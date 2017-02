 »  Nový operační systém z Ruska, propadající se Lenovo, Google nabízí vlastní databázi

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Ruský Kaspersky Lab po 15 letech práce vydává vlastní operační systém nazvaný KasperskyOS. Funguje nad x86, x84 a ARMem, má vlastní mikrokernel a Kaspersky v něm slibuje vysokou bezpečnost, i díky spouštění ověřených instrukcí. Kaspersky chce svůj systém dostat do IoT, síťových technologií a tak dále. Více na blogu.

Čínský Huawei podle zpráv Bloombergu chystá vlastní digitální hlasovou asistentku ve stylu Siri či Cortany. V Šen-čenu na ní má pracovat asi stovka inženýrů. Nástroj bude komunikovat v čínštině a mířit na domácí trh. V zahraničí Huawei bude nadále spolupracovat s Amazonem a Googlem.

Google provozuje řadu svých služeb a datových center na vlastní databázi nazvané Spanner (v dobovém článku příběh kolem hezky popisuje Wired). Tu nyní nabízí jako cloudovou službu pro všechny zájemce, jmenuje se prostě Cloud Spanner. Spanner je relační databáze postavená tak, aby zvládala masivní množství informací.

Nvidia za fiskální rok 2017 oznámila rekordní tržby 6,91 miliardy dolarů, to je meziroční nárůst 38 procent. Čtvrtý kvartál meziročně rostl dokonce o 55 procent. Firma opět překonala odhady analytiků. Nvidia těží z nástupu strojového učení, AI a podobně, které pro výpočty využívají grafické čipy. Dostává se také do aut. Firma byla největším loňským hitem na burze. Více v našem nedávném článku.

Intel před pár dny oznámil, že investuje sedm miliard dolarů do továrny na výrobu 7nm čipů v Arizoně a udělal tak radost nové americké vládě, kalifornský výrobce čipů Globalfoundries ale naopak bude za 10 miliard dolarů stavět v Číně. Konkrétně u města Chengdu. Čínská vláda byznys s čipy podporuje a zároveň čínským výrobcům elektroniky doporučuje používat čipy vyrobené doma. Byznys s čipy už nějakou dobu vytváří politické tření. Více o tom píší The New York Times.



Autor: Jan Sedlák Eugene Kaspersky, zakladatel a šéf Kaspersky Lab.

Čína velmi zajímá i Apple. Bloomberg informuje, že Apple jedná s čínskou společností BOE Technology Group, která by mohla dodávat displeje do nových iPhonů. O to se nyní stará korejský Samsung. BOE už v jihozápadní Číně buduje nové výrobní kapacity.

V Asii vzniká i velice silná investiční síla. Japonský obr SoftBank, který nedávno koupil třeba ARM, za 3,3 miliardy dolarů kupuje Fortress Investment Group. SoftBank aktuálně společně se Saúdskou Arábií rozjíždí investiční technologický fond se 100 miliardami dolarů a Fortress bude fungovat jako samostatná větev vedle.

Čínskému Huawei se obecně daří. Nicméně se ukazuje, že firmě klesají marže a zisky. The Information a další zdroje poukazují na výdaje na R&D, rostoucí cenu součástek, nároky na servis a údržbu a tak dále. Huawei se stále více dostává do softwaru a IT, více v našem textu.

Čínské vydání tohoto souhrnu zakončíme Lenovem. Tomu v posledním kvartálu meziročně spadl čistý příjem o 67 procent na 98 milionů dolarů. Tržby odepsaly šest procent, byly na 12,2 miliardy dolarů. Lenovu výrazně padají prodeje smartphonů (koupě Motoroly tedy nic moc), servery spadly o 20 procent (koupě sekce od IBM také nic moc) a osobní počítače, které tvoří 70 procent příjmů, rostou pouze slabě.

Ford Motor v průběhu pěti let investuje miliardu dolarů do startupu Argo AI. Založen byl teprve v prosinci loňského roku. Argo vyvíjí umělou inteligenci pro nasazení v autonomních vozidlech. Ford ji chce nejdříve využít exkluzivně pro sebe a později ji licencovat dále.

PayPal za 233 milionů dolarů kupuje kanadskou firmu TIO Networks. Ta v Severní Americe provozuje kolem 900 platebních kiosků a také rozsáhlý platební systém. PayPal toho využije pro začlenění platby složenek.

Cisco padá už čtvrtý kvartál po sobě. V tom posledním byznys kolem routingu ztratil deset procent, switching pět procent a datacentra čtyři procenta. Vliv SDN a spol. se projevuje. Cisco proto více investuje do softwaru, nedávno za 3,7 miliardy dolarů koupilo AppDynamics.