 »  Anketa: Startupy budou vznikat a krachovat i příští rok. Brexitu a Trumpa se nebojí

Ačkoliv si toho Ondřej Fryc z letošního roku podle svých slov moc nepamatuje, stal se jedním z nejaktivnějších investorů. A díky svému podílu v ePojištění se i letos podílel na největší tuzemské transakci.

Dospívání tuzemských startupů pokračuje, a to platí i o samotných investorech. Dělí si trh a mají svá specifika. I proto většina z nich neočekává pro příští rok žádné divoké změny.

Ondřej Fryc, Spread Capital

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů? Upřímně, nevím. Žiju přítomností a budoucností, vizemi a nadšením. V minulosti se nehrabu, protože na ní nemohu nic změnit. A navíc si všechny události z posledního roku ani nepamatuju. Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka? V USA je nepochybně patrné ochlazování investic do neprofitabilních společností. Kapitálu je všude dost, ale první otázka už není „what is your traction?“, ale „are you profitable yet? And when do you expect to be?“. Na to se dřív skoro nikdo neptal. Samozřejmě, stále se investují i neziskové firmy, nicméně tlak na udržitelnost byznysu je výrazně vyšší než dřív. Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny? Pár startupů vyroste a prodá se. Desetkrát tolik startupů zkrachuje. Business as usual. Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku? Těžko říct, to je podobná otázka jako ta první. Musel bych si pamatovat, co všechno se událo. Uznávám všechny muže a ženy, kteří odloží pohodlnost a s vervou se pustí do budování firmy. Bez ohledu na to, jestli se to povede, nebo holt ne. Z jaké letošní investice máte největší radost? Upřímně, v prvním roce investice jsou to takové líbánky. Radost máme skoro ze všeho. Wild Zora, Apiary, ProductBoard, Rekola, Smartsupp, Apifier… všechno je super. Chyby nevidíte, plány se ještě nestihly ukázat jako nereálné :) Radost mi pochopitelně udělala naše předchozí investice v ePojištění, které se prodalo mediální skupině Bauer. Je to jedna z největších transakcí na českém internetu a já se cítím privilegovaný, že jsem u ní mohl opět být. Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování? Probusinessově orientovaný prezident by měl obecně podnikání prospět. A Trumpem hlásané snižování daní také zcela nepochybně zvýší objem peněz v ekonomice. Brexit si naopak myslím, že bude velmi negativní. Londýn byl finančním centrem a sídlem mnoha investičních fondů a jejich aktivita určitě poklesne.

Andrej Kiska, Credo Ventures

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Pre mňa je to určitě predaj Representu za 100 MM USD, ktorý ukazuje, že správne spojenie českého a amerického teamu vie urobit velku dieru do sveta za krátký čas. Za dost zásadný považujem aj prílev nových peňazí do súkromných venture fondov. Či už je to náš druhy fond, ktorý je o celkovej výške 53MM EUR jedným z najväčších seed a Series A fondov v Strednej Europe, tak aj lokálne fondy typu Springtide, Incomming alebo Air Ventures, ktoré majú ambíciu investovat do českých startupov.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

Za mňa sú velké hviezdy tohto roka Represent a Kiwi. Naopak sklamaním je medializovaný koniec Visual Unity.

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka?

Ten populistický tu už doputoval :) Čo sa startupových trendov týka, aj Česko začíná zažívat svoju zlatú horúčku okolo umelej inteligencie, ale inak si standardne žije stredoeuropská startupová scéna vlastnými trendami a iniciativami (stat, Jeremie), ktoré sú od západných trhov oddelené.

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Žiadne velké zmeny neočakávam.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Asi by som nominoval Andrej Pancika z Representu.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Veľmi sa těším z Cery Mareka Sachu. Som členom predstavenstva neziskovky AkSen – aktívni senior, takže k problémom seniorov mám blízko. Preto ma veľmi těší, že si moderné technologie konečně nachádzajú cestu aj do tohto sektoru. Som presvedčený, že môžu výrazne zlepšit kvalitu starostlivosti o dnešných seniorov.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

Na stredoeuropskej urovni nie. Čo sa Londýnu a Silicon Valley týka, myslím, že dnes je ešte skoro hodnotit. Každopádne si treba uvedomit, ze venture kapitálový investor sa pri hodnotení investičnej príležitosti pozerá na to, ako bude trh vyzerat za 10 až 20 rokov, takže napríklad zvolenie Donalda Trumpa na to vplyv nemá. Naše investíčne rozhodnutie ohladom Cery, ktorá ma vačšinu svojich business aktivit v Londýne, Brexit nijak neovplyvnil.

