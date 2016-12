 »  Čipy pod kůží, cenzura i EET. Nejčtenější články roku 2016 na Lupě

Seznam e-shopů, které se zapojily do Black Friday, na rozdíl od loňského roku hitparádu nejčtenějších textů na Lupě nevyhrál. V první desítce se hned dvakrát umístily reportáže z čipování prvních transhumanistů v Česku. A žebříček popularity poměrně zajímavě reflektuje velké události, které letošní rok přinesl.

Tady je dvacet nejčtenějších textů letošního roku na Lupě:

Reportáž o tom, jak první Češi experimentují s vkládáním čipů pod kůži, se na Lupě stala nejčtenějším textem roku 2016. Tohle téma se v letošním Top 10 objevilo hned dvakrát. A reportér Honza Sedlák sleduje zkušenosti prvních „kyborgů“ i nadále – viz Divné kreace rukou a experimenty. Jak se žije prvním „kyborgům“ v Česku?

Blokování webů s nepovoleným hazardem, velké téma druhé půlky roku. Při schvalování zákona v Senátu zazněl i pamětihodný výrok ministra financí Andreje Babiše, který polemizoval s tím, zda existuje nějaký návod, jak blokování webů obejít: „Jestli existuje nějaký podrobný návod, jak to obejít, my o tom nevíme. Pokud je takový návod, tak fajn potom. Kde je tedy problém? Potom to, co navrhujeme, pokud to někdo říká, my si myslíme, že není takový návod, že to je dezinformace. To se samozřejmě ukáže.“ Bezpečnostní expert Michal Špaček záhy zareagoval a spustil jakobejitblokaci.cz.

I letos jsme vydali seznam českých e-shopů zapojených do marketingové akce Black Friday / Cyber Monday. Tentokrát doplněný o další dva texty – tipy pro obchodníky, jak vytvářet skutečné slevy, které jim něco přinesou (viz Jen sleva už nestačí. E-shopy musí přesvědčit zákazníka, aby se vrátil), a návod pro zákazníky, jak nenaletět na slevy falešné (viz Na Black Friday a výprodeje není radno vyrážet bez srovnávače cen).

V Top 10 nechybí ani další velké téma letošního roku. V květnu se očima ajťáka na přípravy systému pro elektronickou evidenci tržeb (EET) podíval Luděk Rašek. A už tehdy popisoval, že ministerstvo financí zvolilo vysoce předraženou variantu a investuje do zastaralého systému ADIS, který je navázán na firmu IBM. O EET jsme toho v letošním roce napsali poměrně dost, ale stejně se nic nezměnilo – snad s výjimkou toho, že e-shopy možná dostanou výjimku.

Co všechno jsme schopní sdílet veřejně na internetu a jaké to může mít důsledky? „Stačí si na Twitteru projít účet lidí, kteří takto veřejně vytrubují, kam a kdy běhají, a dozvíte se řadu dalších věcí. Vedle bydliště, které už víte, zjistíte také, kam chodí do školy či do práce nebo že možná studují v jiném městě (což vám také prozradí to, že v týdnu běhají jinde než o víkendu). Leccos zjistíte o jejich rodičích či partnerech, určitě se i dozvíte, jaká mají auta, podle typu mobilního telefonu můžete odhadnout i jejich movitý stav,“ napsal v srpnu Daniel Dočekal.

„Mládež stále méně najdete na Facebooku (ale také na Twitteru či dalších klasických sociálních sítích). Většina aktivit mladých lidí na sociálních sítích se odehrává v chatovacích aplikacích,“ popisoval v únoru Daniel Dočekal, jak se mění chování mladých na sociálních sítích.

V září se reportér Honza Sedlák v Paralelní Polis zúčastnil vkládání čipů pod kůži druhé várky tuzemských experimentátorů. V hlavní roli velká jehla, malý čip a hodně různorodá skupina lidí, kteří tuto technologii v Česku testují.

„Tímto článkem si nejspíš trochu naběhnu na vidle, neboť sáhnu na lesk jedné z největších podnikatelských hvězd dneška, ale nešť,“ uváděl Jiří Hlavenka svůj komentář k Muskovým vizím na kolonizaci Marsu. A měl pravdu: reakce byly hodně bouřlivé.

Velká kauza české e-commerce v červnu překvapila snad všechny. Jihočeský e-shop, který zabodoval hned v několika ročnících ankety ShopRoku, z ničeho nic přestal fungovat. Ukázalo se, že šlo o důsledek zásahu policie a finančního úřadu. Podle policistů měl e-shop připravit stát na DPH minimálně o 42,5 milionu korun. Provozovatelé e-shopu vše popírají. Jak to celé dopadne? Dozvíme se snad v roce 2017.

Ještě než se z Facebooku stal po amerických prezidentských volbách veřejný nepřítel, který šíří falešné zprávy a vydělává na obsahu, který nevytvořil, varoval vydavatele před závislostí na sociální síti Daniel Dočekal. V souvislosti s lákáním na tzv. instant articles napsal: „Vypadá to jako velká dobročinnost – stejná, jako když Facebook umožnil firmám využívat stránky zdarma. Tedy až do okamžiku, kdy omezil dosah jejich příspěvků tak výrazně, že bez placení příspěvky prakticky nikdo nevidí.“

A tady je zbytek Top 20:

11. BEREC promluvil: žádné blokování reklam operátory. A volný výběr modemu

12. České O2 rozjelo obří akci, reformuje IT systémy za stovky milionů

13. Jak se stahovala Sobotkova pošta? Využíval se software Hacking Teamu?

14. Křišťálová Lupa 2016: Projektem roku je koupě AVG Avastem, zpravodajství vévodí DVTV

15. Vše od Applu či 2TB flash disk. Navštívili jsme trh s falešnou elektronikou v Číně

16. Co umí hotspot v restauraci? Moderní Wi-Fi o vás ví mnohé

17. Josef Průša (Prusa Research): Budeme vyrábět pět tisíc 3D tiskáren za měsíc

18. Že je používání pět let starých počítačů smutné? Tohle Apple nedomyslel

19. Alza končí spolupráci s Heurekou. Prý už není nezávislá

20. Facebook Primě zablokoval stránku You.bo s více než milionem fanoušků

A malý bonus – deset nejsledovanějších fotogalerií roku 2016:

1. Od sklepů po věž – Ústřední telekomunikační budova CETINu

2. Amazon: Z Dobrovíze až na konec Evropy

3. Historické počítače na ByteFest 2016

4. Optika i metalika 20 metrů pod zemí. Kolektor CETINu

5. Trh s padělanou elektronikou v Šanghaji

6. Jak se rozváží nákupy ze skladu Kolonial.cz

7. Jak ČTÚ poprvé měřil mobilní pokrytí železničních koridorů

8. Jak weby reagují na blokátory reklam

9. Kokura – nové datové centrum Seznam.cz