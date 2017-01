 »  Ransomware v televizi, čí nástroj je Snowden a proč nepoužívat Skype

Máme přes 25 českých TV kanálů a MediaGuru říká, že Nabídku všech DVB-T kanálů většina lidí nevyužije. Není divu – polovina kanálů buď spadá do kategorie „zkušební vysílaní“, nebo „je to tam asi omylem“. Ten zbytek, který jsou skutečné TV stanice, je k dívání poměrně málo. Je podstatně jednodušší si pustit, co chcete, než co vám vnucuje „dramaturg“. Nemluvě o tom, že většina kanálů na „vyšších číslech“ je bez kostiček a výpadků sledovatelná jen občas.

Edward Snowden se stále více a více ukazuje jako ochotný nástroj Ruska. Samozřejmě, všechno to může být zpravodajská hra, stejně jako Snowden od počátku mohl být dobře rozehranou zpravodajskou hrou samotných USA. Není to celé snadno rozklíčovatelné. V The Fable of Edward Snowden je zajímavé shrnutí toho, jak se vlastně dostal do Ruska, ale nejenom toho.

Ransomware nyní míří na chytré televize. Což, přiznejme si, je vlastně velmi chytré. Podle Japan Sees a Spike in Smart TVs Held Hostage jde o stovky případů v roce 2016 a mají klasický průběh: útočník uživatelům znemožní použití televize, dokud nedostane zaplaceno. Nejde přitom o nic extra: starý klasický Flocker pro Android. Podstatné samozřejmě je, že napadení si za problémy zpravidla mohou sami. Stáhli si aplikaci, která buď ransomware obsahovala, nebo přímo ransomwarem byla. A jak to v praxi vypadá? Podívejte se do Android Ransomware Infects LG Smart TV (zjistíte tam, že útočník chtěl 500 USD za odemčení, LG si řeklo o 340 USD).

Richard Stallman varuje před Skypem a několik bodů z jeho varování je dost podstatných. Skype odmítá vyjasnit, zda odposlouchává hovory, ochotně předá osobní informace o uživatelích komukoliv, nepoužívá žádné šifrování pro zprávy atd. Já bych přidal ještě to, že je z něj bloatware přecpaný reklamou, která je prezentovaná matoucím způsobem. Ale také třeba to, že Microsoft si verze Skype instaluje a odstraňuje z počítačů s Windows, kdykoliv se mu zlíbí, přihlásí vás ke Skypu, aniž byste to chtěli, a pokud se ve Skypu setkáte s podvodníky a kyberkriminalitou, tak zde absolutně chybí možnost cokoliv řešit. Viz Reasons not to use Skype.

TELEgraficky

Všichni chtějí zabít Bruce ■ 25 nej filmů podle LifeHacker.com ■ Rainmeter 4.0 je venku ■ Snow hlásí 40–50M uživatelů ■ Arrival – Making Of ■ 10 nejhorších písniček ■ 10 nejvíce zatracovaných videí na YouTube ■ Nejprodávanější hry roku 2016 na Steamu ■ DJI koupili Hasselblad ■ RIP Compete.com ■ Inkscape 0.92 je venku ■ Pencil V3 RC

WEBDESIGN, INTERNET

Budete-li usilovně tvrdit, že 2016 byl nejhorší rok, tak se to stane, i když to pravda není. A co hlavně, projeví se to i ve vyhledávání. Byť zrovna „worst year ever“ se ve vyhledávání stává tradičně špičkou právě na přelomu roku. Viz THE WORST YEAR EVER, UNTIL NEXT YEAR a také pohled do Google Trends. Je v něm vidět síla médií a stokrát opakované hlouposti, které se stanou skutečností.

Tumblr? Tumblr? Možná o něm nevíte, ale pro teenagery je to stále magické místo. Zajímavé povídání v The Secret Lives of Tumblr Teens vám možná pomůže ho lépe poznat. A nic si nedělejte z toho, že už tu bude deset let.

