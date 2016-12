 »  Po fake news přichází fake tech, EU jde po Facebooku a Kickass Torrents se vrací

V Guardianu jim došlo, že i Google formuje, určuje a pozměňuje to, jak vidíme svět. Dělá to podstatně déle než Facebook a není to jen o tom hlavním, tedy o tom, co nám dovolí vidět ve výsledcích vyhledávání či čemu dává prioritu. Viz Google is not ‘just’ a platform. It frames, shapes and distorts how we see the world a zkuste si výsledek hledání pro Did the Holocaust really happen? Schválně, kdy na prvním místě přestanou být žvásty o tom, že se holocaust nikdy nestal?

Ne, to dítě nebohé nezemřelo v náručí Santovi. Jenže poté, co vše prošlo přes média v USA i ve světě (včetně BBC, Washington Post, CNN, NBC, Japan Times, Mashable, atd.), se původní zdroj zprávy ozval, že ji není schopen ověřit ani potvrdit. Tenhle příspěvek k epidemii fake news tak nějak ničí onu představu, že tradičním médiím můžete věřit. Ukazuje ale také to, že původní zdroj, Knoxville News Sentinels, začal ověřovat až poté, co se jiná média snažila ověřit pravdivost zprávy. A to nejšílenější na konec: Washington Post dokonce tvrdil, že důkladně vše prověřil, aby až mnohem později přiznal, že neověřoval vůbec nic. Viz What Santa And The Dying Child Story Teaches Us About Fake News, Data And Verification. V Česku samozřejmě Novinky.cz v Pětiletý pacient umřel v náručí vytouženého Santa Clause a výmysl vyšel i na iDnes.cz v Nemocný chlapec chtěl vidět Santu, vánočnímu dědovi zemřel v náručí. Tam alespoň o čtyři dny později vydali Santa Claus čelí podezření, že si příběh o umírajícím chlapci vymyslel.

Bez Heureky se stěhuje na BezHeureky.com a tenhle příběh fakt nevymyslíte. Původní Bezheureky.cz nechala Heureka zlikvidovat přes předběžné opatření soudu. Pak se podařilo odstranit i obsah z Internet Archive. A aby toho nebylo málo, doménové jméno Bezheureky.cz bylo vyřazeno z .cz domény. Tohle opravdu hlavou nevymyslíte. Více viz Alza si nedá pokoj. Rozjíždí nový web Bezheureky.com.

TELEgraficky

Dunkirk má konečně první plný trailer ■ WordPress 4.7 Vaughan je tu ■ Photography Mapped vás naučí, jak funguje foťák ■ Nejlepší počítač, který byste neměli koupit ■ EFF Privacy Badger 2.0 je venku ■ TWRP je v Google Play ■ X-Story ■ Piwik 3.0.0 ■ John Wick: Capter 2 ■ RIP CZ Newsweek ■ Pixel pro PC/MAC

WEBDESIGN, INTERNET

Torrentový vyhledávač Kickass Torrents se vrací. Najdete ho na katcr.co/new/ a je samozřejmě otázkou, jak dlouho tam vydrží. A také jestli ustojí zájem, protože prozatím to vypadá, že spíše ne. Krutě nestíhá. Za spuštění stojí lidé, kteří provozovali původní KAT.

18 webdesignových trendů pro rok 2017 aneb je tu konec roku, čas předpovědí. Tady předpovídají věci zjevné a nic moc, ale pár drobností je tam zajímavých. Třeba nástup velkého tučného písma, více SVG, více barev a hlavně zářivějších barev. Nechybí důraz na animaci a unikátní rozložení. Právě to by vůbec nebylo marné, protože 2016 přinesl zcela unifikované, nudné a ploché weby. A mimochodem, jeden z příkladů v podobě helloheco.com je sice skvělý, ale pouze pro první dvě návštěvy, pak už vás bude pouze iritovat. Takže jestli nás tohle čeká v roce 2017…

TOP 10 trendů v UX pro 2016 sice není předpověď, ale užitečné ohlédnutí. Mikrointerakce a funkční animace, dlouhé rolování (peklo), obsahově závislá navigace (peklo), Flat Design 2.0 (absolutní peklo), storytelling a identita produktu, emoční design, hlasová funkčnost, nositelná elektronika a chytré hodiny, chatboty (peklo) čistě namátkou. Ano, ne vždy se „moderní UX trendy“ dají označit jako přínosné. Ale ne vždy za to mohou ony trendy, velkou část problému způsobí ti, kdo je nedokáží správně realizovat.