Miloš Sochor, Y Soft Venture

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Nevím, jestli se dají nějaké události letošního roku označit jako zásadní pro tuzemskou startupovou scénu. Zmíním tedy, čeho si všímám ve svém nejbližším okolí. Zvláště nyní, na konci roku, kdy majitelé firem bilancují nad úspěchy minulých měsíců, musím říci, že firmám, které vznikaly na JICu v letech 2009 – 2014 (z mého nezaujatého pohledu Golden éra J) se velice daří. Mluvím o firmách jako Gina Software, Survio, Phonexia, Idea RS, Comprimato a mnoho dalších. Za poslední rok jsem se o nich v médiích moc nedočetl, ale to, jak rostou, je fascinující. Každá z těchto firem má velice zajímavý příběh, většina z nich prosperuje zejména na zahraničních trzích a všechny mají obrovský potenciál.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

Který rok zatím nebyl zlomový pro Kiwi.com?

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Nic zásadního neočekávám. Pevně věřím, že bude pokračovat trend, kdy firmy hledající investice budou více mluvit o obratech a získaných zákaznících než o počtu vyhraných soutěží. Pravděpodobně se objeví zpráva, že bude národní seed fond, následovaná zprávou, že nebude – to se zdá být stálicí. Když to vezmu z úhlu našich investovaných firem, tak očekávám, že zejména výrobní a logistické firmy začnou reálně a ve velkém investovat do produktů Industry 4.0 – firmy a organizace v Brně (potažmo v Jihomoravském kraji) v tomto směru chystají hodně aktivit na 2017.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Lucie Brešová. Živě si pamatuju, jak mi dva roky zpět s mírnou nervozitou oznamovala, že to riskne a odchází do (tehdy) Skypickeru. Bylo jich, tuším, v týmu kolem dvaceti. Letos je Lucie každou chvíli na titulních stránkách předních časopisů. Pecka!

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Tak určitě z těch našich dvou letošních – Lumitrixu a GreyCortexu. Když od nich poslouchám novinky, hlavně nyní na konci roku, tak jsem přesvědčen, že to byla trefa do černého.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

Z mého pohledu ani jedno, ani druhé nebude mít zásadní vliv na venture kapitálové investice. Každý podnikatel se prostě musí rychle přizpůsobit tomu, co se ve světě děje, a neztrácet čas plakáním.

Vojtěch Krmíček, JIC

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Z mého pohledu je to spojení dvou již vyspělých českých antivirových startupů, a to akvizice AVG firmou Avast. AVG je doposud jediná česká firma, která se dostala na newyorskou burzu, teď ji strategicky koupil další silný český hráč v antivirovém světě. Nyní čeká obě firmy velká výzva, a to ze spojení co nejvíce vytěžit a o to více uspět na světovém trhu, což u takto velkých firem není nikdy jednoduché. Věřím ale, že to bude pro českou antivirovou scénu posun vpřed.

Dalším tématem, které se v letošním roce stalo opravdu aktuálním (přestalo se o něm nejen mluvit, začalo se i realizovat), je opravdu vážně míněná spolupráce mezi korporacemi s R&D v Česku a startupy. Konkrétním příkladem z konce roku je např. spuštění Digilabu Škody Auto.

Do třetice bych zmínil úspěšné spuštění platformy Fundlift, umožňující společně investovat do startupů, s již téměř desítkou úspěšně zafinancovaných projektů.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

Mě osobně potěšil úspěch Skinners a jejich 650 tisíc dolarů na Kickstarteru na kampaň s původním cílem deset tisíc.

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka?

Stále dlouhodobě čekáme, kdy se podaří i v Česku nastartovat vznik více opravdu hi-tech startupů, vycházejících zejména z univerzitního/vědeckého prostředí (tzv. spin-offů). Na západě takových projektů vzniká výrazně více a české prostředí nemůže v tomto směru konkurovat, i tak se ale v posledním roce objevilo více příkladů, které ukazují, že i v Česku je to možné. Spin-offy využívající know-how vzniklé na univerzitě přitom mívají vysokou přidanou hodnotu a bývají výhodné i pro své alma mater. Věřím, že v příštím roce bude takovýchto firem i v Česku výrazně více. Doufám, že i u nás se začne objevovat více firem, jako je třeba „novorozenec“ roku 2016 NenoVision neboli první spin-off CEITEC VUT zaměřený na elektronovou mikroskopii.

