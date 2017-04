 »  Psychóza jménem JavaScript, konec Google Talk a citlivý obsah na Instagramu

Strange Beasts je skvělé video o budoucnosti, byť to tak na první chvíli nevypadá. Silný příběh s řadou otázek ohledně augmentované reality.

Stovky velkých značek pozastavily reklamu na Googlu, vadí jím hlavně extremistický obsah na YouTube, vedle kterého se jejich inzerce objevuje. Podle Global brands shun Google jde až o 250 společností a řadu velkých jmen. Google na to reagoval omluvou, ale nevypadá to, že by s problémem hodlal cokoliv dělat, tedy až na ochotné prověřování obsahu, který bude nahlášen. S čímž existuje praktická zkušenost v klasické podobě: závadný obsah je odstraňován až po opakovaném nahlášení. Takhle to ovšem funguje několik let a velkým značkám to náhle začalo vadit až teď.

Vydavatelé tlačí žurnalistiku do platforem třetích stran bez garance návratnosti. Jasná pointa toho, jak se vydavatelé stávají rukojmími Facebooku či Google. Viz The Platform Press: How Silicon Valley reengineered journalism a pozor, tohle je extrémně dlouhé čtení. Užitečné navíc.

TELEgraficky

iTunes sem, iTunes tam ■ Apple koupilo Workflow ■ StarCraft Remastered ■ Rain World ■ 25 000 selfie za život ■ Nene, twitter.cz nepatří Twitteru

WEBDESIGN, INTERNET

Diapers.com, Soaps.com, Yoyo.com i Wag.com končí. Společného mají to, že patří pod Quidsi, a to patří Amazonu. Ten si tuhle společnost pořídil za 500 milionů dolarů v roce 2010. E-shopy končí proto, že od koupě se je nikdy nepodařilo dostat do ziskového stavu. Dost zajímavé. Viz Diapers.com will die, thanks to Amazon.

Google nepoužívá Líbí/Like Facebooku jako metriku pro umístění ve vyhledávání. Je potřeba to asi pořád připomínat, protože ač se to ví už více než pět let, tak se to stále vrací. Nejenom jako dotazy, ale také jako skálopevná tvrzení, že tomu tak není. Je poměrně logické, proč tomu tak je. Více v Google: Again, We Don't Use Facebook Likes In Rankings.

Fake Name Generátor jde ještě dál než jenom k vymýšlení jmen. Vymyslí vám kompletní identitu s řadou užitečných údajů, včetně toho, že si můžete vybrat zemi. Nechybí ani Česko. Jen pozor na to, že telefonní čísla a některé další věci jsou prostě náhodně generované a zcela běžně patří někomu skutečnému.

SOFTWARE

Když už je teď všude řeč o nové Zeldě, tak co se poučit o kompletní historii Zeldy a Hyrule?

Fenomén JavaScriptu je masová psychóza, říká Richard Kenneth v The JavaScript phenomenon is a mass psychosis. Je to užitečné čtení na téma toho, jak se JavaScript více a více prosazuje, ale jak zároveň nikdo nedokáže dotáhnout tenhle programovací jazyk do bezproblémového stavu.

Final Fantasy XIV můžete hrát bez placení bez časového omezení. Dobrá zpráva, byť nějaké to omezení to stále má – maximálně osm postav, každá max. do úrovně 35. Viz Final Fantasy XIV Free Trial No Longer Time-Restricted.

CodePlex končí, GitHub vyhrál. Bitva o vývojáře končí v neprospěch Microsoftu, ten k 15. prosinci 2017 ukončí CodePlex, službu, kterou chtěl konkurovat GitHubu. Viz Shutting down CodePlex. A nenechte se mýlit, zavírá ho po 11 letech existence.

HARDWARE

Samsung na dálku zlikviduje nevrácené Galaxy Note 7. Což, pokud si nepamatujete, jsou ony výbušně hořlavé telefony. Vlastníci jich prý vrátili 96 procent, ale pořád jich poměrně dost zbývá a jsou potenciálně dost nebezpečné. Viz Samsung will remotely kill all unreturned Galaxy Note 7 units this month.

