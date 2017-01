 »  Nvidia je nový premiant technologických firem. Od grafik přerůstá do chytrých aut či AI

Akademie věd před rokem a půl v rámci své nové budovy v pražských Dejvicích otevřela také nové datové centrum. Ústav organické chemie a biochemie díky němu může počítat pokročilé vědecké simulace, třeba proč přesně sodík exploduje ve vodě. I když samotná chemická reakce trvá pět pikosekund, stroje ji počítaly asi měsíc.

Takové počítání představuje spousty paralelních procesů. „Čím dál více pro tyto účely v serverech používáme grafické čipy (GPU), na paralelní počítání se hodí více než čipy tradiční,“ říká Pavel Jungwirth z chemického ústavu.

Technologie GPU, které jsou obecně mnohem více spojovány především s videohrami a jejich náročnou grafikou a simulací fyziky, do podobných oblastí pronikají čím dál více, i v Česku. Seznam.cz například u svých map používá technologii CUDA, na té samé pak běží pražská umělá inteligence GoodAI.

Od Riva TNT až po AI

Tyto tři příklady z mnoha mají jednu společnou věc – využívají hardware od americké společnosti Nvidia. Ta vznikla v roce 1993 a po legendárních akcelerátorech Voodoo od 3Dfx definovala novou éru grafických procesorů (Riva TNT a následně GeForce). Nvidia byla dlouhá léta zaměřená v prvé řadě na hráče her, nyní ale její produkty dostávají mnohem větší přesah.



Autor: Jan Sedlák Nvidia Drive PX 2

Jen-Hsun Huang stojí na pódiu v hotelu The Venetian v Las Vegas a svým vystoupením otevírá jubilejní padesátý ročník CESu, největší a nejvýznamnější konference elektroniky a nových technologií na světě. Šéf Nvidie symbolicky převzal žezlo po tradičních velkých firmách typu Microsoft či Intel. To vše pár dnů poté, co jeho společnost uzavřela rok jako firma s největším výkonem na burze NASDAQ. Rostla výrazně přes 200 procent. „Otvíračka“ na CESu stvrdila, že Nvidia je nyní v kurzu.

Huang na pódiu značnou pozornost i nadále věnoval videohrám. Zaujalo zejména rozšíření služby GeForce Now, díky kterým je možné si i na starých počítačích s Windows či macOS zahrát nejnovější hry v nejvyšší kvalitě. Nvidia nabízí virtuální stroj běžící v cloudu s výkonem jeho nejnovějších desktopových grafických karet. Platí se za výpočetní výkon.



Autor: Nvidia Jen-Hsun Huang, Nvidia CEO

Zbytek času se ale točil kolem toho, co akcie a očekávání kolem Nvidie vyhnalo nejvýše – umělá inteligence, zpracování velkého počtu paralelních operací, strojové učení, neuronové sítě, rozpoznávání hlasu, inteligentní automobily, data.

Méně autonehod

Nvidia například ukázala spolupráci s automobilkou Audi. Funkce co-pilot má snižovat rizika dopravních nehod. Systém, který je napojen na chytrou jednotku Drive PX 2 právě od Nvidie (dva výkonná GPU Pascal), sbírá data z různých venkovních i interních senzorů. Pomocí kamer dokáže sledovat i chování řidiče a například v případě únavy a hrozícího mikrospánku zabránit nejhoršímu.



Autor: Jan Sedlák Nvidia a Tesla

Vyhodnocování informací z různých zdrojů dat je možné právě díky paralelní výpočetní síle grafických čipů. „Je to 30 teraops v 30 wattech,“ říká Huang směrem k platformě Drive PX 2. Nvidia navazuje spolupráce s dalšími dodavateli automobilového průmyslu a sbírá mapové podklady od služeb Here, Baidu, TomTom či Zenrin. Firma už dříve rozjela projekty i s Teslou.

Různým formám umělé inteligence, paralelnímu počítání a high-performance computing se přisuzuje veliká budoucnost v mnoha oborech, jako jsou právě auta. To Nvidii s jejím zaměřením hraje do karet. GPU se na zpracování takových věcí hodí mnohem více než konvenční čipy třeba od Intelu.