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Změnu s sebou patrně ponese příliv peněz z NIF do českého startupového ekosystému. Je ale velmi malá šance, že se to stane už v roce 2017.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Zaměřím se na ženy, protože si ve startupovém světě zaslouží být víc vidět. Odpověď bude podobná té loňské, ale rád opět vyzdvihnu Lucii Brešovou, která se v uplynulém roce stala výkonnou ředitelkou nejdynamičtěji rostoucího českého startupu. Nerad bych ale opomenul i kolegyni Hanku Šudákovou, která se postavila do čela akcelerátoru JIC STARCUBE a úspěšně svým prvním během provedla sedm projektů.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Mám radost, že se podařilo crowfundingem přes Fundlift získat dostatek peněz pro carsharingovou firmu Ajo.cz. Naše dceřiná společnost JIC VENTURES pak přidala další 2 miliony. Byl to pro nás jako veřejnou inovační agenturu první experiment v rámci koinvestice se soukromým sektorem, a to navíc formou crowdfundingové kampaně nabízející investici přímo do podílu ve firmě. Dopadlo to nad očekávání dobře – místo zamýšlených 3 milionů dílčí soukromí investoři pro Ajo.cz nashromáždili 5 milionů korun.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

Věřím, že českých startupů se tato politická změna příliš nedotkne.

Petr Lemoch, CEO Keiretsu Forum Prague CEE

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Zajímavý podle mě byl rebranding Skypickeru na Kiwi.com. Změna tohoto rozsahu už u relativně zavedené firmy není žádnou maličkostí a značí globální ambice brněnského startupu.

Rozhodně také rozvinutí myšlenky přeshraničního investování a rozjezd Keiretsu Forum. Nejsme pobočkou největší mezinárodní angel sítě jen na papíře, ale za rok fungování jsme už částečně dokázali filosofii a roli Keiretsu uvést do praxe i lokálně, trh si nás všiml.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

Dařilo se Neuron Soundware, Rekola, Storyous, Socifi, Gamee či BattSwap.

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka?

Další formy crowdfundingu, P2P půjčky, syndikace angel investorů, kterou provádíme v rámci Keiretsu. Skvělé by bylo, kdyby stát přišel se smysluplnou a reálnou strategií zaměřenou na růst ekonomiky a dlouhodobě v lidech podněcoval chuť podnikat. V zahraničí vidím mnoho skvělých příkladů a nejsou daleko od nás, tak třeba si jich někdo všimne :)

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Vidím více diskuze ohledně kvality a zaměření projektů, což vnímám jako pozitivní ukazatel. Potkal jsem řadu projektů, které již byly schopny adekvátně zhodnotit svoje dosud nabyté zkušenosti, poučit se ze svých chyb, dělat vážně byznys. Vnímám díky tomu i větší důraz na propojení reálných příběhů s pouhým „povídáním si o startupech na akcích“. Více projektů přemýšlí nad tím, zda se skutečně vyplatí realizovat svoje podnikatelské záměry v zahraničí, ať už zcela, zčásti nebo vůbec.

Přibývá různých seminářů pro startupy, které řeší konkrétní otázky (např. vlastní vztah s investorem), namísto dalších a dalších akcí jen do počtu. Z našeho pohledu je to pak především práce na edukaci business angelů v rámci projektu Angel Academy. Ta je určena jak pro stávající, tak potenciální andělské investory a má za cíl přiblížit nejlepší příklady z praxe a kultivovat trh. Startujeme od února. Stejně tak vidíme obrovský potenciál v syndikaci angel investorů u atraktivních projektů v pre-seed a seed fázi. Zásadní proměny zatím neočekávám, bude to spíše postupná evoluce.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Petra Ďoubalová, za úsilí na rozjezdu Angel Academy, Lukáš Hudeček a Petra Končelíková z Node5, za znovuobjevení vnitřní energie pokračovat v tom, co dělají.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Největší radost nám dělá asi Zdeněk Hornych se svým Socifi. Ambiciózní, ale realistická strategie, dobře šlapající tým… Investice, která nás opravdu baví, a rádi jim pomáháme s rozvojem byznysu u nás i v zahraničí.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

Ad brexit: Myslím, že do skutečného brexitu je tak daleko, že se s ním trh zvládne bez problémů vyrovnat. Otázkou je, jak vážná bude krize v samotné Velké Británii, pokud investoři přijdou o peníze investované v akciích, je možný i následný odliv prostředků do konzervativnějších aktiv.

Ad Donald Trump: Rozporuplná postava, netroufám si odhadovat. Na jednu stranu dokázal proti sobě postavit významnou část lidí z technologického průmyslu, nyní se ale známými jmény z řad founderů a inovátorů začíná obklopovat, protože co mu asi tak jiného zbývá. Myslím, že to nebude tak horké.

