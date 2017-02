 »  Přípravy na EET vyšly e-shopy i na stovky tisíc. Bude to k něčemu?

Chvíli to vypadalo nadějně, když se před koncem roku objevil nápad e-shopy z evidence vyjmout. Nevydržel dlouho a už během ledna bylo jasné, že obchodníci, kteří ještě doufali, musí začít připravovat svůj systém na novinku, která neměla jasné podmínky.

Problém byl především v tom, jak evidovat platby kartou. Vyjasnilo se až na konci ledna, kdy Finanční správa jasně řekla, kdy se mají platby evidovat.

Evidence přinesla e-shopům plno nervů a až následující měsíce ukáží, jestli jim přinese i nějaký reálný užitek. “Ukazuje se, že při tvorbě tohoto zákona jeho tvůrci poněkud zapomněli na specifika e-commerce. Z podstaty věci je EET pro e-shopy zbytečné. Veškeré transakce provedené online za sebou nechávají elektronickou stopu, která je snadno dohledatelná a osobně nevidím důvod tyto transakce ještě dodatečně hlásit,” říká Barbora Tyllová z PayU. Právě platební brány, které využívají i e-shopové systémy, se musely s metodikou popasovat nejdříve.

“Další problematickou oblastí jsou takzvané marketplace. Tedy obchodníci, kteří prodej zprostředkovávají (příkladem jsou Aukro, Heureka). Tady je celý proces ještě složitější, protože do hry vstupuje několik subjektů. Pokud do toho vložíme ještě jeden rozměr – přeshraniční online prodej – pak už je situace hodně nepřehledná. Věříme, že více světla do celé situace vnese upřesňující metodika, na které nyní pracují zástupci z ministerstva financí. Faktem však je, že pro některé malé e-shopy je jednodušší platby kartou vypnout, než vkládat finanční prostředky do vývoje řešení pro hlášení tržeb,” dodává Tyllová.

V rámci naši ankety jsme se zeptali několika e-shopů, jak se na nástup nové povinnosti připravovali.

Michal Koch , Digital Key Account, Supraphonoline.cz

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Velmi výrazné. Vzhledem k možnosti platit v našem e-shopu předem nabitým kreditem, kterou jsme nechtěli zrušit, byly úpravy systému poměrně rozsáhlé.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

Omezovat platby nebudeme, z pohledu zákazníků se na chodu e-shopu změní pouze to, že budou dostávat příslušné účtenky odpovídající nové zákonné úpravě.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Na několik desítek pracovních dní našich interních programátorů.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

Sami.

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

Bohužel se obávám, že ano.

Michal Bilka, Slevomat

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Pro Slevomat bylo zavedení EET poměrně zásadní změnou. Musíme EET evidovat v zastoupení za naše partnery, protože jsme pouze zprostředkovatelem prodeje. Znamenalo to ale pro nás upravit poměrně zásadně systém zadávání nabídky u nás partnerem.

Abychom splnili všechny povinnosti EET, musíme od partnerů nově získávat detailní rozpad balíčků dle DPH, abychom tyto údaje mohli odeslat. Tyto údaje jsme dříve nepotřebovali, protože daňový doklad vydává vždy až partner.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

Ne, nebudeme. Pro nás je platba kartou dnes již nejvýznamnější platební metoda, takže nás tato možnost ani nenapadla. Snažili jsme se EET vyřešit tak, aby zákazník prakticky nic nepoznal. EET účtenku má k dispozici ke všem objednávkám ve svém profilu.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Přímé náklady nás vyšly na 500 tisíc korun. Nepřímé jsme raději nepočítali, protože jsme museli před 1. 12. (EET se nás kvůli zastoupení týkalo už dříve) upravovat přes 900 zadaných objednávek, a to paralyzovalo obchod na docela dlouhou dobu.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

Vše jsme si dělali sami.

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

Ano. Předpokládáme, že po volbách se tady v rozložení sil nic moc nezmění.

