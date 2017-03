 »  Neprozrazuje Facebook vaše telefonní číslo, aniž byste o tom věděli?

Když už Facebooku svěřili své telefonní číslo, opatrnější uživatelé si v nastavení účtu (v sekci, kde jsou telefonní čísla a další věci) nastaví jeho omezenou viditelnost. Buď pro „Jenom já“, nebo „Přátelé“. Předpokládají, že něco takového zajistí, že nikdo nebude moci využít Facebook ke zjištění jejich telefonního čísla.

A když si to chtějí zkontrolovat, tak se zpravidla na vlastní profil podívají jako „cizí uživatel“. Zjistí, že telefonní číslo není vidět, a považují vše za vyřešené. Ve skutečnosti ale nic vyřešeno není.

Graph Search je nesmírně užitečná pomůcka

Zkuste někoho, kdo nemá vidět vaše telefonní číslo, požádat o jednoduchý test – ať zadá vaše telefonní číslo do vyhledávacího políčka. Překvapivě zjistíte, že ačkoliv ho vidět nemá, okamžitě se dozví, že je vaše.

Tohle první zásadní narušení soukromí je skvělé k tomu, že si můžete ověřit, zda je něčí telefonní číslo skutečně jeho. Čistě teoreticky byste mohli tímhle způsobem postupně ověřovat další a další čísla. Zabralo by to sice spoustu času a není to moc využitelné strojově (Facebook vás po určitém počtu pokusů v určitém čase prostě odstřihne), ale zneužitelné to je.

Pokud se domníváte, že tohle je chyba, tak nikoliv. V Nastavení soukromí se totiž skrývá volba „Kdo vás může vyhledat pomocí telefonního čísla, které jste zadali?“ s nenápadným dovětkem „Toto se týká lidí, kteří nemohou zobrazit vaše telefonní číslo“. A protože o tomhle nastavení skoro nikdo neví, tak ho mají prakticky všichni nastavené na Everyone/Všichni. Což je mimochodem také výchozí hodnota, protože proč by se Facebook staral o soukromí uživatelů?

Nenápadné nastavení je přitom nadřazené tomu, že jste si samotné telefonní číslo nastavili viditelné třeba jen pro sebe. Navíc se nedá nastavit na „Jenom já“, k dispozici je pouze volba mezi Všichni/Přátelé přátel/Přátelé.

Ano, Facebook vaše telefonní číslo okamžitě po získání považuje za veřejné.

Jak zjistit číslo na zcela cizího člověka

Výše popsaný postup vypadá neškodně, přece nikdo nebude postupně do Facebooku psát všechna +420XXXYYYZZZ čísla, aby zjistil, že zrovna to jedno někomu patří. Jenže ono je to celé trochu složitější. V How I got your phone number through Facebook můžete zjistit, že je k dispozici řada metod, jak poměrně rozsáhlé množství čísel k testování omezit na podstatně menší. Například:

Sám Facebook (a další služby) prozrazuje část telefonního čísla například při požadavku na reset hesla.

telefonního čísla například při požadavku na reset hesla. Zjistit jakého mobilního operátora někdo používá, bývá často poměrně snadné, a tím získáte onu XXX část.

Facebook má navíc velmi užitečnou funkci pro hledání přátel, kam můžete importovat své kontakty. Tady stačí si prostě vytvořit stovky až tisíce „falešných“ kontaktů s potřebnými číselnými kombinacemi. Ihned po importu zjistíte, zda někdo zcela cizí nemá některé z právě importovaných čísel.

Nástroj pro dohledání přátel má jedinou vadu: nemůžete importovat více jak 20 tisíc kontaktů. Ale i tohle můžete obejít: tím, že použijete další účet pro další importy. Ostatně přesně tak to v praxi ukazuje výše zmíněný článek.

Mám z Facebooku smazat mé telefonní číslo?

Pokud se po přečtení předchozích řádků ptáte, jestli byste neměli z Facebooku své telefonní číslo urychleně smazat, tak odpověď je poměrně neuspokojivá. Mazat ho nemá smysl. Mluví proti tomu dva zásadní důvody:

Telefonní (mobilní) číslo nutně potřebujete pro dvoufaktorové ověření. A to je něco, bez čeho byste nikdy neměli Facebook používat. Vaše telefonní číslo už Facebook má, jeho smazání tedy nepomůže. Má ho dokonce i v případě, že jste mu ho nedali, velmi pravděpodobně se k němu dostal v importovaných kontaktech vašich přátel nebo zcela cizích lidí (kteří ho měli v kontaktech v telefonu).

Co udělat můžete? Nastavit omezení v nastavení Soukromí u „Kdo vás může vyhledat pomocí telefonního čísla, které jste zadali?“ a to na Přátelé.

A pochopitelně v rámci účtu si odpovídajícím způsobem nastavit viditelnost informací. Omezit ji, pokud nechcete, aby kdokoliv získal váš telefon. A případně nechat údaje veřejně viditelné, pokud potřebujete (a chcete být) přes Facebook kontaktovatelní.