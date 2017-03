 »  Psychopati v Silicon Valley, ilegální pirátský streaming a Apple v rozšířené realitě

Lživým zprávám lidé spíše uvěří, když je sdílí ta správná osoba. Říká to tato studie, ale vlastně jen potvrzuje to, co víme. Prostě pokud ten správný člověk něco nasdílí, lidé tomu budou věřit. Neočekávejte ani to, že by si lidé pamatovali, kdo něco určitého sdílel. Ale to také nepřekvapí, v záplavě sdílených hloupostí na sociálních sítích tomu ani nemůže být jinak. Výsledek této studie ukazuje, že navíc zdaleka nezáleží na tom, zda je zdroj důvěryhodný, či nikoliv, zásadním faktorem je ten, kdo sdílí.

Nejvyšší soud zamítl dovolání agentury SANEP v dost absurdním sporu se sdružením SIMAR. Důležité je, že SANEP prohrál a soud jasně řekl, že diskuse o vypovídací hodnotě výzkumných metod a kvalitě dat je potřená. Přitom právě téhle diskuse se SANEP odmítl zúčastnit a dost nepochopitelně výzvu k diskusi hodlal zničit žalobou SIMARu. Podivné nápady.

Hacknuté účty na Facebooku šíří reklamu na rb4u.cz. Což se tváří jako prodejce brýlí Ray Ban a pohled na vlastníka domény vám ukáže opět starého známého tvůrce záplavy fake e-shopů jménem „Benjamin Kappel“. Stejný mechanismus jako v lednu, kdy šlo o uggs.cz, a když budete pátrat, tak v minulosti najdete prodej padělků Ray Ban na cz-rb.com či rb-shop.cz. A při dalším pátrání zjistíte, že tohle schéma uplatňoval a uplatňuje na stovkách domén. Jak je vidět, tihle podvodníci mají tuhý kořínek

TELEgraficky

Proč programátoři používají sluchátka ■ RIP David Rockfeller ■ Červený iPhone ■ SoftBank investuje $300M do WeWork ■ WordStar, pamatujete? ■ Shop Roku 2016 ■ Falešný Kníže

WEBDESIGN, INTERNET

Netflix ruší hvězdičky a bude mít pouze palce vzhůru. Vyvolává to tak trochu revoltu jako každá změna. Připomeňme, že do roku 2009 mělo pětihvězdičkové hodnocení i YouTube. Pak přešli nejenom na palce nahoru, ale i palce dolů. Viz WHY YOUTUBE SWITCHED FROM 5-STAR RATINGS TO THUMBS UP/DOWN IN 2009 a NETFLIX IS DITCHING FIVE-STAR RATINGS IN FAVOR OF A THUMBS-UP. A omluvte Daring Fireball, netuší zjevně, že titulky velkými písmeny jsou typografické i čtenářské peklo.

Kdosi provozující přihlášení přes nešifrované HTTP si u Mozilly stěžuje na chybu ve Firefoxu. Vadí mu, že nové verze Firefoxu posílání hesel přes nešifrované spojení označují za nebezpečné. Viz Firefox gets complaint for labeling unencrypted login page insecure, kde najdete i formulaci k neuvěření, kterou onen člověk použil. A také to, že jim to už mezitím nejspíš někdo hacknul přes SQL injection a zjistil takové ty klasiky (jako třeba hesla uložena v plaintextu). Předmětná nešifrovaná přihlašovací stránka mezitím přestala fungovat.

SOFTWARE

Nizozemská policie omylem koupila software za 3 miliony eur. Nápravy omylu se dožadovala u soudu, chtěla zrušit objednávku a peníze získat zpět. Peníze nedostane, soud upozornil, že už před několika lety dodavatel ustoupil a vrátil (také omylem zaplacených) 765 tisíc eur a vyšel tak policii vstříc, aniž by musel. Nizozemští policisté si tak pořídili 13 656 licencí pro Microsoft Office. Zábavný případ, byť je to celé obtížně pochopitelné. A nikoliv to, že soud rozhodl ve prospěch Microsoftu. Viz Politie krijgt 3 miljoen euro niet terug van Microsoft na administratieblunder.

