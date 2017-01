 »  Ondřej Profant: V projektu Smart Prague jde o to rychle utratit hodně peněz

Ondřej Profant z České pirátské strany je členem zastupitelstva hlavního města Prahy, kde se mimo jiné věnuje aktivitám okolo informačních technologií. Upozornil mimo jiné na podivné schvalování zadání projektů na Smart City podniku Operátor ICT. Jedním z nich jsou chytré lavičky, které chce hlavní město postavit. O jeho pochybnostech, vlivu ANO nad chytrou Prahou a dalších tématech mluví v rozhovoru pro Lupu.

Potřebuje podle vás Praha pár chytrých laviček, které plánuje postavit?

Nepotřebuje. Praha potřebuje spousty věcí. To by mělo vyplynout z nějaké úvodní analýzy, podle které by se pak mělo při realizaci postupovat. Jenže tady se postupuje zcela obráceně a řeší se věci, které někdo má a nabízí je a Praha vymýšlí, proč je koupit. To je chyba a je to přesně případ chytrých laviček. Jejich nákup rozhodně nevyplývá z nějaké potřeby. Zvlášť když to porovnáme s věcmi, které potřeba jsou, třeba centrální datový sklad či odstranění vendor lock-inu. To jsou reálné problémy, které se pomocí chytrých řešení dají řešit. Lavičky jsou projekt, který někde někdo viděl a rozhodl se, že ho chce, protože se mu to líbí.

Zmínil jste, že někdo něco nabízí a Praha pak řeší, proč to koupit. Zaznamenal jste tedy nějaký tlak IT firem na dodávky technologií, které nejsou potřeba?

Určitě. To obecně platí pro celou veřejnou správu. Existuje spousta firem, které chodí a snaží se prodávat své produkty, a veřejná správa bohužel většinou neumí přizpůsobit podmínky zadání nebo koupě tomu, aby projekty – i když jsou dobré – byly dlouhodobě udržitelné. Například, když si koupíte nějaký zajímavý hardware, třeba solární chytrý koš, ale jako město nevlastníte data, která z toho koše padají. Takže když chcete změnit software nebo se integrovat s dalšími technologiemi, je to problém.



V Operátorovi ICT, což je nový podnik, který má chytré věci pro Prahu řešit, tvrdí, že chtějí vytvořit centrální platformu, která má umožnit větší integraci, sběr dat a podobně. Vidíte skutečně takové snahy?

Operátor ICT o tomto v podstatě ještě nic neví. Začínají od úplné nuly, nenavazují na projekty, které už jsou rozjeté – například Institut plánování a rozvoje má evropské peníze na projekt Triangulum, v rámci kterého byla připravována analýza toho, co je třeba řešit. Nicméně Operátor ICT je jenom čistě výkonná složka, která řeší, jak něco koupit, ale neřeší, jak to zapadá do konceptu města, jak to bude komunikovat a tak dále. Ostatně celé rozpočtování nám jasně ukazuje, že je to celé cílené na to, aby se relativně rychle utratilo velké množství peněz. Jde o rychlé výstupy. Bohužel problematika města, integrovaného urbanismu, není jednoduchá a nelze říci, že něco chci, a tak to rychle koupím. Lavičky, které jsou navrženy pro Staroměstské náměstí, jsou typický příklad. Neumím si představit, jak tohle památkáři dovolí. To je věc, kdy už musíte mít nějaké znalosti o městě, znalost legislativy.

Rychlé utrácení velkého množství peněz. Vidíte nějaké snahy posílat je do spřízněných rukou?

Můžeme se podívat na konkrétní čísla. Na realizaci projektů v následujících dvou letech dostane Operátor ICT na každý rok 300 milionů korun. Do toho má ještě náklady na projektové kanceláře ročně 43 milionů. A k tomu se ještě připočítává suma, kterou Operátor ICT získal ještě v roce 2016. To jsou velké peníze. Těch 300 milionů je zhruba rozpočet Institutu plánování a rozvoje, který připravuje územní plán, řeší práci s mapovými podklady a tak dále. Tyto peníze jsou jakýsi přímý grant na chytrá řešení, ovšem v podstatě neproběhla žádná debata, jestli taková řešení potřebujeme. My si potřebujeme říci, že jsou zde ty a ty problémy a ty budeme integrovaně, chytře řešit. K tomu ale evidentně není politická odvaha, řešit to napříč institucemi. To je komplikované, toho oni se bojí.

