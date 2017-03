 »  Příběh JetBrains aneb jak Rusové budují z Prahy globální softwarovou firmu

V pražských kancelářích společnosti JetBrains hned vedle Rockaway či České televize mají mnoho vymožeností, které dnes moderní technologické společnosti nabízí, od fotbálku přes spací místnost, masáže, posilovnu až po jídlo zdarma. Podobné je to také v dalších firemních pobočkách. Kultura v JetBrains je velice uvolněná. Tím ale podoba s nablýskanými startupy končí.

„Stáváme a chceme se stát něčím jako standardem. Podobně, jako se Adobe stalo standardem ve světě designu a grafiky. Ještě tam nejsme, ale blížíme se,“ říká v rozhovoru pro Lupu výkonný ředitel JetBrains Maxim Shafirov. Nemyslí tím, že by z firmy chtěl vybudovat mírně neohrabaného molocha s poslepovaným portfoliem, ale z vyvíjených nástrojů pro programátory udělat jasnou volbu.

JetBrains k tomu skutečně nemají daleko. Firma se soustředí pouze a jedině na vytváření vývojářských nástrojů. Portfolio už má slušné: nabízí devět IDE nástrojů, sedm aplikací pro .NET a Visual Studio, čtyři softwary pro práci v týmu, jeden vlastní programovací jazyk pro Android a JVM (Kotlin) a vývojářské prostředí MPS.

Začalo to v Praze

V žebříčku největších firem světa Fortune 500 tyto aplikace používá přes 430 subjektů. Na nástrojích JetBrains „běží“ třeba v NASA, Salesforce.com, Citibank, Samsung, Tesla, Siemens, The New York Times, Wikipedia, Ubisoft, Cisco, Twitter či český Avast.



Autor: Jan Sedlák

Je vysoce pravděpodobné, že skoro každý vývojář má alespoň jeden nástroj od JetBrains nainstalovaný. Jeden z klíčových produktů nazvaný IntelliJ IDEA má ve své oblasti 43% podíl na trhu. JetBrains používají přes tři miliony uživatelů a měsíčně jich přibývá sto tisíc.

Příběh toho, jak se společnost do této pozice dostala, je dosti zajímavý. Své globální sídlo má totiž od začátku v Praze. V komunitě českých programátorů se tak o JetBrains mluví jako o českém nástroji. To je sice formálně pravda, protože Praha vlastní veškeré duševní vlastnictví, jednotlivé aplikace nicméně primárně vznikají na jiných místech. Převážně v Rusku.

JetBrains v roce 2000 založili tři Rusové – Sergey Dmitriev, Eugene Belyaev a Valentin Kipiatkov. České hlavní město si vybrali z toho důvodu, že nemají úplnou důvěru v poměry ve své domovině. „V Rusku nejsou jasná pravidla. Pro sídlo společnosti se hledalo bezpečnější prostředí. Praha jím byla tehdy a je jím i dnes,“ popisuje Shafirov, který se k JetBrains připojil jako první programátor a dorostl až do pozice CEO.

„Obchod je také jednodušší dělat z Prahy, a tedy Evropské unie,“ dodává Shafirov. V podstatě všechno důležité, co JetBrains vlastní, zejména tedy licence a podobně, tak jde přes Česko. V Rusku se firma snaží nevlastnit nic, jen spolupracovat s chytrými lidmi.

Plátce českých daní

Z Prahy se dělá i obchod, poblíž stanice metra Pražského povstání sedí i lidi kolem účetnictví, partnerské sítě, obchodu a podobně. V České republice se také daní veškeré globální příjmy. JetBrains za rok 2015 na daních zaplatili kolem 250 milionů korun.



