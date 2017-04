 »  Nechte si platit za svůj koníček. Patreon pomáhá vybudovat síť patronů

Komunitní financování či “crowdfounding” je dnes už známá a populární metoda, jak pomoci nějakému projektu na světlo světa. Autor potřebuje finanční pomoc, tak si o ni řekne lidem, budoucím zákazníkům, nabídne jim za to nějaké odměny jako včasný přístup nebo levnější výtvor, a pokud se sejde dostatečný počet zájemců, přijdou autorovi na účet peníze, a autor pak může tvořit.

Servery jako Kickstarter, Indiegogo, z českých HitHit nebo Startovač už není potřeba čtenářům Lupy představovat. I některé zajímavé české projekty byly zafinancovány právě ze sbírek na těchto serverech – příkladem může být router Turris od CZ.NIC nebo chystaná hra Kingdom Come. Na crowdfundingových serverech naleznete zájemce o financování z nejrůznějších oblastí, od muzikantů, kteří sbírají peníze na nahrání a vydání alba, přes autory knížek až po nadšence, kteří se rozhodli něco vyvinout a vyrábět.

Crowdfunding je ovšem vhodný pro ucelené projekty, kde se dá jasně formulovat, co je cílem a na co je potřeba vybrat peníze, na projekty, kolem nichž se dá omotat dnes tolik populární “příběh” a prodat jej. Na druhou stranu je to naprosto ideální způsob, jak člověk s nápadem a nadšením může otestovat zájem zákazníků a klientů dřív, než nalije prostředky a čas do něčeho, o co třeba nebude nikdo stát.

Jsou ale oblasti, u nichž nelze takhle jasně kvantifikovat výsledek a pro podobný způsob financování nejsou proto příliš vhodné. Například natáčení videotutoriálů, psaní článků, malování grafiky, tvorba open-source… Ano, všechno tohle se dá provozovat i komerčně, obrázky malovat za peníze, články psát za peníze, ale je velká skupina lidí, kteří mají něco takového jako koníček ke svému zaměstnání. Možná i mezi čtenáři se najdou třeba tvůrci open-source software, kteří to dělají jako „bokovku“ pro radost. Někdo vytváří návody pro kutily. Někdo píše na svůj blog recepty na jídla bez lepku, někdo sepisuje román, někdo točí videotutoriály nebo jiná videa, a všechno to dělají primárně jako svého koníčka. Přesto je příjemné, když máte například drobný přivýdělek, z něhož můžete svůj koníček financovat a který vám pomůže překonat okamžiky nejistoty, kdy si říkáte, že se na to vykašlete, protože děláte něco pro lidi, a ti vám za to ještě nadávají.

Poznámka na okraj: Někteří lidé mají dojem, že je něco takového nedůstojné, že to je žebrání a že by autor buď měl dělat něco veřejně dostupného zadarmo a smířit se s tím, nebo si za to nechat platit a dělat pouze placené věci. Jako by svět byl černobílý a neexistovala jiná možnost; v našich krajích je to celé navíc kořeněné takovým všeobecným naladěním, že není slušné si říct o peníze za to, že člověk něco dělá pro ostatní a baví ho to, že jeho odměnou má být dobrý pocit a ne nějaké “nadměrné obohacení”.

Síť patronů

Dřív pro podobné “drobné tvůrce z nadšení” existovaly v zásadě dvě možnosti – buď přímo někam umístit tlačítko “Donate” a třeba přes PayPal dát lidem možnost přispět několika dolary, nebo použít Flattr, který ale v posledních letech trochu skomírá. Zkrátka použít nějakou mikroplatební metodu, pomocí které vám mohou lidé přispět třeba po dvacetikoruně.

Oba principy, jak mikroplatby pro přispěvatele, tak crowdfundingové “odměny a cíle”, vhodně spojuje služba Patreon. Patreon nabízí autorům platformu pro vybudování sítě podporovatelů, “patronů”, kteří pravidelně přispívají na jeho tvorbu.

Na Patreonu se stačí zaregistrovat a představit se, kdo jste a co děláte. Pak nastavíte odměny, tedy svým podporovatelům nabídnete něco, co za svou podporu obdrží. Může to být cokoli – od zmínky v textu přes poděkování v titulcích nebo přístup k pracovním verzím článků až po číslované autorské výtisky s věnováním, fantazii se meze nekladou. Přitom nejsou nutné žádné konkrétní cíle, třeba “napíšu to a to” nebo “vyrobím ono”, ale jen příslib: Budu dělat dál to, co dělám, budu dál dělat zajímavé weby, točit videa pro milovníky dronů nebo dělat free šablony pro WordPress.

Mechanismus podpory může být dvojí – buď paušální, tedy platba každý měsíc, nebo “per dílo”, tedy pokaždé, když autor udělá nový kus (článek, skladbu, obraz, program, video…), tak se jeho patronům strhne malá částka. Hovoříme o částkách v jednotkách či nižších desítkách dolarů.

Patreon umožňuje i publikování obsahu pouze pro podporovatele, navíc lze nastavit hranici, od níž je obsah přístupný. Můžete tak vydávat například články pro přispěvatele a jednou za čas udělat bonusové video pro ty, kteří přispívají např. více než 5 dolarů.

Na Patreonu je i několik českých tvůrců, například Jiří Charvát, Czech Vibes Sound, Antonín Mika, Deskofobie nebo autor tohoto článku. Drobná nevýhoda je to, že rozhraní je v angličtině (vlastní texty odměn mohou být samozřejmě česky), což může být pro některé přispěvatele bariéra.

Mé zkušenosti s Patreonem jsou zatím veskrze pozitivní. I přesto, že je rozhraní v angličtině, se našlo několik desítek přispěvatelů. Příspěvky jsem nastavil od hranice jednoho dolaru a zhruba polovina přispěvatelů zvolila tuto možnost, ačkoli jako odměnu nemají nic, jen dobrý pocit, že přispěli někomu, koho (asi rádi) čtou. Výplata probíhá přes PayPal. Poplatky PayPalu a Patreonu seberou okolo 14 %, což je víc než v případě prostého darovacího tlačítka, ale na druhou stranu Patreon nabízí možnost publikovat obsah pouze pro podporovatele, což bych sám musel řešit nějakým netriviálním způsobem. Takto to mám bez starostí.

Je spousta tvůrců a věřím, že i mezi čtenáři, kteří dělají něco pro lidi, vytvářejí třeba nějaké nástroje, utility, weby, videa, texty, návody, konstrukce a dávají svoje výsledky veřejně k dispozici. Spousta zajímavých věcí tak vzniká bez nároku na odměnu, jen “za lajky”. Ale i autor, který chce dělat něco pro lidi a baví jej to, ocení drobný příspěvek. Na uživení to není, ale třeba provoz domény a serveru z toho zaplatíte. Patreon k tomu dává k dispozici propracovanou platformu, kde si vše potřebné nastavíte během dvou hodin (a nejvíc času zabere vymýšlení odměn). Nejtěžší tak pro vás bude překonat mentální bariéru, kterou ve vás buduje okolí: “Buď to dělej za peníze jen pro platící, nebo si nestěžuj!” Ale zkuste to a uvidíte, že každý podporovatel vás potěší a povzbudí.