Autor: Jan Sedlák Nvidia Drive PX 2

Nvidia ovšem k něčemu takovému nepřišla jako slepý k houslím. Huang o nástupu AI a důležitosti GPU mluví už řadu let a Nvidia díky tomu do nových oblastí začala investovat jako jedna z prvních. Dříve před tím, než se něco takového začalo objevovat v predikcích IDC či Gartneru.

Počítačový premiant

A dříve, než začali reagovat investoři. Ti se dlouho na Nvidii dívali optikou výrobce čipů do počítačů a díky rodině Tegra také do chytrých přenosných zařízení. Tegra je na svoji kategorii vysoce výkonný čip, masově (v kontextu ARMu) se ovšem nerozšířil. Jako jiní hráči na trhu totiž podcenil důležitost v mobilním SoC integrovat i prvky pro bezdrátovou komunikaci.



Autor: Jan Sedlák Nvidia a Tesla

Nvidia kolem Tegry alespoň vytvořila vlastní rodinu zařízení Shield (mimo jiné set-top-boxy schopné streamovat hry z cloudu) a koncept dále rozvíjela. Tegru si nakonec do nových herních konzolí Switch vybralo Nintendo. V sektoru neustále padajícího PC trhu si Nvidia jako jedna z mála držela dobrou pozici a pro Microsoft a spol. se stala velice důležitým partnerem. Hráči her totiž jako jedni z mála byli schopní investovat do počítačů prémiové ceny (GPU je většinou nejdražší komponenta) a odvětví zvyšovali marži.

Pro Nvidii jsou tradiční grafické karty stále hlavním zdrojem příjmů, na celkových číslech se podílí zhruba 60 procenty. S rostoucí důležitostí AI a všeho okolo se ale začínají zvedat i další popisované oblasti. Vedle automobilů jsou to i datová centra.



Autor: Nvidia Jen-Hsun Huang, Nvidia CEO

Například ve třetím kvartálu aktuálního fiskálního roku Nvidia z datacenter vygenerovala tržby kolem 250 milionů dolarů. Není to mnoho, ale meziročně jde o výrazné nárůsty. Dominanci v serverových čipech nadále s přehledem a 99procentním podílem drží Intel. Ten také každý rok za výzkum a vývoj utratí i dvakrát tolik, než jaké má Nvidia tržby. Grafická společnost je ale příslibem do budoucna. Deep learning od Nvidie už je dostupný v cloudech od Microsoftu, Amazonu, IBM či Alibaby.

Dobré růsty

Další hráči ale samozřejmě nespí a roli paralelních výpočtů vidí rovněž. Intel už koupil společnost Nervana Systems s tím, že věci kolem AI a ML přesune do vlastního designu čipů. Google či Microsoft si pro své potřeby rovněž vyvíjí vlastní čipy.

Také do chytrých aut se tlačí kdekdo. Qualcomm, velký konkurent Nvidie, o sobě ve spojení s auty rovněž dával hodně vědět. Qualcomm navíc nedávno za 47 miliard dolarů koupil NXP Semiconductor, který se předtím sloučil ještě s Freescale Semiconductor.

Prozatím se každopádně zdá, že investoři a analytici Nvidii hodně věří. Rekordní akcie se sice nedávno o něco propadly poté, co Citron Research investory varovala. Podle ní akcie Nvidie mají reálnou hodnotu pod 90 dolarů za kus, nikoliv aktuálních více než 100 dolarů. Předtím se obchodovaly i za více než 115 dolarů. Citron upozorňuje na velkou konkurenci v datacentrech či málo výrobních kapacit Nvidie.

Z finančního hlediska si ale společnost vede velice dobře. Ve třetím kvartálu vykázala tržby dvě miliardy dolarů, což je meziroční růst 54 procent. Poslední fiskální rok tedy zřejmě bude rekordní. Hodnota Nvidie už je nad 55 miliardami dolarů.

Cestu autora na konferenci CES 2017 organizovala Consumer Technology Association (CTA).