Autor: JetBrains Maxim Shafirov, výkonný ředitel JetBrains

V Rusku jsou JetBrains každopádně braní také jako domácí společnost, něco jako u nás Avast. Firma aktuálně zaměstnává 700 lidí a velká část jich je právě v Rusku. Hlavní vývojové centrum sídlí v Petrohradě (asi 350 lidí), kde je velké množství technických univerzit, technického know-how a lidí. Pro Petrohrad se ostatně již IT stalo největším vývozním artiklem. Nově se buduje vývoj v Novosibirsku, kde se obecně postupně navazuje na vědecké tradice z dob Sovětského svazu.

V Pražském „headquarters“ pracuje kolem padesátky zaměstnanců. Firma ale postupně nabírá další, zejména do obchodu, partnerské sítě a nově přibyla také PR funkce. Organicky se zde usazuje i vývoj, v Praze se dělá třeba na MPS. Často se zde vývojáři ocitnou tak, že chtějí v Praze žít a dostanou tak možnost.

„Z jaké země jsou naše produkty?“ opakuje Shafirov otázku a jako vždy se delší dobu rozmýšlí. „Považujeme se za globální společnost.“ Vedle Prahy, Petrohradu a Novosibirsku má JetBrains kanceláře v Moskvě, Mnichově a Bostonu.

Víme, pro koho pracujeme

Tržby JetBrains v loňském roce rostly o 25 procent. „Letos očekáváme, že se s růstem dostaneme na 20 až 30 procent,“ říká šéf společnosti. Poptávka po vývojářích roste a s tím logicky i trh, na který může podnik dosáhnout. Firma roste ve všech regionech, velký prostor každopádně nabízí Čína. Jen tam má jedna z „user group“ kolem 42 milionů členů. I když je tam problém s pirátstvím, prostor je s růstem technologické Číny enormní.

Společnost JetBrains je doposud stoprocentně vlastněna spoluzakladateli. Valentin Kipiatkov – stejně jako výkonný ředitel Shafirov – žije v Petrohradě a zastává funkci „fellow“. Sergey Dmitriev zastává pozici prezidenta a pohybuje se mezi Prahou, Mnichovem a Bostonem. S novináři a veřejností nemluví. Ani Shafirov běžně ne. Ostatně to ani nepotřebují, firma se v komunikaci zaměřuje v drtivé většině případů na komunitu.

A proč se JetBrains vůbec tak daří? Z rozhovorů s vývojáři je jasné, že nástroje této firmy prostě považují za dobré. Zmiňují, že společnost je jasně zaměřená na komunitu, poslouchá, co uživatelé chtějí. Nedělá se žádný naleštěný marketing, silným kanálem je virální šíření a doporučování. „Víme, pro koho pracujeme,“ souhlasí Shafirov.

Pomohla i událost před pár lety. Google se tehdy snažil rozjíždět svůj Android a potřeboval kvalitní vývojářský nástroj pro Javu. Tehdy běžela spolupráce s Eclipse, Google měl ale problémy dostat do tehdy populárního nástroje to, co potřeboval. Začaly tak debaty s JetBrains a jejich IntelliJ IDEA. Ani zde si Google neprotlačil všechny požadavky. Zčásti IntelliJ se nicméně stal open source a dnešní Android Studio je tak v podstatě „forknutá“ verze. To bylo pro další vývoj velice důležité.

JetBrains se také snaží tlačit vývoj zespodu. „Lidé znají produkty a trh lépe,“ popisuje šéf společnosti. Firma rovněž v loňském roce přešla na model předplatného za své produkty, jako je to dnes u softwaru běžné. Tento způsob účtování už tvoří většinu tržeb.

Další důvody úspěchu JetBrains na svém blogu shrnul vývojář Prashant Deva: „JetBrains jsou jednorožec, o kterém v Silicon Valley neradi mluví. Je plně financován z vlastních zdrojů (bootstrapping), postaven na dobrém technickém jádru, houževnatý v těžkých časech a vyhrává tím, že má lepší produkt. Není propagován Paulem Grahamem, není zainvestován Andreessen Horowitz, nemá neprofitabilní byznys model, nevyhazuje sedm milionů dolarů za dekadentní party a je založen intelektuály.“