Apple se prý vážně pouští do augmentované reality. K čemuž je nutné dodat, že pokusy o augmentovanou realitu s pomocí mobilních telefonů už tu byly mnohokrát, ale prozatím se stále nedostaly nikam dál, než k neúspěšným pokusům. Včetně Google Glass, které byly jedním z nejprogresivnějších pokusů. Viz Apple’s Next Big Thing: Augmented Reality, kde dokonce uvažují nad tím, že AR zařízení jednoho dne nahradí iPhone.

Google chce v Chromu odstranit některé z metod zavírání záložek. Zajímavé na tom je, že se ukazuje, že v kontextovém menu k záložkám jsou některé věci, které lidi skoro nepoužívají. Viz Remove „Close other tabs“ and „Close tabs to the right“.

Pozor na Fotky Google – budou zálohovat i na mobilním připojení. Trochu absurdní nápad Googlu, že vám bude zálohovat přes mobilní připojení fotky v „nízké kvalitě“ a až se ocitnete na WiFi, tak je zazálohuje v „plné“ kvalitě. Ano, rozumíte tomu správně, sežere vám FUP kvůli zbytečné záloze. Podle Google for Brazil: Building a more inclusive internet for everyone, everywhere se tohle bude dít automaticky. Pokud to nebude možné vypnout (v aktuálních Fotkách Google jedině snad zapnout synchronizaci pouze při napájeném telefonu), tak snad bude možné Fotky Google odinstalovat nebo jim zakázat přístup k síti. Protože tohle vymyslel opravdu někdo úplně mimo.

HARDWARE

Nový iPad za 329 dolarů vypadá lákavě, hlavně zásadně nízkou cenou. 9,7", 2048 × 1536, displej s lepším jasem, A9, 8Mpix/1,2Mpix foto, Touch ID a slíbených 10 hodin na baterii. Otázkou je, proč se to jmenuje „iPad“ a proč to neumí Apple Pencil. A je vhodné dodat, protože tohle je v zásadě iPad Air 2, že ten už v nabídce není. Za 329 USD ale budete mít jen 32 GB paměti a cokoliv dalšího už nevypadá cenově až tak velmi lákavě, 128 GB model s mobilním připojením vyjde na 459 USD.

MARKETING A KOMUNIKACE

V USA právě s překvapením zjistili, že na Facebooku je víc 18letých mužů než jich žije na Zemi. Už několik let upozorňuji, že i v Česku je uživatelů s věkem do 18 let až dvojnásobek, než máme vůbec těchto lidí v populaci. A nic zázračného za tím není – něco jsou lidé s více účty, ale majoritu tvoří děti cca od devíti do dvanácti let. Při registraci vyplnily většinou 16 nebo 18. Viz Facebook demographics analysis reveals several startling truths, kde zmiňují i další zvláštní věci, týkající se věku na Facebooku. Závěr je každopádně stále stejný, Facebook nemá platná a věrohodná data o uživatelích.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Dívat se na streaming nelegální kopie filmu je porušením práva. Je to vcelku logické vyústění toho, že právě sledování filmů online na nějaké z mnoha (nelegálních) streamujících služeb je dnes nesmírně populární. Možná i populárnější než stahování (a celá ta legrace okolo torrentů). K těm, kdo streamují (a dělají to v rozporu s právem), teď už můžete i přidat ty, kdo se dívají, protože i ti to podle Streaming ‘Pirate’ Video is Illegal, High Court Judge Says činí v rozporu s právem. Alespoň tedy v rámci onoho jednoho rozhodnutí v jedné zemi.

Přes tři stovky switchů od Cisca je možné ovládnout na dálku. Cisco na chybu přišlo studiem informací CIA, které zveřejnil server WikiLeaks. Stačí přes telnet poslat jednoduchý příkaz a kdokoliv může zařízení ovládnout. Oprava prozatím neexistuje, jediné, co je možné udělat, je zákaz telnetu. Viz A simple command allows the CIA to commandeer 318 models of Cisco switches.