Yahoo Radar končí půl roku po spuštění, chatbot asistent pro cestování nesplnil očekávání. Jak? To Yahoo neříká, ale lze si to vcelku představit. Řešit dovolenou s chatovacím robotem, který nemá inteligenci (a ještě tak desítku let mít nebude), je napoprvé jakž takž zábavná hra, pak už to ale nikdy nebudete chtít opakovat. A dnes už není ani kam odkázat, z App Store je Radar pryč a ani vlastně nevím, jestli kdy byl dostupný pro Android.

Česko je na posledním místě v EU v počtu uživatelů mobilního internetu. Co nakonec očekávat v zemi, kde se operátoři stále vyžívají v 150 MB FUP a pokrytí mobilním internetem je v řadě míst stěží na úrovni Edge nebo jenom sen. Přidejte si k tomu, že cena za mobilní internet je u nás absurdně vysoká. Těžko pak hledat motivaci, proč něco takového pořizovat. Viz Eurostat a Almost 8 out of 10 internet users in the EU surfed via a mobile or smart phone in 2016… a pokud byste si snad říkali, že to Eurostat špatně změřil, že český Netmonitor má číslo ještě nižší. Vítejte v Česku.

SOFTWARE

20 webových aplikací, které ovládaly firemní prostor v roce 2016, najdete v 20 Web Apps That Ruled the Workplace in 2016 a může to být docela dobrá inspirace. Třeba i proto, že o řadě z nich jste v životě neslyšeli.

Foundation Update pro No Man's Sky je slibný, ale frustrující, píší v Polygonu. Mají pravdu. Celé je to obrovská škoda, protože No Man's Sky byla jedna z her, které vyvolaly obrovské očekávání. A to se nenaplnilo, jak jinak. Foundation Update je milá možnost budovat vlastní základnu, ale pořád zůstává komplikované ovládání, nekonečně dlouhé spouštění, nemožnost hrát jinak než v izolované obrazovce.

GeForce Experience má novým ShadowPlay (Share Overlay) obsazeno spoustu klávesových zkratek, možná si je budete chtít změnit. Jsou totiž poměrně vlezlé a blokují řadu běžně používaných věcí. Najít a změnit mapování můžete v GeForce Experience → Nastavení → Obecné → Sdílení. Zbavit se ShadowPlay a mapování lze měnit tak, že prostě ve „Sdílení“ použijete posuvník a vše vypnete. Případně můžete vše kompletně odinstalovat. Aktualizaci ovladačů si pak sice musíte zajistit manuálně, ale dost se to vyplatí.

Používáte AdBlock Pro? Možná rovnou použijte uBlock Origin, AdBlock Pro je podivná kopie ze starší verze, bez pravidel ochrany soukromí a s některými podezřelými věcmi. Viz Chrome’s Adblock Pro is a uBlock Origin rip-off.

HARDWARE

Jeden rok s iPad Pro místo tradičního notebooku. Jak to celé šlo, najdete v A Computer for Everything: One Year of iPad Pro, a jedna důležitá věc na začátek je jasná. Pokud zcela nepřeorganizujete to, jak pracujete, nic takového možné nebude. Pak už se připravte na dlouhé a extrémně užitečné čtení. Zjistíte v něm, že iOS je stále bídný v práci se soubory, ale také to, jaký software a hardware vám může extrémně pomoci.

Útěk z MacOS k Microsoft Surface Book je teď téma číslo jedna v médiích, věnuje se tomu i Why I Left MacOS for a Surface Book a je nutné dodat, že Microsoftu se Surface Book extrémně povedl. Ale pohled v tomhle článku je poměrně praktický z pozice člověka, kterého živí psaní. Plus nezapomeňme, že Windows 10 konečně začínají být dobře použitelné na tabletech a dotykových displejích.