Filip Uher, Mironet

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Změny provádějí přímo dodavatelé informačního systému, nejednalo se ale o zásadní změny struktury systému.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

Není nejmenší důvod, proč bychom měli měnit podmínky pro naše klienty.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Platíme pravidelně za informační systém, tudíž jeho úprava probíhala na pozadí v rámci běžného paušálu.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

Vývoj provádí přímo dodavatel informačního systému I6 – firma Cybersoft

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

Doufáme, že ano. Pro nás jako pro velkého prodejce je stěžejní narovnání trhu, kdy „pochybné“ e-shopy díky EET budou nuceny odvádět daně stejně jako ostatní a tím buď zmizí kompletně z českého trhu, či se ceny u takových e-shopů dostanou do reálných cenových hladin (nikoliv jako dnes, kdy vám takové e-shopy prodávají třeba i 15 % pod nejlepší nákupní ceny definované výrobcem pro daný trh. EET vnímáme skutečně jako jedno velké pozitivum.

Martin Kasa, Pilulka

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Se zavedením EET jsme museli upravit několik systémů a omezit některé služby, které by byly s EET zbytečně složité. Úpravy musely proběhnout jak ve všech našich provozovnách po celé ČR, tak v centrálním systému. Nyní jsme na EET připraveni.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

Omezili jsme platby záloh kartou při rezervacích osobních odběrů, prostě jsme je zrušili. Bylo to levnější a snazší řešení.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Odhadujeme to přibližně na 100 tisíc korun. A to jen díky tomu, že subdodavatelé některé úpravy udělali v rámci svých paušálních poplatků za správu, které si stejně hradíme.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

Část jsme si vyvíjeli sami, část od dodavatelů SW vybavení.

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

Myslím, že se nic v následujících dvanácti měsících nezmění. Vzhledem k politické situaci nelze očekávat změny do voleb ani těsně po nich.

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Největší změny se týkají samozřejmě zpracování peněžních prostředků a datových vět od dodavatelů platebních metod. Vzhledem k šíři používaných platebních metod a všech jejich kombinací na Alza.cz jde o řešení komplexní. V tuto chvíli máme řešení dle legislativních požadavků připraveno ke spuštění 1. 3. 2017, a to včetně včasného testování.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

Pro zákazníky se nic nemění, veškerý vysoký komfort služeb, na který jsou u Alzy zvyklí, zůstane zachován.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Výši nákladů souvisejících s přípravou na EET je složité kvantifikovat a nebudeme ji tedy zveřejňovat. Vyvíjeli jsme interně a vývoj trval mnoho desítek vývojových hodin.

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

Věříme v rozumné řešení, kterým je vyjmutí e-shopů z této povinnosti.

Jan Kriegel, Heureka

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Pro možnost evidence do EET Heurekou jsme do administrace e-shopu na Heurece vyvinuli komponentu, která umožní přenos informace do EET. Konkrétně se jedná o převzetí odpovědnosti za odvod informace, a bude se týkat některých případů, kdy budou zákazníci v Heureka Košíku využívat platbu kartou online.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

Naší maximální snahou je zachovat zákazníkům možnost všech plateb včetně té kartou online a zároveň e-shopům umožnit, aby ji nadále nabízely, protože obliba a využívanost této platby každoročně skokově roste, vloni byla zhruba na 17 %. Komponenta je nanečisto otestována a podle všech požadavků MF připravena na ostrý provoz.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Vývoj komponenty do administrace jsme dělali interně.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

Vývoj komponenty do administrace jsme dělali interně.

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

To ukáže až praxe a běžný chod, netroufáme si odhadovat.

David Šiška, Bonami

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Nejde o rozsah změn systému, museli jsme ale pokrýt veškeré případy plateb a zejména editace objednávek, kdy kombinujeme různé platební metody, slevové kredity a vouchery. Implementaci komplikuje také nedostatek dat pro testování jednotlivých případů, finální odeslání dat přes API už je snadné.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

Uhrazení objednávek zůstává pro zákazníky beze změny ve všech čtyřech zemích, v případě zpětné úpravy objednávky budeme ale muset některé případy omezit nebo zakázat a tím nákup zákazníkovi zkomplikujeme, což nás netěší. Snažíme se o maximálně prozákaznický přístup, kvůli EET už ale vyřešení požadavku nebude záležet jen na nás.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Celkové náklady odhadujeme na 100 – 150 tisíc korun.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

Využili jsme pro odesílání dat knihovnu, který veřejně nasdílel Slevomat, ostatní vývoj probíhá interně.