Jiří Hlavenka, investor

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Ono to už asi nepatří mezi startupy, ale řekněme, že je to aspoň zlaté dědictví domácí startupové scény: Avast kupuje AVG.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

Neskromně si dovolím vyzvednout částečně můj Kiwi.com (dříve Skypicker), který se tržbami blíží deseti miliardám, v průběžných měsíčních výsledcích je už silně překračuje, a je navíc kvalitně ziskový.

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka?

Technologické disrupce v oblasti dopravy, energetiky a finančnictví.

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Rok je příliš málo na nějakou zásadní proměnu. Bude to business as usual – mnoho zajímavých startupů a pár pěkných exitů.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Simona Kijonková, Zásilkovna.cz. Ona tu Českou poštu fakt nakonec převálcuje.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Letos jsem žádnou investici neučinil, něco přijde po novém roce.

Adam Kurzok, Incomming

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Otázka je, co je myšleno jako „tuzemský“, ale pokud to investovalo Credo a dělá se z Prahy, tak je to za mě příběh startupu Represent, který napsal pohádkový příběh za 100 mil. USD.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

Největší díru do světa určitě Kiwi.com, do účetnictví tipy mám, ale nechám si je pro sebe :)

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka?

Z pohledu e-commerce stále málo nakupujeme přes mobily a na české zákazníky budou více cílit zahraniční prodejci. V oblasti startupů pořád čekám na viditelný úspěch startupu z oblasti realit.

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Nečekám, české startupy budou pořád přehlíženou popelkou v rámci ekonomiky ČR i ve srovnání s okolními zeměmi.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Ondřej Fryc.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Z jedné, kterou ještě nemůžeme zveřejnit. Až v lednu :) Ale slibně se rozvíjí jak Expando, tak Apifier či Carzada.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

Na tohle si z Prahy netroufnu dát fundovaný názor.

Vojta Roček, Stories

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Myslím, že obrat Kiwi.com, rostoucí ve stovkách procent meziročně i přesto, že už se obratově pohybují v jednotkách miliard, je neuvěřitelný úspěch. Ukazuje to na výjimečné schopnosti jejich týmu.

Masivní úspěch je i investice desítek milionů od Ondřeje Fryce do Rekol. Potvrzuje to zajímavý trend „social startups“, které jdou čistě kapitalistickému světu navzdory a daří se jim expandovat. Czechitas se svým grantem jsou podobným, velmi úspěšným příkladem.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

Avast.

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka?

Ještě podivnější startupy a nepochopitelnější investice, přeplácení (kradení) i průměrných programátorů firmami, jako je Facebook nebo Google a machine learning everything.

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Už od minulého jara spousta z nás vyhlíží korekci, která by pročistila trh a nechala zkrachovat úplné nesmysly. Stále ale nepřichází a zatím ani nevidím jednoznačný signál, že by měla. Ublížit by nám mohly připravované státní dotace na rozvoj startupů.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Ondrej Fryc za investici do Rekol. Ukázal tím, že má velký přesah a chce investovat do dobrých věcí.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Z té naší. Mohli jsme vzít dva roky matematicko-statistického vývoje a přetavit ho do škálovatelného produktu, který už jsme nasadili u prvních klientů.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

Malé vlny jsou dobré pro všechny, velké jen pro šikovné surfaře. Pokud máš dobrý startup a těšíš se na ty velké, dostaneš příležitost vyniknout.

Michal Šmída, Twisto

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Tak, jak jsme v roce 2015 zaznamenali raketový růst Kiwi, tak si myslím, že v letošním roce se nic podobného nestalo. Myslím si, že většina dominantních startupů vyrostla do velikosti a poslední rok se věnovala budování interních struktur, aby byly připravené na další růst. Druhým důvodem může být také nedostatek seniorních vývojářů. Třetím důvodem může být také fakt, že velká část startupů je pouze lokálních.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

ProductBoard. Získali zásadní investici a jsou nejvíc vidět na mezinárodní scéně.

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka?

Celý fintech je u nás řadu let za Anglií a USA. Například v Anglii za poslední dva roky vzniklo pět startupových bank, což ukazuje posun přemýšlení regulátora o nových přístupech a přínosu fintechu pro zákazníky. U nás to, bohužel, bude ještě několik let trvat. Pro tuto osvětu jsme letos pomohli založit ČEFTAS – oborovou asociaci sdružující české fintech firmy. Věřím, že tato asociace, která již nyní má přes třicet členů, pomůže v růstu tohoto progresivního odvětví.

