 »  Násilí na Facebook Live, zákaz Uberu v Itálii a firemní implantáty pro zaměstnance

Rusko zakázalo obrázek Vladimira Putina v podobě gay klauna. V ruských médiích to působí problémy, protože vlastně ani nevědí, jaký obrázek to je. Ale v zákazu je uvedeno: a picture of a Putin-like person “with eyes and lips made up,” captioned with an implicit anti-gay slur, implying “the supposed nonstandard sexual orientation of the president of the Russian Federation.” A to je prosím tenhle obrázek populární už někdy od roku 2013. Zajímavé čtení na toto téma najdete v It’s now illegal in Russia to share an image of Putin as a gay clown.

Donald Trump chce vědět, kdo je za kritickým účtem na Twitteru. Vláda USA (DHS) po Twitteru chce informace, které ho umožní najít a identifikovat: Twitter na to zareagoval žalobou na vládu USA, aby účet ochránil. Vláda USA nakonec žádost o informace o účtu stáhla. Účet @ALT_uscis je sice velmi pravděpodobně provozován někým uvnitř USCIS (U.S. Citizenship and Immigration Services), ale to ještě neznamená, že je přijatelné, aby vláda USA tímto způsobem zneužívala své pozice k umlčení anonymního kritika. Viz The government is demanding to know who this Trump critic is. Twitter is suing to keep it a secret.

Apple nebo Android, chyba v Broadcom Wi-Fi ohrožuje všechna zařízení. Útočník ji může využít k hacknutí mobilních zařízení. Apple to řeší v mimořádně vypuštěném iOSu 10.3.1 a u Androidu to bude podstatně komplikovanější s ohledem na množství výrobců, Google vypustil opravu pouze pro Nexus řadu. Čip od Broadcomu má přitom klasické přetečení zásobníku. Viz Millions Of Smartphones Using Broadcom Wi-Fi Chip Can Be Hacked Over-the-Air.

TELEgraficky

Thunderbird 52.0 je venku ■ Windows 10 Creators Update je venku ■ Facebook zablokoval hlavní stránku kotlebovcov ■ Konspirace tvrdí, že Austrálie neexistuje, vážně ■ RIP Spotify for Windows Phone ■ Když vypnou Internet

WEBDESIGN, INTERNET

Google vypnul Google Map Maker, opět má problémy s uhlídáním zásahů od uživatelů. Sen o crowdsourcingu se prostě poněkud hroutí a na internetu prozatím vyhrávají škůdci a trollové. Viz Google shuts down Google Maps' editing tools, kde připomenou i minulou odstávku, kterou způsobil čůrající Android. A také viz Google Map Maker has closed.

Dropbox mírně změnil vzhled a funkčnost webu (tedy www.dropbox.com). Píše o tom v Nápovědě v The new Dropbox website: An overview. Nic revolučního se naštěstí nekoná.

Google Optimize je volně dostupné pro kohokoliv. Což je vcelku dost dobrá zpráva.

Twitch vylepšil streaming na 1080p a 60 fps. Což samozřejmě předpokládá, že na něco takového potřebujete hodně slušný uplink (6 mbps teoreticky). Viz Our team (and this dog) present to you: 1080p streaming on Twitch.

Tinder zkouší Tinder Online, webovou verzi určenou pro rozvojové země. Je to docela logický pokus, byť zrovna Tinderu by velmi prospělo, kdyby zeštíhlel a optimalizoval mobilní aplikaci. A neuškodilo by zapracovat na použitelnosti, byť některé věci asi dělá schválně (jako třeba umístění funkcí, za které se platí, do cesty tak, aby na ně lidé omylem klikali). Viz Introducing Tinder Online – Swipe Anywhere.

SOFTWARE

Ubuntu Unity končí, ani po šesti letech snažení se mu nedaří dosáhnout kýženého cíle. Končí i snaha o software použitelný na chytrých telefonech a laptopech. Problém je prý hlavně v tom, že nezaujal uživatele ani průmyslové partnery. Není divu, sjednotit „jeden“ software, aby fungoval na „všem“, se nedaří dodnes prakticky nikomu a pokusů už bylo hodně. Viz Ubuntu Unity is dead: Desktop will switch back to GNOME next year a Growing Ubuntu for cloud and IoT, rather than phone and convergence.

