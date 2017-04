 »  Nejlépe platící IT firmy, Apple Store možná v Praze, skládací smartphone ještě letos

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

V češtině vyšla kniha Superinteligence, na kterou pějí ódy Bill Gates či Elon Musk. Pojednává především o tom, co se stane, až umělá inteligence překoná tu lidskou. Sem tam se v ní objeví i nějaký ten matematický vzoreček, ale jinak je poměrně dostupná i širšímu publiku. Autor Nick Bostrom se tématu věnuje dlouhodobě, podívat se můžete třeba na jeho TED přednášku.

V neděli 23. dubna na HBO startuje čtvrtá série sitcomu Silicon Valley. Seriál vtipně paroduje (i když často je to spíše popis reality) prostředí kolem Valley, startupů i velkých technologických firem. V Česku lze sledovat i na HBO Go.

Samsung letos plánuje představit první prototyp svého skládacího chytrého telefonu Samsung X. Mají se objevit jednotky tisíc kusů, součástí je ohebný displej. Na trh by se něco takového mohlo dostat až v roce 2019.

Server Glassdoor zveřejnil seznam 25 firem ve Spojených státech s nejlepšími platy. Data vychází z údajů od zaměstnanců. Z technologických firem, kterých je v žebříčku většina, je nejvýše VMware (třetí místo), poté Splunk (čtvrté), Google (šesté), Facebook (sedmé), Nvidia (osmé) a vešly se také Amazon, Juniper Networks, LinkedIn, Salesforce.com, Dimension Data, Informatica, Broadcom, Microsoft, Twitter, F5 Networks, Palo Alto Networks a Akamai.

Na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze začalo bourání budovy, kterou nahradí nový prosklený objekt. V kuloárech se spekuluje o tom, že by v ní mohl sídlit první oficiální kamenný obchod Apple Store. Potvrzeno nic nebylo. Koncem loňského roku se objevily zprávy, že první Apple Store dorazí i do Vídně.

Microsoft kupuje firmu Intentional Software. Tu založil bývalý zaměstnanec Microsoftu a dnes se jeho tým připojí k divizi Office. Ta využije nástroje Intentional pro tvorbu věcí, kterým dnes Redmond říká „productivity apps“.

Intel po mnoha letech ukončuje tradiční každoroční konferenci Intel Developer Forum (IDF), kde vždy představoval novinky. Pro mnohé nedobré znamení, Intel to obhajuje tím, že se se vším tím IoT, Průmyslem 4.0 a tak dále chce zaměřovat na širší cílovky a ukazovat se tak i na průmyslových a dalších akcích. Intel prošel velkou restrukturalizací a propouštěním a investuje do věcí, jako jsou automobily a spol.

Na blogu StartupYardu je v angličtině k přečtení článek o tom, jak polská vláda vkládá peníze do tamních startupů a jak výsledky nejsou takové, jak se očekávalo. V Česku se státní podpora startupů rovněž chystá a o potřebě a přínosech se rovněž dá hodně debatovat.



Autor: Prostor Kniha Superinteligence v češtině

Společnost EPAM Systems a ČVUT podepsaly dohodu o spolupráci. EPAM bude další z IT firem, které nabídnou témata absolventských prací, stáže, akce, mentory a podobně. EPAM koncem roku 2015 v Česku rozjel vývojovou pobočku a aktivně do ní shání lidi.

Oracle kupuje nizozemský startup Wercker, částka nebyla zveřejněna. Wercker dělá nástroje pro nasazování a testování kódu, konkrétně se specializuje na Docker a Kubernetes. Oracle rovněž získává firmu Moat, která umí měřit a sledovat online reklamu. Je to další z řady podobných akvizic, které Oracle integruje do svého marketing cloudu.

IBM klesly tržby dvacátý kvartál v řadě. Padají staré sekce, novým se daří růst: cloudu o 33 procent, analytice o šest procent, cognitive oblasti (Watson) o dvě procenta. O situaci a plánech IBM v několika našich článcích.

Cloudera se finálně chystá na newyorskou burzu. Akcie chce nacenit na 12 až 14 dolarů za kus, což by firmu ohodnotilo na 2,2 až 2,4 miliardy dolarů. To je výrazný pokles oproti dřívějšímu nacenění skrze investice, kdy se hodnota pohybovala okolo čtyř miliard dolarů. Firma v posledním roce utržila 261 milionů dolarů, meziroční růst je 57 procent. Do Cloudery dříve investoval Intel 740 milionů dolarů. Ve střední a východní Evropě chce tuto big data technologii jako číslo jedna nasazovat brněnský Gauss Algorithmic.

Tržby Qualcommu v posledním kvartálu meziročně spadly o 9,6 procenta na pět miliard dolarů. Projevil se prohraný právní spor s BlackBerry (kompenzace 974 milionů dolarů) a vlečou se rovněž dohady s Apple ohledně údajného přecenění čipů.