LastPass je děravý a na nápravě se pracuje. Napadnout se prý dá pomocí dvou řádek JavaScriptu a je možné na dálku spouštět kód i dostat se k uloženým heslům. Problém objevil Tavis Ormandy a není to jeho první objev bezpečnostního nedostatku v LastPass. Informace o chybě by měl LastPass brzy zveřejnit na svém blogu.

Zvonek na dveřích, který odesílá údaje neznámo kam do Číny? Ale ano, zjevně je dnes možné úplně všechno. Chytrý Ring Doorbell, kombinující zvonek a kameru v okamžiku ztráty konektivity (WiFi), pošle konečná data někam úplně jinam, než byste čekali. Nejspíš proto, že součástí produktu je kamera, do které sami výrobci vůbec nevidí a ani neumí ovlivnit její chování. Viz Huge Vulnerability Discovered in the Ring Doorbell a aby toho nebylo málo, blog.ring.com je hacknutý a napadá počítače návštěvníků, takže raději ani na jejich web nechoďte.

Pozor na malware: You are using an older version of Chrome. Něco takového na vás náhle vyskočí při návštěvě nějakého webu, pokud máte Firefox, tak samozřejmě bude uveden Firefox. Bude to po vás bude chtít spustit Javascript (něco jako chrome 57 .0.2894.1.js například), ve kterém je kupa skrytého kódu. V praxi jsem na to narazil na blog.ring.com a je to velmi podobné Your Browser is Out of Date – or is it?, které je ale dva roky staré. Ten stažený JavaScript je každopádně klasický stahovač dalšího obsahu a může do zařízení natahat leccos, včetně obvyklého ransomwaru. Tak se nenechejte nachytat.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Snapchat má málo uživatelů a dvě třetiny jsou ve věku do 24 let. Třetina je mezi 25 a 34, mezi lidmi nad 35 má zcela mizivý podíl. Viz Snapchat needs to evolve—or it'll be brutally slaughtered by Facebook, kde dokumentují i snahu Facebooku být vším, čím Snapchat je. A také to, jak tím Facebook vytáčí a odrazuje vlastní uživatele, kteří žádné Příběhy nechtějí. Věkovým složením je na tom mimochodem velmi podobně Instagram, ale ten má několikanásobně víc uživatelů než Snapchat.

85 % videí na Facebooku je nativních, YouTube má pouze 10% podíl. V No Surprise: Facebook Is Dominating Social Video (Report) z toho vyvozují leccos, ale možná by k tomu bylo vhodné dodat, že těžko běžný uživatel nejprve nahraje (například) dítě, které lyžuje, na YouTube, aby to potom přesdílel na Facebook. Podstatné také je, že Facebook masivně uměle zvýhodňuje dosah naivních videí a potlačuje YouTube a další formy.

Live Video na Instagramu si konečně můžete uložit v telefonu. Viz New: Save Your Live Video to Your Phone a možnost uložení získáte na konci vysílání. Samotné Live Video na Instagramu nezůstane, celé je to součástí Stories/Příběhů. Ukládá se nicméně jen video samotné, nikoliv vysílání jako takové, neuloží se tedy komentáře.

Twitter v boji proti extrémismu zablokoval přes 636 tisíc účtů. Viz Twitter suspends more than 636,000 accounts to tackle extremism a jde o čísla od poloviny roku 2015, nikoliv o nějakou novou vlnu. Za posledních 6 měsíců roku 2016 jde o 376 890 účtů. Zajímat by vás mohl i Twitter Transparency Report.

Reddit se chce stát sociální sítí a doplnil uživatelské profily. Pro nás v Česku je to spíše neznámá služba, ale v USA má v řadě oblastí poměrně výsadní postavení. Zábavné na spuštění profilů je, že existují pouze tři – jedním z nich je Alexis Ohanian (jeden ze zakladatelů redditu) a hned tak se to nezmění. Profily se teprve začínají testovat. Viz Reddit adds user profiles to morph into a real social network.

Facebook Live můžete vysílat i z počítače, stačí zabudovaná nebo připojená kamera, ale použít se dá i streamingový software. Pro facebookové stránky to mělo být možné už dříve, nově to mohou dělat i běžní uživatelé. Právě streaming ze softwaru vypadá zajímavě – jde například typicky o hraní počítačových her. V Facebook now lets you broadcast live video from a PC to považují za útok na Twitch, ale asi bych v tomhle byl poněkud opatrnější, na Twitch už chtěl útočit kdekdo. Viz New Ways to Go Live: Now From Your Computer a How do I go live on Facebook using streaming software? a www.facebook.com/live/create coby dost podstatná adresa.