Scanadu a jejich Scout končí po zásahu FDA a zákazníkům se to nelíbí. Oprávněně, protože za tohle zařízení zaplatili. Scanadu se teď vymlouvá, že Scout byl od samého počátku jenom součástí časově omezené studie. Zajímavá historka v Scanadu to shut down support for its Scout device per FDA regulation and customers are mad.

iFixit rozebrali AirPod sluchátka a moc se jim nelíbí. Což je nakonec docela logické, u něčeho takového nemůžete očekávat, že by to bylo rozebratelné a opravitelné. Viz AirPods Teardown a asi vás nepřekvapí, že skóre opravitelnosti je nula.

MARKETING A KOMUNIKACE

Fake tech? Říkejte tomu třeba virální marketing. Občas je to ale prostě jenom podvod. Ve We’ve had fake news, fake science — and now, ‘fake tech’ se vracejí k Magic Leap, které už roky magicky mlží. Ale zmiňují také Uber oznamující testy aut bez řidiče, ve kterých ve skutečnosti řidič sedí. Nebo Amazon oznamující dodávky zboží drony, ačkoliv nic takového není ještě dlouho reálné. Samozřejmě skvělý případ je i Theranos. Ale správně píší i to, že „fake tech“ vyvolávají „fake news“ a jejich cílem je získat zviditelnění v médiích. Značný podíl na tom mají sami žurnalisté. Slepě věří, přetiskují texty dodané PR agenturami, na nic se neptají, neověřují.

Nejlepší a nejhorší změny značek v roce 2016 najdete v The Best And Worst Branding Of 2016 a stojí za prostudování. Grubhub, MasterCard, Helia, Instagram (kde změnu stále považuji za velmi nepovedenou), Zendesk, Zocdoc, VSCO za ty dobré. V kontroverzních najdete The Met a v těch hrozných Uber (souhlasím) a Trump Pence logo.

Mark Zuckerberg tvrdí, že Facebook není tradiční mediální firma. Ale také prý není ani tradiční technologická společnost. Ještě nedávno ovšem tvrdil, že vůbec nejsou médium, že jsou jenom technologie. Má to ten Mark těžké, když skoro polovina dospělých v USA používá Facebook právě jako médium (tedy noviny). Viz Zuckerberg: Facebook isn't a ‚traditional‘ media company.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

0day zranitelnost napadá desktopové počítače s Fedorou a Ubuntu. Stačí otevřít soubor s hudbou a útočník se může zmocnit vašeho počítače. Něco, co doposud bylo hlavně problémem Windows, se tak masově objevuje i v Linuxu, hlavně ve dvou z nejvíce rozšířených distribucí. Viz Redux: compromising Linux using… SNES Ricoh 5A22 processor opcodes?!

Podvodné Top-Elektro.cz a další weby rozpleteny, policie dopadla podvodníka. Viz Policisté dopadli podvodníka s e-shopy. Schoval se před nimi pod peřinou a E-shop Top-Elektro zavřela policie. Měl falešné kontakty i IČO.

Služba Lynda.com byla hacknuta a LinkedIn resetuje uživatelům hesla. Viz Microsoft-owned LinkedIn is sending emails to users about a Lynda.com data breach, kde sice píší, že není jisté, zda hesla unikla, ale víte, jak podobným věcem můžete věřit. A co hlavně, LinkedIn nemůžete věřit nic. Nakonec bych jim ani nevěřil, že jde jenom o 55 tisíc z 9,5 milionu účtů. Pokud máte na Lynda.com účet, tak jeho heslo raději považujte za kompromitované.

Hosting od Forpsi se dvakrát ocitl na černé listině SBL Spamhaus.org. Pikantní na zařazení je i jeden z důvodů: provozování webu/fóra věnujícího se podvodům s platebními kartami (horux.cm/horux.al) a phishingových webů. Viz SBL325510 a SBL325538. Pro zákazníky Forpsi to znamená, že se jim přestane dařit doručovat e-maily a budou omezeny i další služby, pokud příjemci či průchozí systémy používají SBL (například pro kontrolu spamerských aktivit). Dost nešikovné, takhle těsně před Vánoci.

Jak vypadá phishingový web vydávající se za Facebook? Aktuálně k vidění na facebook-czech.tk/czech.html a nutno dodat, že moc práce si s tím nedali.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Nejpopulárnější jména na Tinderu? Chris, Ollie, Luke, Samantha, Madison, Montana. Viz Why are these Tinder's most popular names of 2016? Only Google knows, ale pozor, je to jenom v Austrálii. Ale stejně je to zajímavé.

