uživatelské rozhraní a prostředí (UX/UI). Pracuje na celé komunikační strategii. Programátoři pak už musí vše psát tak, aby to zapadlo do rozhraní. V nadřazených strukturách vnitra se tyto aktivity nekomplikují.

Z pohledu české státní správy může jít o velký krok kupředu. Česko má podle analýz kolem sedmi stovek ICT služeb, málokdo o nich ale ví, málokdo je využívá a při složitosti a uživatelské přívětivosti ani nikdo moc nechce.

Ministerstvo vnitra náklady na vybudování Portálu občana prozatím přesně nevyčísluje, odmítá každopádně, že by muselo jít o závratné sumy. To, zda toto propojení povede i k případným úsporám, se uvidí. Například zástupci bank tvrdí, že nejdražší klient je pro ně ten, který přijde na pobočku. Ten, který komunikuje online, je levnější, a navíc spokojenější. Překážkou Portálu občana může být silný resortismus a politické tahanice v rámci jednotlivých úřadů. Otázkou je i skutečné začlenění jednotlivých služeb pod jedno rozhraní.