Chce opravdu Apple nahradit MacBook vkládacím iPhonem? V Apple's Predictable iPhone Mission To Replace The MacBook upozorňuje Forbes na patent, ve kterém Apple ukazuje iPhone vložený do těla notebooku. Vynechme, že si patentují něco, co už zkoušeli mnozí (včetně věci jménem Continuum u Windows). Nahradit MacBook s reálně použitelným notebookovým rozhraním a nesrovnatelně vyšší produktivitou něčím, jako je tabletové rozhraní pro iOS, by byla katastrofa. Ale tady je potřeba brát v úvahu i to, že americký Forbes je silně zaměřený na clikbaiting a linkbaiting. Takže tak.

MARKETING A KOMUNIKACE

Když video, tak čtvercové. V reklamě na tom jenom vyděláte. K něčemu takovému došli v Bufferu a jejich rozsáhlé testy najdete v Square vs. Landscape Video – $1.5K Worth of Experiments: Here’s How They Compare a trochu v nich zapomínají zdůraznit, že čtverec je nativní formát pro Instagram. Ale jinak mají v řadě věcí hodně užitečné postřehy. Třeba ten, že „mluvící hlava“ je tradičně horší než obyčejný hýbající se text.

Inzerovat na 400 000 webech, nebo na 5 000? To druhé, výsledek je totiž stejný, náklady zcela jiné. Viz Chase Had Ads on 400,000 Sites. Then on Just 5,000. Same Results a samozřejmě, tu záplavu zbytečné reklamy v JPMorgan Chase generovali přes software. Pokud se budete ptát, proč přistoupili k omezení, tak protože nechtějí aby jejich reklama končila na nevhodných webech. Překvapivě ale nakonec zjistili, že efekt je stejný – reklama je nestojí víc a viditelnost reklamy je stejná, ne-li lepší.

Microsoft pohání svůj marketing desítkami velmi zajímavých pomůcek. Čím ho poháníte vy? Zůstáváte někde pěkně při zemi a stále si myslíte, že „tyhlety novoty jsou úplně zbytečné“? Nebo nevíte, kam se vydat? Mrkněte do Microsoft shares their marketing stack in the Stackies, and it’s awesome.

APRÍL!

Přišel obvyklý moment, kdy nevíte, co je vtip, zábava, špatný vtip nebo realita. IKEA se například nepovedla proměna dětských koutků na dotykové-hrací-koutky. Google Mapy si opět můžete proměnit ve hru, starého dobrého Pac Mana (v mobilní verzi rovněž). Mapy.cz přinášejí originální přejmenování obcí a měst, prostě Chlípník nad Bečkou, Roznožkov pod Radhoštěm či Nahulíno jsou nepřekonatelné. Xiaomi je divize ČEZ. Duolingu a jejich kurz emoji. Honza Beránek o víkendu doplňoval Internetový apríl trochu krotí sobota. Zatím vede souboj map Googlu a Seznamu, já k tomu využil rychlovky a štítek #april17. S Honzou souhlasím, že Seznamu se aprílový vtípek velmi povedl.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

„Sexismus je v technologických firmách systémový“ aneb Uber má další problém. Tu větu napsala uchazečce o zaměstnání HR osoba z Uberu v rámci námluv. Viz Uber manager told female engineer that ‚sexism is systemic in tech‘ a vcelku jasné je, že sice nejspíš popisuje realitu, ale o to více je potřeba tuto realitu změnit.

Na Docs.com najdete soubory obsahující osobní a citlivé informace. Jejich vlastníci zpravidla ani netuší, že je nechali veřejně přístupné. Je to dost podobné jako projít se po Ulož.to, kde už roky firmy i jednotlivci nechávají volně dostupné věci, které by měli chránit. V Microsoft's Docs.com is sharing dangerously sensitive personal files and information zjistíte, že Microsoft soubory nahrávané na Docs.com ponechá ve výchozím stavu jako veřejně přístupné. Dost zvláštní nápad s nepříliš dobrým dopadem.