Může sedmiletá Bana tweetovat z Aleppa? Není to jen další výmysl? Analýza Bellingcat.com ve Finding Bana – Proving the Existence of a 7-Year-Old Girl in Eastern Aleppo je velmi důkladná a zároveň je ukázkou toho, jak je nutné podobné aktivity vždy prověřovat. A celé je to zajímavé čtení i bez ohledu na prověřování či neprověřování. A dodatek: Aleppo girl Bana evacuated from war-ravaged city (CNN).

Hackeři z OurMine hackli Twitter Netflixu a několik účtů Marvelu. V minulosti se tatáž skupina dostala na účet Marka Zuckerberga, Travise Kalanicka (Uber CEO) či Daniela Eka (Spotify CEO). S účty na Twitteru je to těžké, pokud je spravuje pouze jeden člověk, tak je snadné si pořídit dvoufaktorové ověření, ale správa více lidmi či agenturou vyžaduje sdílení přihlašovacích údajů nebo používání Tweetdecku. Oboje na bezpečnosti účtu nijak nepřidá. Viz Netflix, Marvel Twitter accounts breached by hackers.

MOBILNÍ APLIKACE

Desítky levných Androidů obsahují skrytý stahovač adwaru a crapwaru, upozorňuje Doctor Web v Doctor Web discovers Trojans in firmware of well-known Android mobile devices. A v seznamu modelů zasažených Android.Downlo­ader.473.origin vidím na první pohled z v Česku vyskytujících se značek jenom Prestigio Multipad. V dalším textu ale zmiňují i některá Lenova a další varianty stahovačů či malwaru.

Vine nezmizí, aplikace změní jméno na Vine Camera. Ta umožní nahrávat původní 6sekundová videa, ale už nebude mít k dispozici celou komunitu, co Vine doposud tvořilo. Videa si buď uložíte do mobilu, nebo nahrajete na Twitter. Viz Vine Update.

Messenger Lite si už jen tak nepořídíte, Facebook znemožnil jeho instalaci. Přitom ještě někdy minulý měsíc bylo možné „odlehčený“ Messenger instalovat na prakticky všechny chytré telefony bez omezení, v polovině prosince to už možné není. Klasické „This app is incompatible with all of your devices“ toho sice moc neřekne, ale po pokusu o instalaci zjistíte, že došlo k omezení instalací podle geolokačních údajů. Prostě pokud nejste v rozvojových zemích, musíte mít plný Messenger.

STARTUPY A EKONOMIKA

Nintendu padají akcie po neúspěchu Super Mario Run hry pro iPhone. Celé je to ale poněkud složitější tím, že velké očekávání z Pokémon GO se nějak nedaří splnit. Na druhou stranu hra, kterou si stáhnete zdarma a po pár úrovních si vám řekne o „9,90 USD, jestli chceš pokračovat“, je dnes poněkud zvláštní nápad. Stejně jako to, že Nintendo odmítá hru dál rozšiřovat. Viz Nintendo Shares Fall After ‘Super Mario Run’ Disappoints a čas ještě ukáže, jak to dopadne po uvedení pro Android.

EU obvinila Facebook z poskytnutí zavádějících informací při převzetí WhatsApp. Nic moc se Facebooku ale nestane, možná jen zaplatí pokutu 1 % z obratu. Nejzábavnější ale je, že ta zavádějící informace je, že Facebook nebude schopen propojit uživatelské účty Facebooku a WhatsAppu. Což, jak už víme, schopen byl a v září všechna data z WhatsAppu převedl do Facebooku a přiřadil k účtům. Komedie jako obvykle. Viz EU accuses Facebook of giving misleading information during WhatsApp takeover.

V Kanadě považují přístup k internetu za základní telekomunikační službu. A nemají malé cíle, 50 MBps/10Mbps a možnost mít neomezená data. Viz CRTC establishes fund to attain new high-speed Internet targets.

Alibaba je kvůli prodeji padělků na černé listině vlády USA. Viz Alibaba Lands on U.S. Government’s ‘Notorious Markets’ List for Fakes a asi ani nepřekvapí, že to Alibabu „zklamalo“, a ani to, že to považuje za ovlivněné „současným politickým klimatem“. Celý seznam i zprávu s tím spojenou si můžete přečíst v PDF. Mimochodem, je tam i Extratorrent, Rarbg, The Pirate Bay a VKontakte.