Skoro 100 milionů aktivních Mac uživatelů, přes 400 milionů aktivních uživatelů Windows 10 a celkem přes miliardu uživatelů Windows jako takových. Viz Apple reveals Windows 10 is four times more popular than the Mac a Apple pushes the reset button on the Mac Pro. Tohle celé je navíc součástí značné snahy Applu napravit zásadní selhání u nových Mac počítačů. Ale prý jsou jen zářné zítřky a všechno bude napraveno.

Emulátory ve Windows Store nechceme, říká Microsoft s úpravou podmínek a příchodem Windows 10 Creators Update. Součástí je i vyhazov existujících emulátorů ze Store. Věta „Apps that emulate a game system are not allowed on any device family“ navíc umožňuje velmi široký výklad. Viz Microsoft formally bans emulators on Xbox, Windows 10 download shops.

HARDWARE

Erica, Man Made:

Superscreen je tablet, který rozšíří váš telefon o 10.1" HD displej. Prozatím ovšem pouze na Kickstarteru, kde hledají finance. K telefonu se připojí bezdrátově a vlastně v základní podobě nejde o nic jiného než o „vzdálený přístup“ na váš mobil. Zajímavý koncept:

Mad Catz bankrotuje, což je vlastně docela smutná zpráva, tenhle hardware je jedním z těch hodně známých v herním světě. Jak píše Accessory Maker Mad Catz Files For Voluntary Bankruptcy, společnost byla v problémech už poměrně dlouho a spalovala peníze i přes loňské výrazné propouštění. Viz též Mad Catz® Makes Voluntary Assignment in Bankruptcy under the Bankruptcy and Insolvency Act (Canada).

MARKETING A KOMUNIKACE

Met (Metropolitan Museum of Art) uvolnilo 375 tisíc obrázků pod Creative Commons. Viz Collection a již celkem 443 339 záznamů. Z nich 1463 mimochodem pochází z „Czech republic“. Jde o předměty – a ne všechny mají k dispozici vyobrazení.

Shopify spustilo web se zdarma dostupnými fotografiemi. Burst si tak můžete přihodit mezi obvyklé pomůcky, jako je Pexels, Unsplash, Foter, Gratisopgraphy či Pixabay. Burst je nejenom royalty free, ale fotografie jsou v CC0.

Za život si prý v průměru pořídíme 25 tisíc selfie. Samozřejmě jak kdo, jsou lidé, co se prostě fotit neumí, a lidé, co sebe na fotografiích nesnášejí. A taky lidé, kteří jsou na focení selfie příliš staří. Ti mladí tedy budou muset vyfotit selfie o něco více, aby se tohle průměrné číslo naplnilo. Údaj navíc můžete a nemusíte Samsungu věřit, protože jej použil při uvedení S8/S8+ jako argument, proč u smartphonu vylepšili kameru mířící na vás. Viz Apparently the average person takes 25,000 selfies in a lifetime. Seems about right.

Děti a mládež si telefonovat ani e-mailovat nechtějí. Pravda, následující graf je od Britského Ofcomu, ale ono to v jiných zemích nebude až tak radikálně rozdílné. Rozdíly se objeví až s věkem. Chcete-li ale komunikovat s dětmi ve věku 6 – 15 let, tak e-mail ani telefonování nebudou praktickým způsobem. 31 % sociální sítě, 26 % instant messaging, 14 % SMS, 13 % foto/video zprávy, 12 % video volání. A dvě procenta pro e-maily a telefonování.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Falešné emulátory Nintendo Switch už jsou tady. Přišlo to docela rychle, ale dalo se to čekat. Útočníci využívají toho, že lidé chtějí hrát hry z Nintendo Switch, aniž by si konzoli (a hry) koupili. Když se necháte nachytat, pořídíte si do počítače nějaký ten malware. V lepším případě se vás jenom pokusí nalákat na průzkum končící snahou dostat z vás peníze přes telefon nebo SMS. Viz Bogus Nintendo Switch Emulator Scams Gamers.

