 »  Pracujeme na nové éře počítačů, řekl v Praze šéf Microsoftu Satya Nadella

„Velice se soustředíme na vytváření nových druhů počítačů,“ uvedl dnes ve Foru Karlín v pražském Karlíně výkonný ředitel Microsoftu Satya Nadella. Odkázal na koncepce přístrojů jako Surface a Surface Studio s tím, že má jít o „novou cestu, jak pracovat s aplikacemi“. Na „novou éru computingu“ odkázal také v rámci AR brýlí HoloLens, které Microsoft nazývá jako „mixed reality“ a které na akci rovněž ukázal.

Když v minulosti do Prahy dorazili dřívější šéfové Microsoftu Bill Gates a Steve Ballmer, byla to vždy velká show a událost, kolem které se motali nejvyšší představitelé státu včetně Václava Klause či Václava Havla. Dnešní návštěva šéfa největší softwarové firmy světa byla o poznání skromnější, ostatně jako jeho dlouhodobé vystupování.

Nadella, který během svých zhruba tří let v nejvyšší funkci začal Microsoft výrazně proměňovat směrem ke cloudu, větší otevřenosti či open source (viz náš článek), do Prahy dorazil jenom na pár hodin a šlo spíše o takovou zastávku na tradičních cestách po regionech, které šéfové velkých firem dělají.



Autor: Jan Sedlák Šéf Microsoftu Satya Nadella v Praze

Původem indický softwarový inženýr, který v Redmondu rozjížděl cloudové aktivity, zhruba čtyřicet minut mluvil jako hlavní řečník na konferenci Digital Opportunities and Transformation Summit (DOTS) 2017. Jeden lístek na akci ve Foru Karlín vyšel na osm tisíc korun a bylo vyprodáno. Dostalo se také na lokální významné partnery a zákazníky. Celkem se sešlo kolem pěti stovek lidí.

Šéf Avastu a Bělobrádek

Vedle vystoupení se redmondský šéf setkal například s vicepremiérem a předsedou Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem. Šlo o uzavřenou debatu, podle informací Lupy měl nicméně Nadella na srdci téma cloudu a toho, jak něco takového může podpořit hospodářský růst a inovační ekonomiku.



Autor: Jan Sedlák Výkonný ředitel Microsoftu Satya Nadella v Praze

Bělobrádek má v posledních týdnech na výrazné IT osobnosti štěstí. Během nedávné návštěvy Izraele přišel do styku i s tamní firmou Mobileye, kterou nedlouho poté za 14,5 miliardy dolarů koupil Intel jako součást svého strategického snažení v nových oborech.

Nadella, který mimochodem o proměně Microsoftu chystá knihu, rovněž v Praze zamířil na setkání s výkonným ředitelem Avastu Vincentem Stecklerem (náš rozhovor), setkal se se zaměstnanci českého Microsoftu (staví se zde například nový strategický vývoj) a také některými zdejšími softwarovými společnostmi či partnery (Mainstream Technologies, KPCS a další).



Autor: Jan Sedlák Výkonný ředitel Microsoftu Satya Nadella v Praze

Došlo i na setkání s mladými technologickými společnostmi. Nadellovi se konkrétně velmi zalíbili čeští Neuron soundware, kteří pomocí umělé inteligence odhalují poruchy ve strojích (náš článek). Poukázal také na úspěch brněnských GINA Software, kteří odstartovali i díky Imagine Cupu pořádaným právě Redmondem. Vodárenský Koncept Ekotech je podle Nadelly zase ukázkou toho, jak využívat cloud a další s tím spojené služby, které Microsoft nyní tlačí. Hlavoun Microsoftu zmínil také Gymnázium Žďár nad Sázavou, které má tradičně k firmě blízko a vznikla zde i jedna ze skupin Windows User Group (WUG).

Čtení mezi řádky

Během tříletého šéfování Nadelly jsem měl možnost být na několika jeho vystoupeních na různých konferencích (zejména WPC, ale i některé další akce) a pražský proslov se jim hodně podobal. Nadella si jako své velké téma zvolil takzvanou digitální transformaci, produktivitu, umělou inteligenci, data a cloud. Tato témata nyní v Microsoftu promlouvají v podstatě do veškerého snažení.



Autor: Jan Sedlák Liaz z Dakaru využívající IoT a platformu na cloudu Azure

Nadellovy proslovy nebývají úplně konkrétní a jde spíše o motivační slova. Často je nutné číst mezi řádky. Jedním z náznaků v pražském vystoupení bylo to, proč Microsoft vlastně za více než 26 miliard dolarů koupil LinkedIn. Promítl „slajd“ propojující LinkedIn, Office 365 a Dynamics CRM. Celé to nazval „one graph structure“. Dalo by se to přeložit i tak, že Microsoft bude chtít využít masivní datovou základnu těchto aplikací a propojit ji v jeden homogenní celek. „Není to o datech v silech, ale o jejich vzájemném propojení a využití.“

V kontextu toho jasně vyznívá i další hláška: „Cortana bude znát vás a bude znát svět.“ Středobodem Microsoftu je nyní jeho cloud Azure, kde zpřístupňuje funkce pro strojové učení, kognitivní nástroje, datové platformy a další „inteligentní prvky“. Nad nimi pak staví aplikační rozhraní (API), tak aby ke všemu šlo přistupovat a budovat vlastní aplikace a projekty.



Autor: Jan Sedlák Publikum na konferenci DOTS 2017 v Praze

Nad tím se staví i nová generace aplikací přímo od Microsoftu, které Nadella nyní označuje za „AI produkty“. „Tudy jde naše core architektura,“ říká. Absolutní důležitost cloudu se projevuje i v tom, že Microsoft své aplikace zpřístupňuje na všechny možné systémy a odsud pak provoz směřuje do Azure.

V úvodu zmíněné vynalézání nových druhů počítačů pak ukazuje na to, že Microsoft sám vidí klesající prodeje tradičních PC a snaží se vytvořit jejich nástupce. O mobilních Windows už se od představitelů Microsoftu obecně příliš neslýchá.

Za holkami

Spoluzakladatel firmy Bill Gates se do Prahy poprvé oficiálně vydal v roce 2001 a mimo jiné se setkal s Václavem Klausem a následně i Václavem Havlem. Povídal si s několika desítkami zákazníků, přednášel na vývojářské konferenci a na základní škole propagoval i aktivity kolem vzdělávání.

O tři roky později se Gates v českém hlavním městě setkal s tehdejším primátorem Pavlem Bémem, promluvil na bezpečnostní konferenci a opět debatoval o vzdělávání. V roce 2005 se pak zúčastnil manažerského fóra a například také podepsal spolupráci s NBÚ o sdílení zdrojových kódů.

O bezpečnosti pak v Praze v roce 2008 jednal Gatesův nástupce Steve Ballmer. S tehdejším ministrem vnitra Ivanem Langerem řešil bezpečnostní strategickou spolupráci a přednášel také na Vysoké škole ekonomické, kde rovněž debatoval s rektorem.

Oblast školství a vzdělávání ostatně řešil i Nadella. V rámci Czechitas se zúčastnil diskuse se studentkami středních škol, které se učí programovat. Microsoft dlouhodobě propaguje programování a IT na školách, což má pro něj tři hlavní efekty: vyvolání zájmu o IT obecně, naučit lidi na technologie Microsoftu už v mládí, a ve hře jsou samozřejmě také licence do škol.