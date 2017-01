 »  Prodej počítačů padá, Microsoft kupuje dvě firmy, neefektivní investice do IT v Česku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Česká republika jako jediná z OECD zemí patří k těm, které nejvíce investují do IT, ale zároveň patří mezi ty s nejméně IT patenty, upozorňuje na Twitteru Lukáš Kovanda. Lze to zřejmě přisuzovat předraženým IT zakázkám, dotacím a podobně.

ESET v Česku v roce 2016 meziročně zvýšil obrat o 20 procent na 370 milionů korun. Je to rekordní částka. Společnosti pomáhá i vývojová pobočka v Praze. Tu zakládá po propouštění v AVG/Avastu i v Brně.

Trh s osobními počítači padá už pět let po sobě, ukazuje finální statistika IDC. V roce 2016 bylo expedováno 260 milionů tradičních počítačů (mimo hybridní zařízení), to je o téměř šest procent méně než rok předtím. Poslední kvartál 2016 už se mírně stabilizoval, což by mohlo vydržet i díky obměnám. Probíhající konsolidace výrobců PC pomáhá hráčům jako Dell či HP v růstu. Dell si připsal 4,3 procenta, HP Inc. 1,3 procenta. Stále první Lenovo spadlo o tři procenta, Apple rovnou o 9,8 procenta.

Microsoft kupuje kanadský deep learning startup Maluuba, částku nezveřejňuje. Maluuba pracuje na rozpoznávání přirozeného jazyka, což by jako produkt mohlo Microsoftu pomoci například ve vyhledávání informací v jeho produktech, komunikaci se softwarem pomocí přirozených příkazů a tak dále. Maluuba bude součástí nedávno zformované divize pro umělou inteligenci.

Šéf Microsoftu Satya Nadella nadále tlačí svoji vizi AI. Mluví o jisté demokratizaci umělé inteligence a tento týden také prohlásil, že by se firmy měly snažit o to, aby AI lidi nenahrazovala, ale spíše jim pomáhala a umožnila jim dělat více.

Microsoft rovněž koupil švédskou firmu Simplygon. Ta umí převádět data do 3D, což bude chtít Redmond zužitkovat ve Windows 10 a celé své vizi kolem brýlí HoloLens, Surface a podobně.

K dispozici je úvodní přednáška vicepremiéra Pavla Bělobrádka z tradiční herní české vývojářské konference Game Developer Session (GDS). Další přednášky jsou zde.

AI se točí i kolem digitálních asistentů. Prozatím se zdá, že tato oblast má dříve nenápadného favorita. Na letošním CESu skoro „všichni“ ukazovali své chytré produkty se zabudovaným systémem Alexa od Amazonu, který se nejdříve objevil v zařízení Echo. Business Insider rozebírá, proč má Alexa v současné době navrch nad Googlem, Siri od Applu či Cortanou od Microsoftu. Trochu to připomíná příběh, kdy prodejce knih Amazon vytvořil cloud AWS a ovládl s ním trh.

Hewlett Packard Enterprise za 650 milionů dolarů kupuje SimpliVity. HPE celou vizi rozebírá na blogu, nově získané technologie chce využít u svých hyperconverged systémů a softwarově definovaných funkcí.

Seagate, největší producent pevných disků na světě, zavírá továrnu v Suzhou v Číně, o práci přijdou dva tisíce lidí. Seagate asi před půl rokem rozjel restrukturalizaci své výroby a Čínu redukuje i kvůli zvyšujícím se nákladům na platy. Posilovat chce naopak v levnějším Thajsku.

Už i Oracle se začal zajímat o startupy. V Izraeli otevírá vlastní akcelerátor. Soustředit se bude na cloud, do kterého firma nyní nejvíce investuje, akvizičně i obchodně. Oracle před pár měsíci podobný program otevřel také v Indii.

Salesforce.com skrze svoji společnost Quip, kterou koupil v loňském roce, získává podnik Unity&Variety. Do Quipu chce díky tomu dodávat lepší design a vše okolo.

ServiceNow zase kupuje společnost DxContinuum a pokračuje tak v sérii akvizic. Nový přírůstek dělá na algoritmech kolem umělé inteligence, které se pak nasazují v rámci automatizace ve firemních systémech.