TASR podepsal dohodu o spolupráci se Sputnikem. Ano, tím ruským webem, který je vším, jenom ne médiem či novinami: proruská a prokremelská propagandistická aktivita a lžimédium. V Rezník vysvetľuje, prečo si v TASR vybrali proputinovskú agentúru si můžete přečíst absurdní vysvětlování, jak je to vlastně v pořádku. A taky, přece, že „budou uvádět zdroj“. K neuvěření.

Dodatek k předchozímu: TASR nakonec pochopil a odstupuje od smlouvy se Sputnikem. Viz Verejnoprávna TASR po kritike odstupuje od zmluvy so Sputnikom, ktorý šíri prokremeľskú propagandu.

Malware míří na uživatele Githubu. Krade jim hesla, stahuje citlivé soubory, dělá screenshoty. Dimnie, jak se malware jmenuje, prý v minulosti mířil hlavně na ruské vývojáře, ale nově míří šířeji. Navíc prý přichází e-mailem a je velmi dobře cílený. Viz Dimnie: Hiding in Plain Sight.

LastPass je opět děravý a je možné vykrádat hesla i spouštět kód. Viz Potent LastPass exploit underscores the dark side of password managers a objevitel je opět Travis Ormandy. Z tweetu, ve kterém objev oznámil, je velmi zábavné vlákno na čtení. Z Security Update for the LastPass Extension plyne, že by problém měl být již vyřešen, tedy za předpokladu, že nezanedbáváte aktualizace.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Instagram bude rozmazávat „citlivý obsah“. Automaticky, pro vaše dobro. Takže až na Instagramu uvidíte rozmazané fotky, tak si je musíte odrozmazat. To proto, že nějaký cenzor někde v rozvojové zemi došel k názoru, že daná fotografie je něčím nevhodná. A protože Instagram patří Facebooku a cenzory mají stejné, tak se máme na co těšit. Viz Fostering a Safer, Kinder Community.

Chatboty mají 70% míru selhání. Pouze v 30 % chatbot dokáže uspokojivě reagovat na požadavky uživatele či zákazníka. Nic překvapivého, chatbot nemá inteligenci a skutečná umělá inteligence je stále hodně daleko. Tedy ta opravdová, která by chatbotu propůjčila to, co dokáže živý operátor: schopnost porozumět dotazům, myslet a neřídit se přesně daným skriptem. Chatboty nefungují ale i z důvodu, že vyžadují psanou komunikaci. Dokud nebudou umět mluvit a poslouchat, jsou dvojnásobnou slepou uličkou. Bublina se hroutí, firmy chatboty opouštějí. Viz Drop it like it’s bot: Brands have cooled on chatbots.

Facebook přidává příběhy a doufá, že všichni budou fotit a opatřovat fotky nálepkami. Rozumíte tomu správně. To, co měl Snapchat a pak to Facebook okopíroval do Instagramu, vzápětí do WhatsAppu a ještě poté do Messengeru, bude přidáno i do samotné aplikace Facebooku. Viz Facebook adds camera features, moving closer to Snapchat a hlavně More Ways to Share with the Facebook Camera.

Twitter nepočítá v odpovědích adresáty do limitu 140 znaků. Ale nejásejte, klasicky je to jenom neuvěřitelný zmatek. Problematické je i to, že se vám budou obtížně odebírat lidé, kterým neodpovídáte, ale byli zmínění v původním tweetu – Twitter je prostě všechny zahrne do odpovědi. Na „Odpověď uživatelům“ ale můžete kliknout a tam přidávat a ubírat „adresáty“. Pokud doufáte, že můžete do těchto „odpovědí“ přidat další účty, tak nikoliv. Viz Now on Twitter: 140 characters for your replies.

MOBILNÍ APLIKACE

SMS v Hangouts končí, oznámil Google v Updates in G Suite to streamline Hangouts and Gmail a dojde k tomu 22. května. Nakonec vcelku logické, SMS je prostě lepší mít v něčem jako Android Messages než v Hangouts, které několik let Google zanedbával, aby z nich nakonec udělal Hangouts Meet a Hangouts Chat.