Ano, 300 milionů ročně na projekty a k tomu 43 milionů na provoz a podobně, to je dost zajímavé číslo. Operátor ICT každopádně argumentuje třeba tím, že potřebuje zaplatit kvalitní lidi.

Té argumentaci sice rozumím, ale zde jsme zase u toho, že neví, co dělají. Nedokáží nám říci, co budou dělat dlouhodobě, co budou dělat za půl roku. Nedokáží nám říci žádné konkrétní indikátory, žádná KPI, která by se měla splnit. Vydávat takové peníze na něco, co je takto vágně definováno, to považuji za problém. 300 milionů korun na projekty typu chytrých laviček považuji za naprosto zbytečné. Nejsou ani jasně vymezeny problémy, kterým takové projekty mají pomoci. Kdyby se třeba řeklo, že je cílem do dvou let vyřešit systém parkování, aby nešikanoval lidi, kteří bydlí na okraji Prahy, to dává smysl. Ale nyní nevíme, k čemu ta částka je.

Je v tom nějaké politické zadání?

Zcela jistě, když to schvaluje politicky složená rada. Co se týče nějakých vyšších vazeb, to jsou spekulace, které nejde potvrdit ani vyvrátit. To vědí zúčastnění. Ale zároveň je jasné, na čí hlavu bude padat, až se zjistí, že třeba za dva roky tu budeme mít jenom samé projekty typu „výštěk“ s chytrou lavičkou.



Ptám se na to politické zadání z toho důvodu, že jak Operátora ICT, tak další smart city projekty v jiných městech ovládá hnutí ANO.

Myslím si, že jsou docela jasné indikátory k tomu, že tyto informace mohou být pravdivé. Nicméně k tomu nemám žádné podrobnější důkazy. Zdá se mi to jako nesystémové tlačení agendy. Například u příspěvkových organizací města by měla být důsledná aplikace výběrových řízení. Ale to se vládnoucí politické reprezentaci nelíbí a raději dosazují přímo jména, třeba dosazené ředitele. Ty mohou kdykoliv odvolat a hrozit jim tím.

Vy jste už dříve kritizoval to, jakým způsobem se rozpočet Operátora ICT prosazoval, zejména režii ve výši 20 procent. V Operátorovi ICT mi řekli, že moc neví, jak jste něco takového vypočítal.

No tak v Operátorovi lžou, to je jednoduché. Přesně jsem jim dával papír, kde je výpočet jasně uvedený. Výpočet jsem také zcela veřejně interpeloval. Vše bylo k dispozici, mají na mě kontakt a tak dále. Také zkreslují moje výroky. Já jsem říkal, že režie projektů je až k 20 procentům. Což je pravda, a může být dokonce ještě větší, když se projektů bude čerpat méně. Protože za režii samozřejmě považuji i provoz projektové kanceláře. U chytré Prahy se má ročně rozdělit až 300 milionů. Z toho mohou být náklady na režii Operátora až 6,5 procenta. Nepředpokládám, že by Operátor byl tak velkorysý, aby režii dával nižší. A k tomu jsou fixní roční náklady 43 milionů. Když si to srovnáme s částkou, která reálně půjde na projekty, je to jasné.

Zmiňoval jste se, že se při předkládání dokumentu na radě spoléhalo na to, že tyto dokumenty nikdo nečte.

Kritizoval jsem i to, že je zde extrémně slabý systém samosprávně-politických protivah. Je běžné, že když je třeba územní plánování, tak vše jde na výbor, komisi, pak to teprve nějak posuzuje rada, je to nějaký formalizovaný proces.

Ovšem v tomto případě paní primátorka říká, že to, že Operátor ICT nebude konat pouze z libovůle, je zaručeno dvěma orgány. Prvním je rada, druhým je komise. Rada je složitý orgán, protože toho schvaluje velmi mnoho, a navíc v ní nesedí lidé, kteří se zajímají o problematiku chytrých měst. Naopak tam sedí radní, kteří se zajímají o to, aby jejich materiály prošly. Nelze předpokládat, že na radě nastane debata například o technickém řešení daných projektů.