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Myslím si, že velké části startupů, které získaly lokální investice a vyrostly do velikosti limitující český trh, se budou ohlížet po kapitálu v zahraničí.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Jakub Havrlant, a to díky jedné z největších akvizic v české e-commerce – Heureka a Mall.cz. Držím mu palce.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Celkově mám radost ze zahraničních investic Enernu do velmi úspěšných zahraničních firem, jako jsou Docplanner a StarOfServices. Díky těmto investicím se dostávají čeští investoři na evropskou mapu.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

Jsem přesvědčený, že v regionu střední a východní Evropy to nebude mít žádný negativní vliv, ba naopak. Na globální úrovni to může mít pozitivní vliv díky Trumpovým poradcům, jako je Peter Thiel a Elon Musk.

Lubo Smid, STRV

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Myslím si, že v roce 2016 se mezi českými startupy nestalo nic zásadního. V České republice máme stále málo startupových firem a žádná z nich zásadní díru do světa neudělala.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa, nebo naopak do svého účetnictví?

Nejvíce rezonoval rebranding Skypickeru na Kiwi. Sami dobře víme, jak je rebranding náročné rozhodnutí, a při tehdejší velikosti Skypickeru se muselo jednat o velmi náročné rozhodnutí.

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí a které by mohly doputovat i do Česka?

V USA vidíme, jakým způsobem pomáhají startupy k uvolňování regulace a pravidel. Doufám, že podobný trend brzy dorazí také k nám, protože by to mohlo pomoci zvýšit kvalitu služeb a růstu lokálních startupů.

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Myslím si, že v příštím roce se objeví více českých startupů, které získají zahraniční kapitál a budou expandovat na zahraniční trhy.

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Nyní tady nevidím žádnou jednu osobnost, která by převyšovala ostatní.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Radost mi udělala investice do ProductBoardu. Rezonovalo to světovými médii. Každá taková investice pomáhá zvyšovat image českých startupů ve světě.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

Neočekáváme, že by tyto dva momenty něco ovlivnily. Sami máme business postavený na příjmech z USA a nic nenaznačuje tomu, že by se americké firmy začaly v příštím roce chovat jinak.

Nikola Rafaj, StartupYard

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku ve světě tuzemských startupů?

Nejviditelnější byly tanečky jednorožců – Avastu s AVG a Mallu. Tedy už ne startupů, ale po dlouhé době to dostalo Českou republiku do povědomí jako ‚engineering nation‘.

Méně viditelné jsou neměřitelné (přesněji nesledované) změny – 1) více lidí zakládá své firmy nebo jdou pracovat do dříve nezajímavých startupů a 2) týká se to i lidí 30+. Představa o startupu jako bandě studentů je pro zakladatele-čtyřicátníky historkou z minulosti.

Který z českých startupů udělal letos největší díru do světa nebo naopak do svého účetnictví?

Kiwi, udělali si dobré jméno a zařazují se běžně mezi „smetánku“ jako Skyscanner nebo Kayak v cestování.

Jaké hlavní trendy vidíte v zahraničí, a které by mohly doputovat i do Česka?

Nemusíme jen přejímat. V kontinentální Evropě jsou všude obdobné trendy, které sami můžeme táhnout – přitáhnutí nových andělských investorů (což se daří i crowdfundingu jako Fundlift), propojení s velkými korporacemi (nejen lokálními pobočkami), pracovní trh (totálně vyluxovaný, přesto atraktivní).

Technologicky je povzbudivé sledovat vznik mnoha firem na strojové učení a umělou inteligenci.

Jak se podle vás změní startupová scéna během příštího roku? Očekáváte nějaké zásadní proměny?

Zajímavé bude sledovat dění ve firmách 3+ let starých. Mnoho z nich získalo investice před 2 lety, budou muset obhájit své výsledky a tím i další

Kdo je podle vás mužem/ženou startupového světa letošního roku?

Ondřej Fryc a Dita Přikrylová.

Z jaké letošní investice máte největší radost?

Neuron Soundware jako představitel totálně technologické firmy, které rozumí jen pár odborníků, přesto za pár měsíců existence se dostala k zakázkám u velkých klientů, kteří se obvykle takovým firmám vyhýbají.

Očekáváte, že bude mít brexit a Donald Trump v Bílém domě nějaký vliv na příliv/odliv peněz z fondů a na rizikové investování?

V Čechách? Ne. Jinde? Nikdo neví. Což je ta nejhorší odpověď, neboť i špatná zpráva je lepší než současná nejistota (vůbec nevím, zda kvůli brexitu budeme balit v Londýně kufry).