SOFTWARE

Mass Effect: Andromeda dorazí 21. března (v Evropě o dva dny později):

Najít alternativu za MAC OS X? Může to být zajímavé poté, co Apple tak nějak upozaďuje notebooky/laptopy. Nebo prostě jenom proto, že potřebujete žít ve světě, který je výrazně cenově přijatelnější. Ve FINDING AN ALTERNATIVE TO MAC OS X to probírá někdo, kdo používal OS X od doby veřejné bety. Zmiňuje řadu zajímavých a podstatných věcí okolo možného přechodu na „něco jiného“. Nutno dodat, že toho otestoval poměrně dost – a pokud chcete ve zkratce vědět, co se mu nejvíce zalíbilo, tak Fedora, Arch a Elementary.

Google Hangouts API končí. Jestli chcete ještě něco na téma „Google zabil Hangouts“, tak už opravdu těžko dodat více. Viz Google Hangouts API gets hung out to dry. Co k tomu dodat? Třeba to, že kdyby Google+ měl API dřív než tři (a více) roky po spuštění, mohlo to vypadat jinak. Google si mimochodem představuje, že budete používat Google Duo, ale osobně jsem Allo i Duo už dávno odinstalovat, ani jedno nedává smysl. Můžete samozřejmě namítat, že „tohle API“ bylo součástí „spotřebitelských“ Hangouts a že přece Hangouts budou pro firmy. Nebudou. Hangouts končí.

Média sní o počítačích ovládaných čistě hlasem. Jako třeba v How voice technology is transforming computing a nelze se tomu divit, nakonec tuhle technologii známe už velmi dlouho ze Star Treku a vlastně bychom ji chtěli mít. Amazon Echo/Alexa, Google Now, Cortana, Siri ale mají před sebou ještě hodně dlouhou cestu. Americká média navíc vše vidí jenom z jednoduchého úhlu anglického jazyka, ale svět je poněkud složitější. To, že hlasem ovládané počítače jsou stejně velký posun, jako byl příchod dotykových displejů, je nakonec taky asi docela jasné.

HARDWARE

MacBook Pro USB-C je prý nový zlatý důl. Proč? No protože pár portů nestačí a navíc všichni mají plno zařízení, která USB-C nemají. Na výběr je tedy záplava hubů. Viz MacBook Pro USB-C move is a new gold rush, kde zjistíte, že některé z těch hubů jsou fakt enormní. A absurdní.

6" displej s Windows 10 a porty a docela slušnými parametry (4GB/64GB základ) vlastně není až tak špatný nápad, klávesnici, myš i displej/televizi si k tomu připojíte snadno. Jednu věc ale Ocket na jejich Sirius modelu (ještě reálně v prodeji není) nevychytali. Pokud tohle bude stát 700 USD (základ), tak je to příliš. Viz Who needs a six-inch touchscreen Windows desktop?

MARKETING A KOMUNIKACE

Nejpopulárnější reklamy na YouTube v roce 2016? Tady jsou, sestupně od desátého po první místo, podle počtu zhlédnutí. Viz The top 10 most-viewed ads on YouTube in 2016.

V CNN ilustrovali ruské hackery na obrázcích ze hry Fallout 4. Viz CNN Used a Video Game to Show How Russians Hack Stuff a Reddit CNN uses Fallout hacking footage to show how Russians hack. A pak ty novináře berte vážně.

Fantastický výlet do historie počítačů najdete v Yugoslavian Computer Magazine Cover Girls of the 1980s-90s. Tohle se vám bude hodně líbit. Některé ty obálky magazínů jsou dost fascinující. Prvky BDSM se nedají nevidět.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Kdo měl v roce 2016 nejvíce zranitelností? Hádejte a pak se podívejte. A chcete-li vědět více než jenom Oracle – Google – Adobe -Microsoft – Novell (první pětice), tak se podívejte do Top 50 Vendors By Total Number Of „Distinct“ Vulnerabilities in 2016. A všimněte si, že jedničkou už není Microsoft. A také toho, že je na prvním místě Oracle a na třetím místě Adobe. Takže pokud jste ještě stále z počítače neodstranili Flash a Javu, tak to udělejte velmi rychle.

