 »  Prodeje iPadu a tabletů padají, jak a proč uspěl Uber, Apple chystá vlastní PC čip

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Vyšla kniha The Upstarts o vzestupu Uberu a Airbnb. Její autor Brad Stone (šéfuje technologické sekci v Bloombergu) napsal také velice dobrou knihu o Amazonu a Jeffu Bezosovi. V češtině vyšla pod názvem Globální samoobsluha.

Společnost SUSE letos přiveze svoji každoroční celosvětovou konferenci SUSECON do Prahy. Uskuteční se 25. až 27. září v Hiltonu. Praha je pro SUSE jedna z nejdůležitějších poboček, rozšiřuje zde také svůj strategický vývoj. Více také v našem rozhovoru s výkonným ředitelem Nilsem Brauckmannem.

Poslední výsledky Applu ukázaly neustálé poklesy prodejů iPadů. I čísla IDC za čtvrtý kvartál mluví jasně: Apple je v tabletech stále číslo jedna (podíl 24 procent), ale meziročně ztratil 18,8 procenta. Růst se daří Lenovu a Huawei. Trh jako celek ztratil 20 procent. O tablety bez klávesnice již není takový zájem, růst se daří naopak hybridům, od kterých se čeká záchrana PC trhu.

Izrael je považován za jednoho z hlavních premiantů kyberbezpečnostního byznysu, což potvrdil i v roce 2016. Investice do této oblasti tam rostly o devět procent. Start-up Nation Central uvádí, že 365 izraelských kyberbezpečnostních firem získalo investice ve výši 586 milionů dolarů. To je 15 procent z celosvětových investic stejného druhu. Izraelská vláda oblast považuje za tahouna ekonomiky. Více také v našem rozhovoru s šéfem Check Pointu Gilem Shwedem.

SoundHound získal investici 75 milionů dolarů, mimo jiné od Nvidie a Samsungu. Celkově už tak nasbíral 115 milionů. Peníze mají sloužit zejména k vývoji vlastních kapacit kolem AI a rozpoznávání hlasu a konkurovat tak Googlu či Amazonu.

Největšími odběrateli čipů světa zůstávají Samsung (podíl 9,3 procenta) a Apple (8,8 procenta). Následují Dell (3,9), Lenovo (3,8), Huawei (2,9), HP Inc. (2,5), Hewlett Packard Enterprise (1,8). Uvádí to čísla Gartneru. Samsung za čipy v roce 2016 dal přes 31 miliard dolarů, Apple téměř 30 miliard. Celkově se nakoupily za 339,7 miliardy dolarů.



Autor: Gartner Odběratelé čipů v roce 2016

Apple zároveň pracuje na vlastním čipu postaveném na ARMu, který by mohl být nasazen v MacBoocích, píše Bloomberg. Notebooky Applu nyní běží na Intelu. Apple se dlouhodobě snaží být nezávislým a co nejvíce propojovat software s hardwarem. Pokus s počítači a ARMem nyní znovu běží také v Microsoftu, který připravuje verzi Windows 10 právě pro ARM. Pokud tyto pokusy vyjdou, Intel by mohl být smutný.

Intel každopádně v roce 2016 utržil 59,5 miliardy dolarů, čistý příjem byl 13,2 miliardy. O dvě procenta rostla i PC divize, i přes propady prodejů počítačů. Trh se postupně trochu stabilizuje. Divize datacenter pohodlně rostla o osm procent, tam Intel trh ovládá ve velkém. O 16 procent roste i divize IoT, pro Intel celkem mladá sekce, na kterou po loňském propouštění a restrukturalizaci hodně sází.

Rostlo i podstatně menší AMD, v roce 2016 meziročně o sedm procent na tržby 4,27 miliardy dolarů. V roce 2017 firma očekává, že poroste hlavně HPC a GPU, čekají se rekordní čísla. AMD roste většina ukazatelů, vedle HPC a GPU také SoC.

Výsledky Microsoftu za druhý kvartál mimo jiné ukazují, že sázka na cloud byla dobrým krokem. Přírůstky jsou v desítkách procent.

VMware měl dobrý rok, utržil 7,09 miliardy dolarů se ziskem 1,19 miliardy dolarů. Meziročně narostl o osm procent. VMwaru se mimo jiné začíná dařit prodávat NSX, vlastní nástroj pro softwarově definované sítě (SDN). Podle odhadů by v aktuálním fiskálním roce NSX mělo dosáhnout na tržby kolem miliardy dolarů. VMware je nyní součást Dellu, operuje ale samostatně.

ZDNet se rozepisuje o tom, že na dark webu roste prodej kolem takzvaného insider tradingu, kdy jsou vynášeny důvěrné informace, které pak mohou mít vliv na cenu akcií.