Firemní implantát pro zaměstnance? Pokud si myslíte, že jde o sci-fi, tak spíše ne. Švédský startup Epicenter sází na to, že firmy budou svým lidem do těla vpravovat implantáty coby náhradu identifikačních kartiček. Viz Companies start implanting microchips into workers' bodies a startup to není nijak nový, mluví se o něm už nějaké ty dva až tři roky.

Facebook selhal a umožnil získání údajů o 30 milionech uživatelů pro kampaň Donalda Trumpa, píše se v FACEBOOK FAILED TO PROTECT 30 MILLION USERS FROM HAVING THEIR DATA HARVESTED BY TRUMP CAMPAIGN AFFILIATE. Je to velmi dobrá exkurze do dolování dat ze sociálních médií a dalších zdrojů. Podstatnou roli zde hraje i Mechanical Turk od Amazonu a „společnost“ jménem Global Science Research, která po účastnících chtěla stažení aplikace na Facebooku. Tu následně zneužila hlavně pro získání údajů o přátelích účastníků. Starý známý bezpečnostní nedostatek Facebooku. Na konci se samozřejmě dostáváme ke staré známé firmě Cambridge Analytica, o které již víme, že je vším, jenom ne tím, co o sobě tvrdí. A jinak viz též Ted Cruz using firm that harvested data on millions of unwitting Facebook users.

Zaheslovaný Word v příloze mailu vás přivede do problémů, jak jinak. Tváří se jako faktura, ale ve skutečnosti si do počítače pořídíte keylogger Ursnif. Ochrana heslem (to je napsané v mailu) znamená, že samotný Word není čitelný pro antivirový software. Po otevření je to ale ještě dost dlouhá cesta ke spuštění samotného útočného kódu – ten navíc musí uživatel opravdu spustit, jde o VBScritový soubor, který stáhne vlastní keylogger. Viz SPAM Campaign Underway that uses Encrypted Word Docs to Install Ursnif.

Podle McAfee vzrostl malware pro MAC v roce 2016 o 744 procent. Samozřejmě, v absolutních číslech jde o 460 000 výskytů malwaru, a pokud se v letech minulých nic moc nedetekovalo, tak je zázračný růst jasný. Na druhou stranu, je už dost jasné, že malware a viry se nevyhnou ani světu Applu. Viz Latest Report Reveals Mac Malware Grew 744% in 2016!

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sociální média vytvořila generaci sebou posedlých narcistů, píší v Social Media has Created a Generation of Self-obsessed Narcissists. Rozebírají to tam velmi podrobně a dobře, rozhodně to stojí za přečtení. Pokud se zamyslíte nad tím, že za zdarma poskytované sociální sítě ve skutečnosti platíme vysokou cenu, tak jenom dobře. Jestli ne, tak smůla.

Německo dává sociálním sítím 24 hodin na smazání kriminálního obsahu. Pokud nevyhoví, hrozí jim pokuty až 50 milionů eur. Zatím jde o návrh zákona, který musí teprve projít schvalovacím řízením. Celé je to takové typicky německo-sociálně absurdní a je otázkou, zda tady nejde o nějakou nátlakovou aktivitu, vliv blížících se voleb či nějakou jinou poněkud komplikovanější hru. Viz Germany gives social networks 24 hours to delete criminal content a detaily v PDF. O tom, že by snad Německo něco začalo dělat samo, tedy že by se postaralo o postih těch, kdo kriminální obsah na sociální sítě vkládají, ale řeč není.

Mastodon je nový konkurent Twitteru. Tedy, chtěl by být, ale šanci nejspíš nemá. Jde o další pokus o decentralizovanou sociální síť, kterých už tu bylo několik. Tenhle je navíc na počátku poměrně hodně nedotažený. Viz Don't get too attached: Twitter ‚rival‘ Mastodon will go extinct, kde to poměrně trefně shrnují do několika podstatných bodů.