Donald Trump prý má bezpečné řešení proti hackerům: všechno se bude posílat na papíře kurýrem. Vcelku to vypadá jako vtip či trollení, ale je potřeba si uvědomit, že tenhle člověk zůstal mentálně i názorově zamrzlý někde v předminulém století. Bohužel bude prezidentem Spojených států. A bohužel dělá a bude dělat přesně to, co jeho dvojče Miloš Zeman celou dobu předvádí na Hradě. Oba jsou navíc stejní tlučhubové, kteří prostě jenom plácají hlouposti. Viz Trump's solution to cyberattacks: Send info via courier.

Za útokem na energetické zařízení v americkém Vermontu prý nestojí ruští hackeři, jde jen o selhání státních orgánů a médií. Je totiž jednoduché hned a bez ověření ukazovat prstem na Rusy. Ještě absurdnější je, že to původní „ruští hackeři útočí“ vzniklo jen z toho, že někdo šel na Yahoo a jeho počítač „přistoupil na IP adresu spojenou s hackovacími aktivitami Ruska“. Jenže na tuhle adresu přistupují lidé běžně. Pak je tu ještě tvrzení, že se v (nejspíš) elektrárně „našel kód spojený s ruskými hackery“. O pár dní později se ale ukázalo, že šlo pouze o malware na jednom laptopu, který nebyl vůbec připojený do systémů onoho zařízení. Washington Post ale nelenil a hned napsal, že Rusko napadlo celou energetickou soustavu USA. No a teď to v Russian government hackers do not appear to have targeted Vermont utility, say people close to investigation musí uvádět na pravou míru.

Bohuslav Sobotka netuší, že jeho podpis se vyskytuje na záplavě míst na internetu. Celé je to podobné jako s jeho hacknutým e-mailem. Ale je dobré vědět, že Sobotka požádal Jiřího Ovčáčka, aby ze svého Twitteru smazal fotku, kde je vidět jeho podpis, z obav před jeho zneužitím. Je to hodně zábavná komedie, protože když do vyhledávače napíšete „Bohuslav Sobotka podpis“, tak těch podpisů najdete daleko, daleko víc. Třeba pod dopisem Miloši Zemanovi z 29. ledna 2014. Nebo na záštitě pro Nový Bor (kde je těch podpisů podstatně víc) a na řadě dalších záštit. Sobotkův podpis je mimochodem i v databázi fotografií ČTK, třeba z doby, kdy Sobotka navštívil památník Berlínské zdi. Netuší dokonce ani to, že jeho podpis je uložený ve Wikimedia Commons, ale také si ho můžete pořídit z Blesk.cz.

Automatické vyplnění formuláře v prohlížečích toho může prozradit až až příliš. Pokud vám jde opravdu o soukromí, tak si tuhle funkčnost buď vypněte, nebo velmi pečlivě nastavte, co může prohlížeč automaticky vyplnit. Viljami Kuosmanen na Twitteru ukázal praktický příklad zneužitelnosti a na browser-autofill-phishing si to můžete i vyzkoušet. Stačí si v prohlížeči aktivovat vývojářský režim a podívat se, co se bude dít po odeslání dat. Prohlížeč ochotně vyplní i všechna ukrytá pole. Lahůdka.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

WeChat měl v září 768 milionů denních uživatelů (DAU). Plyne to z výroční zprávy, do které se začetli v WeChat daily active users top 768 million.

V Česku se řeší Lidl a černoušci, ve Velké Británii pyžama v Tescu. Viz Man complains about women shopping in pyjamas, ignites fierce debate, kde si nakonec řeknete, že asi můžeme být rádi, že řešíme jenom ty černochy. Tedy, řešíme, řeší je taková zvláštní část populace, u které je otázka, jestli by vůbec měla mít volební právo. Což ale může nakonec být otázka i u těch, co chodí nakupovat v pyžamu. Byť, jak je z košaté emotivní diskuse vidět, nákup v pyžamu je nedotknutelný.