MOBILNÍ APLIKACE

Apple má novou aplikaci na sdílení videa, jmenuje se Clips. A pokud nechápete proč, tak nechápete správně. Proč by někdo v době Snapchatu, Instagramu, Facebooku či WhatsApp chtěl další aplikaci pro něco, co už ty předchozí dávno umí a co málokdo potřebuje? To, že Clips je něco jako Prisma, a navíc umí videa editovat, na tom nic nemění. A ještě horší to bude, když vám dojde, že vlastně Clip je něco jako iMovie, protože ono to vlastně jenom vyrábí videa, která stejně sdílíte jinam. Zvláštní nápady.

2 hodiny 51 minut. Průměrná doba trávená na mobilu v USA. Denně, podle comScore. Raději se ani neptat, jak je to podle věku, protože už mladých to bude ještě více, tohle je jenom průměr. Navíc comScore tradičně sleduje pouze 18+.

Google Allo umí sdílet soubory a Google Duo hlasové volání. Google pokračuje v přidávání funkčností do zbytečných chatovacích aplikací, které ani nejsou vzájemně kompatibilní, natož aby byly kompatibilní s již existujícími Hangouts, které tohle všechno umí už dlouho. Viz Google updates Allo with file sharing, Duo with audio calling, and Photos with low connectivity features.

Tvůrce Ello spustil Wuu, alternativu pro Snapchat. To pro případ, že by si někdo myslel, že svět potřebuje další Snapchat. Navíc, jak píší ve Wuu is a confusing Snapchat alternative from the creator of Ello, je to alternativa zmatená, což je s ohledem na zmatenost Snapchatu velmi zajímavé označení. Wired na druhou stranu říká, že The Guy Behind Ello (Remember Ello?) Just Built a Better Snapchat.

STARTUPY A EKONOMIKA

Internet měl odstranit prostředníky, ale v nemovitostech to nefunguje. Internet totiž nemůže nabídnout lidský element, píší v The real estate industry has something the Internet can’t offer: The human element. A není to jediný případ, kde potřebujeme živého člověka. Nedají se nahradit, a to i přes zásadní proměnu, kterou například právě realitní byznys prošel právě proto, že přišel internet. V USA měly realitní agenty zlikvidovat startupy jako Zillow, Redfin či Trulia. V Česku třeba Bezrealitky.cz. Nestalo se. Realitní agenti dnes dokonce mají větší provize než v době před nástupem internetu.

Psychopatické vlastnosti mohou být užitečné pro podnikání, ale slabé HR oddělení a investoři mohou vést k špatným výsledkům. V Crazy at the wheel: psychopathic CEOs are rife in Silicon Valley, experts say konstatují, že psychopatičtí šéfové jsou v Sillicon Valley běžní. A bývají chráněni investory a ignorování HR odděleními. Absence empatie, nedostatek lítosti a lhostejnost se dobře maskují v podobě okouzlujících a společenských lidí. Nic neobvyklého v Česku. Včetně další zásadní charakteristiky: manipulace prostřednictvím podvádění a klamání. Užitečné čtení.

IBM zásadně ruší možnosti pracovat na dálku. Je to velmi zvláštní, protože je to právě IBM, které dlouhé roky patřilo mezi pionýry tohoto způsobu práce. A také IBM, které právě práci na dálku velmi využívalo i kvůli úsporám za kanceláře. V IBM, remote-work pioneer, is calling thousands of employees back to the office ale zmiňují, že za masivní likvidací práce na dálku může být snaha vyvolat odchod lidí a tím opět (výrazně) snížit stavy. Zajímavé čtení.

INFOGRAFIKY

Machine Intelligence 3.0 je takový malý přehled společností, které se nějakým způsobem angažují v AI, tedy umělé inteligenci. Pokud se vám je nechce počítat, tak jich je 288. Viz The Machine Intelligence Landscape.

