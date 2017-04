 »  Priorita nového digitálního koordinátora Malého? Usnadnění stavby sítí

Usnadnění stavby sítí – a to nejen pro velké operátory, ale i pro menší podnikatele v regionech. To je jedna z hlavních priorit nového koordinátora digitální agendy ČR Ondřeje Malého. Oznámil to po dnešním jednání s premiérem Bohuslavem Sobotkou.

Předseda vlády připomněl, že zákon, který má stavbu sítí usnadnit, nedávno prošel Poslaneckou sněmovnou a míří do Senátu. „Musíme dosáhnout toho, abychom zlevnili výstavbu sítí elektronických komunikací, abychom zajistili možnosti rychlého a kvalitního připojení k internetu po celém území České republiky. To vyžaduje zvýšení investic a vyžaduje to také zrychlení a zlevnění výstavby. Požádal jsem pana Ondřeje Malého, aby se tomuto tématu prioritně věnoval, a jakmile budou konkrétní návrhy, co ještě můžeme udělat, jak tu situaci zlepšit, aby s tím přišel na jednání vlády,“ řekl Sobotka.

Sám Malý považuje usnadnění stavby sítí za svou osobní prioritu. Téma si s sebou přináší ze svého bývalého působiště – Rady Českého telekomunikačního úřadu. Kromě zákona je podle něj operátorům možné pomoci i dalšími způsoby.

„Existuje mnoho poměrně zbytečných nebo zastaralých regulací a nařízení, které komplikují podnikatelům život. A nejde jen o velké operátory. Česká republika je specifická mimo jiné tím, že tu existuje přes tisíc menších operátorů, kteří obsluhují malé obce nebo města. Jsou to firmy, které staví nejmodernější optické sítě až do budov či domů. Pokud jim budeme schopni usnadnit jejich činnost, bude to myslím jedině dobře,“ řek Malý.

Vysokorychlostní internet v zájmu všech

Zlepšení má podle něj mimo jiné přinést Akční plán k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavby sítí elektronických komunikací, který vzniká na ministerstvu průmyslu a obchodu. Dokument má navrhnout, jak může stát odstranit největší překážky pro stavbu sítí.

„Typicky jde o možnost zkrácení odpisů – optická síť je totiž odepisována poměrně dlouho, a tím vznikají vícenáklady. Nebo o případnou možnost nadzemních vedení, aby operátoři v momentě, kdy tomu nic nebrání a po dohodě s obcí, mohli prostě pověsit vedení na kandelábry a nemuseli ho zakopávat pod zem, což je samozřejmě několikanásobně dražší,“ vypočítává Malý, co by se mohlo změnit.

„Zúžení ochranných pásem. Vedení elektronických komunikací má kolem sebe určitá pásma, kde se nesmí nic stavět a nesmí tam být další vedení. Ochranné pásmo je dnes zbytečně široké, protože technologie se změnila z metalického vedení na optické,“ pokračuje.

Změny by chtěl prosadit také ve výši náhrad za věcná břemena. „To je obrovské téma a existují mimořádné rozdíly v tom, jak obce oceňují věcná břemena a co nutí operátory platit – od pár desítek korun až po několik tisíc,“ vysvětluje nový digitální koordinátor.

Jak ale může vláda v tomto směru obcím něco přikazovat? „Je pravda, že z hlediska vlády není přímá možnost obce jakkoli úkolovat, ale předpokládám, že když si se zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a Asociace krajů sedneme k jednomu stolu s jednotlivými poskytovateli a jejich asociacemi a jednotlivými rezorty, tak není problém dosáhnout dohody, protože kvalitní vysokorychlostní připojení až do domu je myslím něco, co je v zájmu všech Čechů,“ věří Malý.

Jak regulovat Uber a Airbnb

K dalším tématům, na která se má nový koordinátor podle premiéra Sobotky zaměřit, patří e-government, tedy hlavně zlepšení služeb elektronizace komunikace státu s občany. „Jde nám také o to, aby pokročil systém elektronické fakturace ve státní správě, na kterém se už začalo pracovat,“ řekl Sobotka.

A Malý má podle něj pokračovat i ve snaze svého předchůdce Tomáše Prouzy vyřešit soužití sdílené ekonomiky s tradičními obory. „Ti, kteří podnikají v oblasti sdílené ekonomiky, musí platit daně a sociální a zdravotní pojištění, respektovat zákonné předpisy jako ostatní, ale současně se domnívám, že bychom měli poskytnout za takovýchto jasných podmínek prostor pro to, aby lidé mohli těžit z výhod, které služby sdílené ekonomiky nabízí,“ řekl Sobotka.

Nejde o nic nového, toto téma je součástí aktuálního Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu (PDF), který obsahuje i několik konkrétních úkolů a termínů. „Připravuje se analýza, jakou mají tyto služby vliv na ekonomiku a jak se vypořádat s regulací těchto služeb, nebo deregulací tradičních odvětví. Materiál založený na těchto analýzách bych rád vládě předložil v červnu,“ slibuje Malý.

K dalším tématům pro nového koordinátora patří tzv. digitální RIA, tedy posuzování přijímaných zákonů podle jejich vlivu na digitální ekonomiku, nebo evropské nařízení GDPR, které vstoupí v platnost příští rok a ovlivní většinu firem, které nějakým způsobem zacházejí s osobními údaji lidí.