MOBILNÍ APLIKACE

WhatsApp od ledna končí na těchto mobilních systémech: Android 2.1/2.2, Windows Phone 7.1, iPhone 3GS s iOS 6. Stávající aplikace pravděpodobně nějakou tu dobu fungovat bude, ale novou už nezískáte. Nutno dodat, že většinou jde o opravdu postarší kousky. Původně měla končit i podpora BlackBerry OS, BlackBerry 10, Nokia S40/S60, ale ta byla na poslední chvíli prodloužena do 30. června. Viz Podpora služby WhatsApp na mobilních zařízeních.

Apple v Číně stáhl aplikaci New York Times po stížnosti čínské vlády. Těžko to někoho může překvapovat, klanět se Číně je čistě ekonomické rozhodnutí a právě pro Apple je případný prodej iPhonů v Číně absolutně zásadní. Takže nějaké ty svobody projevu, slova a tak se prostě budou ignorovat. Viz Apple pulls New York Times apps in China after government request.

První leden 2017 byl pro App Store rekordním. Se skoro 240 miliony dolarů utracenými za nákupy jde o rekord za celou dobu jeho existence. V prosinci 2016 nákupy překročily 3 miliardy dolarů. Nejstahovanější aplikací o Vánocích i na Nový rok byla Super Mario Run. V App Store najdete 2,2 milionu aplikací, o 20 % více než loni, a v roce 2016 Apple vývojářům přeposlalo 20 miliard dolarů, o 40 % více než v roce 2015. Viz Apple: Jan. 1, 2017, Was iTunes App Store’s Biggest Day Ever.

STARTUPY A EKONOMIKA

Nic už není jako dříve, pořádání akademických konferencí plných falešných akademiků a nikým reálně neprověřených výstupů, je pro někoho předmětem podnikání. Celé to využívá tak trochu Hlavu 22 mezi akademiky. Ti musí vykazovat publikační činnost, aby byli akademiky a profesně rostli. Ve světě falešných konferencí a vědeckých tiskovin je to jednoduché: stačí odevzdat text generovaný automatickým dokončováním na iPhonu a splnili jste. Hodně zajímavé čtení v A Peek Inside the Strange World of Fake Academia a nedělejte si iluze, tihle jsou tak šikovní, že jejich ne-konference najdete i v Praze.

Skutečně Francie zakázala čtení pracovní pošty mimo pracovní dobu? Mají opravdu nové „právo odpojit se“, jak tvrdí například Novinky.cz ve Francie: Konec čtení pracovní pošty doma a na dovolené? Tady je vhodné připomenout, že panika okolo tohoto „nového zákona“ propukla už v roce 2016 a vedla nakonec v médiích k řadě oprav. Nic takového se totiž nekonalo. Viz Not what it seemed od The Economist. Jak to tedy nakonec je? Bude nutné počkat na opadnutí vášní a někoho, kdo reálně vysvětlí, jak to vlastně je. Protože zatím novináři opakují totéž, co se před rokem ukázalo jako výmysl. Typická ukázka vášnivého titulku pak například je „French employees can legally ignore work emails outside of office hours“. Zcela ignoruje realitu.

Medium propouští a zavírá kanceláře v New York a Washingtonu D.C. Podle Medium lays off 50 employees, shuts down New York and D.C. offices a vysvětlení Ev Williamse v Renewing Medium’s focus propustili pět desítek lidí (třetinu stavu) a dělají zásadní změny. Zajímavé je, že propouštějí hlavně lidi z prodeje, podpory a dalších obchodních pozic. Ev Williams ale stále sní o nějakém „novém modelu“ v publikování. Jenže Medium nakonec není nic jiného, než další blogovací platforma, která je závislá na inzertních příjmech.

Intel koupil Bitcasa. Což je zajímavé tím, že jde (tedy šlo) o cloudové úložiště. Pak také tím, že někdy v roce 2012 zkoušeli být revoluční nabízením neomezeného prostoru a tehdy bylo dost nejasné, kdo službu vlastně provozuje a zda to není něco jiného. Aby v květnu 2016 „oznámili konec“ a změnu na B2B. Takže když se to dá do souvislosti s oznámenou akvizicí, tak je to ještě více plné otazníků. Viz též Intel acquires cloud storage startup Bitcasa.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.