Facebook Live má prý problém, neumí řešit živě vysílané násilí. Ve Facebook struggles to prevent violence on Facebook Live uvažují nad temnou budoucností plné násilí a svou úvahu staví na tom, že Mark Zuckerberg pouvažuje Live video za zásadní pro budoucnost Facebooku. Píší o případu znásilnění 15leté dívky vysílané právě přes Facebook Live. K čemuž Facebook dodal jediné, že „to, co porušuje naše komunitní standardy, odstraní a může zakázat i vstup těm, co je porušují“. Naivita, samozřejmě. A nepomůže ani to, že prý mají „tým, který se 24 hodin denně věnuje nahlášeným videím“.

MOBILNÍ APLIKACE

Tizen má na čtyřicet 0day zranitelností, vcelku oprávněně tomu tedy v Samsung's Android Replacement Is a Hacker's Dream říkají, že jde o hackerský sen. Jde o tak „užitečné“ chyby, že můžete na dálku ovládnout telefon, tablet či jiné zařízení.

Čtyři z pěti hráčů Pokemon Go přestali hrát. V USA dosáhl nejvyšší počet hráčů 28,5 milionu, a to v červenci 2016, týden po spuštění. V září už to bylo 10 milionů a na konci roku jenom pět. Viz Four out of five ‘Pokemon Go’ users have quit.

STARTUPY A EKONOMIKA

Oath se bude jmenovat Yahoo poté, co ho Verizon spojí s AOL. Paradoxně není vůbec jasné, jestli to bude jenom název pro obchodní jednotku a jestli zůstane zachováno jméno Yahoo jako takové. Pokud v tom těžce hledáte smysl, tak vítejte do klubu. Viz AOL and Yahoo plan to call themselves by a new name after the Verizon deal closes: Oath.

Firma Eyeo (vlastník Adblock Plus) koupila Flattr. Což je zajímavé s ohledem na to, jakou měl tak před pěti lety Flattr nalinkovanou zářnou budoucnost a měl se stát jedničkou v mikroplatbách (za články zejména). Nakonec to celé tak nějak vyšumělo do ztracena. Zajímavé je to i tím, že Flattr založil v roce 2010 Peter Sunde (který je také zakladatelem Pirate Bay). Eyeo už s Flattrem spolupracovalo – na spuštění Flattr Plus. Viz Adblock Plus and (a little) more.

McAfee je opět McAffee. Tedy Intel Security se oddělilo od nezávislé společnosti s původním jménem. Intel původní McAfee koupil v roce 2010 za 7,68 miliardy dolarů. Staronové McAfee je ovšem ohodnoceno na 4,2 miliardy dolarů a Intel vlastní 49% podíl, zbytek vlastní TPG capital. Viz Welcome to the New McAfee.

Eventbrite koupil konkurenční Nvite. Což mírně připomíná, že začíná být čas, aby se ticketingové (vstupenkovací) služby konečně začaly trochu konsolidovat. A nejenom proto, že valuace Eventbrite je přes jednu miliardu dolarů. V únoru navíc koupili i evropský Ticketscript.

Italský soud zakázal Uber. Kompletně, v celé Itálii, a to na základě požadavků italských řidičů taxi. Což je tento týden už třetí rána pro Uber. Nejprve soudce nějak ztratil trpělivost s tím, jak se Uber vytáčí ve sporu s Waymo. A poté jeden z řidičů podal žalobu na Uber pro používání softwaru, kterým Uber podvádí zaměstnance i zákazníky. Viz Italy court blocks Uber services in Italy, citing unfair competition.

INFOGRAFIKY

Předpovědi pro SEO pro rok 2017 (infografika) můžete brát vážně, ale nemusíte. Už třeba bod jedna je s otazníky, protože Google zatím „mobile index“ nezvládá. Stejně jako „umělá inteligence“ z bodu dvě je zatím jenom ve stadiu mýtů. Navíc bod dvě se paradoxně vůbec netýká SEO. Ani virtuální realita nemá se SEO nic společného. Bod o influencerech už smysl dává, stejně jako VSEO (Video SEO). No a v posledním bodě do toho zamíchali používaní internetu z mobilu vs. desktop, bohužel nejde o data týkající se hledání, navíc tam míchají AMP. Takže pokud chcete příklad špatně zpracované infografiky, tady ho máte. Originál viz 2017 SEO Predictions: 5 Top Trends in Search Engine Optimization [Infographic].