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

Záleží na výsledku letošních voleb, do té doby určitě změny nečekáme. Ocenili bychom ale kvůli našim zákazníkům, kdyby byla povinnost nakonec zrušená. I když máme EET naimplementované, nechceme zákazníkovi nákup zbytečně zkomplikovat.

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Vzhledem k naší pozici na trhu musíme splnit téměř všechny EET povinnosti týkající se sféry e-commerce. Jedná se konkrétně o online prodeje pomocí vícero platebních metod, prodeje dárkových certifikátů, prodej pojistných produktů, využití úvěrových produktů, osobní vyzvednutí na výdejních místech, volné prodeje, doručení přepravcem, partnerské prodeje a různé kombinace doručení zboží, kdy platbu za zboží na dobírku může vybírat některý z řetězce partnerů.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

U implementace EET je pro nás klíčové, aby zákazník nepocítil žádnou změnu. To se týká jak platebních možností, tak cenové politiky u našich produktů – k žádné změně nedojde.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Z hlediska pracovní vytíženosti se jedná o zhruba 1,5 měsíce kapacity vývojářů finančního týmu a 1 měsíc kapacity analytiků a dalších osob na poli byznysu.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

V rámci implementace EET jsme využili různá řešení. Některá dodal náš vývojářský tým, někde jsme využili moduly od dodavatelů ERP.

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Změny jsou pro zákazníka relativně minimální, většina jich probíhá na pozadí. Hlavní změny nastaly v procesech a nastavení komunikace se serverem Finanční správy a doladění platebních kanálů tak, aby vše vyhovovalo dikci zákona. Celý proces příprav na EET zahrnoval přibližně 3 měsíce přípravných a programátorských prací.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

I nadále považujeme platbu kartou včetně alternativních možností plateb (payU, PayPal) za jeden z hlavních způsobů placení za naše zboží. Zachovány samozřejmě zůstanou i ostatní varianty – platba hotovostí či bankovním převodem.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Celkové náklady jsou v řádech mnoha set tisíc korun. Jedná se převážně o náklady na vývoj a testování prostředí, které komunikuje se serverem daňové správy, a dále náklady na školení zaměstnanců. Bohužel tyto náklady nejsou konečné. Při počtu našich objednávek musíme i do budoucna počítat s nezanedbatelnými náklady, například na tisk účtenek.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

V našem případě jsme díky specifickému tailor made systému ERP byli schopni aplikaci vyvíjet zcela v rámci interních programátorských prací vlastními zaměstnanci.

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

V tento moment pro naší společnost náklady již vznikly, aplikace jsou již online a tedy další významné náklady na vývoj neočekáváme. Z tohoto důvodu pro nás tato věc není dále nákladově významná a tedy případná povinnost či její zrušení pro nás není klíčová.

Daniel Dočekal, PetCenter

Jak velké změny jste museli kvůli zavedení EET udělat ve vašem systému?

Klasicky, velké.

Budete nějak omezovat platby? Změní se nějak chod e-shopu?

K žádným omezením nepřistupujeme.

Na kolik vás řádově vyšla příprava na EET?

Za Pet Center nevím, ale s ohledem na znalost toho, o co jde, a obvyklých cen a postupů na trhu to odhaduji na pár stovek tisíc korun pro středně velké subjekty a ještě více pro subjekty velké. S tím, že zdaleka není konec, bude to mít další a další zbytečné náklady.

Vyvíjeli jste si řešení sami nebo jste si najali externí firmu?

Je to věc celého informačního systému a sto padesáti prodejen, kde je externí dodavatel. E-shopy totéž, je tam externí dodavatel a Magento, na kterém je vše postavené.

Myslíte si, že povinnost evidovat bude pro e-shopy platná i za rok?

Osobně se obávám, že bude. Jedině, že by snad Andrej Babiš pochopil, že zrušení EET mu spolehlivě vyhraje volby.