Jediné místo, které nám zbývá, je komise pro smart cities. Ta má velkou fluktuaci členů. Je dost složité, jestli ten orgán je dostatečně důvěryhodný. Když se schvaloval záměr, že agendu chytrých měst bude dělat Operátor ICT, tak jsme dostali jednostránkový materiál, který říkal, že režie Operátora bude 6,5 procenta. Potom šel na radu už 24stránkový a výrazně podrobnější materiál, kde už bylo napsáno, že těch 6,5 procenta je pouze jeden ze způsobů zisků Operátora. Navíc je to celé koncipováno tak, že čím víc Operátor ICT udělá, tím více peněz dostane. Je to princip motivovaný ne úspěchem, ale penězi.



Jakou vy budete mít šanci na aktivity Operátora ICT v chytrém městě dohlížet?

Já jsem v současnosti členem komise pro smart cities. Dostávám projekty, které se schvalují, a vyjadřuji se k nim. Ale jsem jedním z většího množství členů. Jednání komise je uzavřené a širší diskuse s odborníky je tak složitá.

Může být komise reálně nějakou záchrannou brzdou, která nepustí nesmyslné projekty do realizace?

Komise projekty schvaluje, nicméně zkušenost z komise informatiky je taková, že rada je prostě nadřízený orgán, a když se rozhodne jinak, tak si to může schválit. V informatice se to tak děje, že rada schválí něco jiného, než doporučila komise.

Členy komise vybírala rada?

Ano. Podle jakého klíče, to netuším. V komisi jsou zástupci různých politických stran, některých městských institucí a vysoké školy.

Nevíte, jak to bude s pražským datovým centrem, o kterém se i v souvislosti s chytrou Prahou už nějakou dobu mluví?

To je něco, co jsme na komisi informatiky probírali před více jak rokem. V té době nám bylo řečeno, že neví, jak to udělat. Teď se to najednou strašně rychle stalo. Bude to serverovna v Kongresovém centru. Praha je spoluvlastníkem budovy. Není to extra velký projekt, ale něco, co město potřebuje.

Co by podle vás chytrá Praha potřebovala?

Nápady už jsem posílal do Operátora ICT. Praha potřebuje několik věcí. První z nich jsou open data. Všechny integrované moderní technologie stojí a padají s tím, jestli máte, či nemáte data. Také všichni víme, že město či jeho firma je zcela nevhodný projekt například na vývoj mobilní aplikace. Její ergonomie se rychle mění, musí splňovat nové standardy a tak dále. Je zbytečné, aby se o to staralo město. To má poskytnout data, datová rozhraní a dovolit nad tím podnikat trhu.

Co považuji za zcela zbytečnou věc, je aplikace Dopravního podniku hlavního města Prahy, která nám nepřináší prakticky nic nového oproti aplikacím, které již byly na trhu. Ale za to dopravní podnik velmi dlouho bojoval s vývojáři těch jiných aplikací. Nechtěl jim dávat všechna data.

Další důležitou oblastí je open source software, který je možné modifikovat. To znamená třeba vyvinout software, který budou moci používat všechny městské části, každá by si ho mohla upravit, klidně normálně komerční zakázkou. Software by měl být v držení toho, kdo ho používá, a ten by také měl možnost ho rozšířit bez toho, aby se musel ptát výrobce a poptávat na nějakém deformovaném pseudotrhu všemožných subdodavatelů.

To je typický případ, a tak to chodí i v Praze. Firmy jako Marbes mají vždy na danou oblast de facto monopol. Do toho tam jsou často velmi problematická majetková propojení mezi firmou a jejími dodavateli. To nejde považovat za trh.

Může ono nabízení dat a větší propojování vyřešit platforma, kterou chce Operátor ICT údajně postavit?

Ne. Ta datová platforma řeší pouze malou část problému, a sice kde a čí jsou data. Nikoliv třeba problematiku softwaru.

Praha zadala Operátorovi ICT analýzu za 600 tisíc, která má vyzkoumat, jak nasadit bezkontaktní platby v MHD. Je to odpovídající částka?

Podle mých informací od lidí, kteří dělali bezkontaktní placení v MHD v Ostravě, kde je to již realizováno, je nasazení v Praze otázkou pěti měsíců. Jediným problémem je, že se Praha v současnosti nestará o to, aby se tak stalo. Nejdůležitější je sednout si s lidmi, kteří už to v Česku dělali, mají zkušenosti ze zahraničí a tak dále. Musí se chtít, a ne o tom jenom mluvit.