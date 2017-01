 »  Petr Svoboda (Shopsys): B2B e-commerce jede, firmy on-line prodávají šroubky i potraviny

Necelá pětistovka obchodů, ve kterých se loni protočilo víc než pět miliard korun. Ostravský Shopsys chce nové klienty z ciziny, a proto otevřel svou platformu. Kromě toho ale musí e-shopy ve své správě připravit na nástup EET, který zřejmě už s definitivní platností budou muset rozjet od prvního března.

Vytváříme modul, který musíme instalovat do individuálních procesů každého zákazníka. O problémech technického rázu nevím, ale z pohledu logiky a procesů je to podle mě zvláštní, nedomyšlené a v některých částech on-line plateb i zbytečné, říká v rozhovoru pro Lupu zakladatel firmy Petr Svoboda.

Investice, kterou budou muset rozjeté obchody kvůli EET udělat, odhaduje na nižší desítky tisíc korun. Možná to ve výsledku bude ještě dražší, než se říká, protože se plno problémů může teprve objevit, tvrdí Svoboda.

Aktuální patnáctimilionovou investici do své firmy chce využít především na podporu open-source e-commerce systému Shopsys Framework.

Proč bych si měl nechávat stavět e-shop na vašem základu, když do jisté míry mohu využít některý z dalších open-source řešení jako Presta nebo Magento?

Presta cílí na rychlé spuštění obchodu, rychlou instalaci modulů a rozjezd. V dlouhodobém horizontu je ale udržování podobných systémů velmi náročné. Produkt obsahuje spoustu věcí ve zdrojovém kódu a v administraci a je tam malý prostor pro změny. U nás je to opačně. Jde v podstatě o polotovar, který má v sobě nejdůležitější architekturu, ale musí se doprogramovat podle konkrétních požadavků.

Proč jste systém vydávali jako open-source?

Dali jsme do něj čtrnáct let zkušeností s vývojem e-commerce projektů. Vyvinuli jsme ho během posledních dvou let a souvisí to s naším plánem expanze, kdy právě díky uvolnění našeho nejcennějšího produktu spoléháme na přísun nových zákazníků z dalších evropských trhů.

Na čem pak chcete vydělávat? Na placených modulech?

Ano, placené moduly, poradenské služby a také pomoc s vývojem. Je velmi časté, že velké B2C e-shopy mají vlastní vývojáře a vlastní systémy, ale pak řeší fluktuaci lidí nebo jejich nedostatek. Běžně mají třeba dva vývojáře, ale potřebují jich třikrát víc. My jsme pak schopni s nimi vytvořit produktový tým a pracovat s nimi na společné platformě.

Kdo jsou dosud vaši klienti? Je vidět s rozvojem e-commerce nějaký trend?

Sledujeme výrazný růst on-line obchodů v sektoru B2B. Domácnosti už se v e-shopech nakupovat naučily, teď se to učí firmy. Velkoobchody tak mají své uzavřené e-shopy, které se otevírají jenom odběratelům. B2B systémy už obstaráváme u přibližně stovky klientů. Trend ale je, že víc než polovina nových zakázek jsou obchody právě zaměřené na prodej firemním klientům.

Liší se to nějak podle oboru podnikání?

Je to napříč byznysem. Od šroubků přes potraviny až po součástky pro strojírenské firmy. Už se objevují i obchody, kde se prodává vybavení do profesionálních dílen, tedy soustruhy a podobné stroje za desítky a stovky tisíc.

Jak složité je zavedeným firmám z off-line světa, které se dosud on-line vyhýbaly, vysvětlit přechod na web?

Paradoxně dneska už jsme v situaci, kdy v žádném segmentu naši klienti nejsou těmi prvními, kdo by šli on-line. Nutí je především konkurence a trh. My se tam snažíme přinášet inovaci, protože nejčastější zadání je takové, aby s tím firma neměla moc starostí a zákazník nakoupil pohodlně. To znamená propsat všechny akce automaticky do firemních ERP systémů a podobně.

V jaké míře už tuzemské firmy používají moderní ERP systémy a jak moc ještě jedou na starých softwarech?

Jsme rádi, že už jde o moderní ERP systémy, ale občas narážíme na software, které zčásti běží ještě třeba v DOSu. To pak většinou zkoušíme nahradit v rámci zavádění e-shopu.

Jak dlouho samotná výroba e-shopu trvá?

Měsíc až tři měsíce máme na detailní analýzu. K tomu pár měsíců na skutečný vývoj. Reálně jde tak o půl až tři čtvrtě roku.

Teď pro Shopsys dělá padesát lidí. Jak chcete tým rozšiřovat?

Chceme výrazně rozšířit tým, který by se měl věnovat především UX a designu. Chceme se držet stále kolem e-commerce, rádi bychom se propracovali spíš hlouběji a přidali k vývoji i design a řešení uživatelské zkušenosti.

Teď není úplně nejlepší doba na shánění lidí. Jak vypadá situace na Ostravsku?

Lidí je málo i na Ostravsku. A to platí samozřejmě i o e-commerce specialistech. Loni jsme ale rozjeli pobočku v Žilině a ta nám pomáhá získávat lidi i na Slovensku. IT trh tam zatím není tak konkurenční jako třeba v Brně nebo v Praze. Pár lidí máme na Pardubicku a několik tady v Praze.

Zkoušeli jste Polsko?

Z Polska to zatím nezkoušíme. Poblíž sice máme Krakow nebo Katowice, kde je poměrně dost univerzit. Ale zároveň s tím je tam i plno IT firem. Když jsme vymýšleli, kde otevřeme pobočku, tak jsme zohledňovali i jazyk. A slovenština vyhrála. Rozdíl mezi polštinou a naši ostravskou češtinou je sice menší než tady, což by teoreticky šlo, ale při komunikaci se zákazníky by to byl problém.

Nabízíte něco specifického?

Souvisí to trochu i s investicí. Spouštíme zaměstnanecký podílový fond. To by mohlo zvýšit naši prestiž a každý zaměstnanec tak bude moci vlastnit kousek Shopsysu.

Investoři vstupují do vaší firmy patnácti miliony korun. Jak dlouho jste je hledali?

Hledali jsme investory pro rozvoj našeho frameworku. Věnoval jsem tomu přibližně rok života a mluvil jsem víceméně s většinou investorů a snažil jsem se vybírat strategické partnery.

Kolik získali za své peníze podílu ve firmě?

Oba, jak Incomming Ventures, tak Reflex Capital Ondřeje Fryce, mají stejný podíl. Každý získal ve firmě deset procent.

Proč jste si vybrali zrovna tuhle dvojici?

U investorů Incomming víme, že investují jen do e-commerce, takže tam vidíme plno možností, jak to využít. Druhý z investorů zase přináší plno technologických zkušeností a startupů z více oborů. Nemluvě o tom, že Ondřej Fryc má neocenitelnou zkušenost z dlouholetého vedení velkého e-shopu. Jeho vstup je pro nás ujištěním, že jdeme správným směrem a validuje nám to myšlenku vývoje velkých e-shopů.

Ondřej Fryc v rámci svého fondu postavil tým, který má pomáhat startupům. Už jste ho zaznamenali?

Je to sice čerstvé, ale už začínáme těžit první benefity. Řešíme otázky ohledně procesů a už je konzultujeme s lidmi z obou fondů. To významně urychluje náš další rozvoj. Jinak investoři zasahují do našeho chodu minimálně, ale my chceme jejich rady a zkušenosti.