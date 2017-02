 »  Oracle zašlapává Apiary, propad GoodData a nejmocnější inženýrky světa

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Někteří v Oraclu tomu říkají „promazaný a efektivní akviziční stroj“, jinde zase dokonalý zabiják koupených firem. The Register informuje o tom, jak běžnou praxi Oraclu začali pociťovat i čeští Apiary, které gigant nedávno koupil. Zdá se, že jde o tradiční roubování technologií a lidí do struktur Oraclu s tím, že není jasné, jak produkt bude nadále vypadat.

Business Insider sestavil žebříček „43 nejmocnějších inženýrek na světě“. Ne všechny jsou přímo z IT, ale hodně z nich ano. První je viceprezidentka Microsoftu Peggy Johnson.

Microsoft zřejmě nevydá druhou verzi svých AR brýlí HoloLens, která měla přijít už letos, ale přijde rovnou s třetí – někdy v roce 2019. Informuje o tom Thurrott.com. Přesné důvody nejsou jasné, firma to nekomentuje. První HoloLens jsou běžně k prodeji ve verzích za tři a pět tisíc dolarů.

Gartner vydal svůj tradiční Magic Quadrant pro oblast business inteligence. Z českého pohledu je zajímavé zejména to, že letos z žebříčku vypadla firma GoodData.



Autor: Gartner Gartner Magic Quadrant pro business intelligence, tentokrát bez českých GoodData

První kvartál pro HP Inc. dopadl dobře – prodeje počítačů meziročně narostly o 10 procent, samotné notebooky o 12 procent. Tržby celkově poskočily o čtyři procenta na 12,7 miliardy dolarů. Tisk nadále padá, tentokrát o tři procenta. Oddělené HP také poprvé vykázalo tržby z 3D tiskáren.

Apple výrazně rozšíří vývojovou pobočku v Seattlu, píše GeekWire. Zaměřit se zde chce na vývoj technologií kolem umělé inteligence a strojového učení pro své produkty. Seattle je mezi technologickými firmami populární, prostředí se postupně začalo nabalovat kolem centrál Amazonu, Microsoftu či Boeingu.

Online nástroj na tvorbu webů Wix.com za 36 milionů dolarů kupuje DeviantArt. Wix tuto slavnou službu z velké části kupuje kvůli komunitě tvůrců. Wix má 100 milionů uživatelů, DeviantArt zase 40 milionů registrovaných členů, kteří vložili 325 milionů obrázků. Obě služby se mají propojit i funkcemi. Wix letos očekává tržby přes 417 milionů dolarů.

MuleSoft se chystá na burzu, ukazují dokumenty pro americkou komisi cenných papírů. Nabízí i čísla: tržby v roce 2016 byly 187,7 milionu dolarů, ztráta 49,6 milionu (snižuje se). MuleSoft by mohl být letošním prvním enterprise IT IPO. Cena akcií ještě není jasná. Firma dělající na platformě pro API byla dříve investicemi oceněna na 1,5 miliardy dolarů.

Hootsuite zase kupuje firmu LifeMetrix, jen pár týdnů po koupi AdEspresso. LifeMetrix dělá na analytice sociálních sítí, a i pomocí nákupů chce umožnit měřit návratnost investic firem do sociálních médií.

Kino Světozor bude promítat dokumentární film Lo and Behold: Reveries of the Connected World. Snímek, pěkně popisující vznik a růst internetu, měl v zahraničí úspěch.