Google Talk definitivně končí k 26. červnu. Pokud ho ještě používáte, Google vás k tomuto datu převede na Hangouts. Možná kdyby to udělal už v roce 2013, kdy začala schizofrenní existence Hangouts vs. Chat, tak by dnes Hangouts byly používanou aplikací. Podpora pro XMPP bude pokračovat v Hangouts, ale pouze pro 1:1 komunikaci. Pokud máte v Androidu Google Talk aplikaci, tak přestane fungovat (a máte si prý nainstalovat Hangouts, ale jak to Google myslí ještě s Allo, Duo a dalšími, těžko říct). Viz Updates in G Suite to streamline Hangouts and Gmail.

Super Mario Run nepřináší očekávané peníze, píší v Nintendo chases more than profit with ‚Super Mario Run‘. Nedivím se, po deseti minutách odinstalováno. Špatně hratelné, pomalé spouštění, nesmyslné ovládání, nemožnost prostě jenom hrát (hra vás neustále nutí dělat něco jiného) a vidina toho, že si víc jak tři úrovně nezahrajete bez zaplacení.

Oznamování polohy se vrací do Messengeru. Pokud se rozhodnete ozřejmit, kde jste, tak to Messenger bude po dobu 60 minut ukazovat v reálném čase, tedy nikoliv jenom v podobě „check-in“ do konkrétního místa. Oznamování polohy můžete ukončit dříve, pokud budete chtít. V aplikaci se tak nově objeví i mapa, kde můžete vidět, kde jsou vaši „přátelé“. Viz Introducing Live Location in Messenger.

Kalendář Google je konečně dostupný pro iPad. Dost podstatná novinka.

E-KNIHY

E-knižní piráti jsou starší a dobře situovaní. Zjistila to studie od Dogimarcu a skoro polovina e-knižních pirátů jsou třicátníci a čtyřicátníci, dvě třetiny mají příjmy domácnosti alespoň 30 000 dolarů. V souvislosti se studií se z toho vyvozuje, že pirátění e-knih není ekonomicky podloženo. Já bych k tomu ještě dodal, že se moc nedivím věku ani příjmům. Ona totiž mládež nějak moc nečte. Viz eBook Pirates Are Relatively Old and Wealthy, Study Finds.

Prodeje e-knih klesají, mladší generace dávají přednost tištěným knihám. Tedy alespoň to podle Nielsenů platí ve Velké Británii a jde o pokles pouze o 4 % (rok 2016), ale probíhající už druhým rokem. V roce 2016 se ve Velké Británii prodalo přes 360 milionů knih. Útrata přitom vzrostla o šest procent. Viz Ebook sales continue to fall as younger generations drive appetite for print.

STARTUPY A EKONOMIKA

iPadů je přes 300 milionů, Mac počítačů zhruba třetina. Zajímavý pohled od Asymco najdete v iPad Optics.

Pět dolarů měsíčně za Medium.com? Možná je opravdu lepší si předplatit něco jako The Guardian. Viz Pure Silicon Valley: Medium asks $5 a month for absolutely nothing, kde se na dráhu Medium.com dívají dost pozorně a hlavně dost kriticky. Nutno dodat, že nejenom na Medium.com, tohle je užitečné čtení.

Amazon kupuje Souq.com a nákup je označován za jeden z největších v posledních letech. Amazonu se tak usnadní cesta na Střední východ. Pokud ale čekáte částky jako za Instagram či Whatsapp, tak nejspíš ne. Podle odhadů (Amazon cenu nezveřejnil) by mohlo jít o 700 milionů dolarů. Viz Amazon to Buy Middle East E-Commerce Site Souq.com.

INFOGRAFIKY

Machine Intelligence 3.0 je takový malý přehled společností, které se nějakým způsobem angažují v AI, tedy umělé inteligenci. Pokud se vám je nechce počítat, tak jich je 288. Viz The Machine Intelligence Landscape

