 »  Rozšířená realita ve školách? Microsoft vsadil na HoloLens, pomůžou mu čeští Lifeliqe

Microsoft postupně uvádí do provozu svou vizi takzvané smíšené reality (mixed reality), kterou by rád dostal do světa skrze brýle HoloLens. A také pomocí podobných produktů partnerů, z nichž jako první svůj headset oznámil Acer. Pro Redmond je rozšířená realita (AR) vizí toho, jak stvořit „nový počítač“ a vytvořit nový ekosystém pro Windows.

HoloLens jsou každopádně pro masové nasazení stále příliš drahým špásem (tři tisíce dolarů za vývojářskou verzi, pět tisíc za komerční) a celý koncept si prozatím spíše hledá cestu skrze různé pilotní programy a projekty. Akční v testování a nasazování jsou zejména automobilky a průmyslové podniky (možnosti vidět stroj popsaný skrze AR a tak dále), slibná budoucnost se přisuzuje také vzdělávání.

Tam chce uspět také česká společnost Lifeliqe (náš rozhovor), která byznys rozvíjí ze San Franciska a kolem šestnácti lidí na vývoj má v Brně. Microsoft si Lifeliqe nově vybral jako HoloLens partnera pro oblast vzdělávání, prozatím jde o jedinou společnost tohoto druhu na světě. Lifeliqe už dříve podobné globální partnerství rozjeli také v rámci virtuální reality s HTC Vive.

Placení vývojářům

„Microsoft chce pomoci v tom, aby se podařilo HoloLens a mixed reality dostat do škol,“ popisuje pro Lupu šéf české firmy Ondřej Homola. „Rozjeli jsme několik nasazení na středních školách. Vedle Spojených států se zaměřujeme na Izrael, Velkou Británii nebo Austrálii. O testování jsme školy informovali, reálně jich projevilo zájem několik desítek, přičemž některé z nich už mají vlastní HoloLens.“

Microsoft si Lifeliqe vybral jako vůbec prvního vzdělávacího partnera a po prvních výsledcích, kdy se budou sbírat data a vyhodnocovat další kroky, případně osloví další. Možných partnerů nicméně zase tolik není. Vývojáři zatím příliš moc obsahu pro HoloLens nevyvíjejí. Mnoho z nich čeká na to, až celý koncept více vyspěje. V případě vzdělávání pak nejde o to vytvořit „pouze“ grafickou část, ale je třeba zapojit více oborů.

Microsoft za spolupráci brněnským Lifeliqe platí, částku ani jedna ze stran nekomentuje. Podobně funguje partnerský model také s HTC. Lifeliqe mají připraveny tři učebnice, přičemž každá dokáže pokrýt jeden školní rok výuky.



Autor: Lifeliqe Lifeliqe a HoloLens od Microsoftu

„Virtuální realitu během výuky využíváme několik měsíců. Zdá se, že studenti jeví větší zájem o smíšenou realitu. Důvod zjistíme po dalším testování,“ popisuje Michelle Zimmerman ze školy Renton Prep v Seattlu, která se do programu s Microsoftem a Lifeliqe zapojuje. Právě srovnání VR a AR ve výuce zajímá i Lifeliqe, kteří i kvůli tomu do spolupráce s Microsoftem šli.



Výhodou mixed reality ve školách je to, že oproti virtuální realitě studenty úplně neodstřihne od učebny a umožňuje tak větší interakci a zapojení.

Ochutnávka

Ondřej Homola je s Redmondem v kontaktu delší dobu. Jeho druhá společnost Corinth, která na platformě Lifeliqe publikuje, už dříve vytvářela vzdělávací 3D obsah v rámci aplikace pro Windows. Při jednání ohledně spolupráce v HoloLens pomohlo i ono partnerství s HTC.

„U Microsoftu je nyní hodně vidět, že do oblasti vzdělávání investuje. Ve Spojených státech sice nyní školství díky levným Chromebookům drtí Google, Microsoft ale postupně roste, a to i na úkor Applu,“ říká Homola.

Současné aktivity kolem HoloLens jsou nicméně stále ze strany české společnosti spíše ochutnávkou a uvidí se, jak se její plány budou vyvíjet. Ostatně i projekty kolem virtuální reality jsou hodně na začátku. Homola pro Lupu uvádí, že společnost Lifeliqe v loňském roce vygenerovala tržby kolem 200 tisíc dolarů, v prvním kvartále letošního roku pak 60 tisíc dolarů. Nejvíce peněz jde přímo ze škol.

Firma se v současnosti zabývá edukací trhu, hledáním možností, prezentováním se na školách, v knihovnách a podobně. Spolupráce s Microsoftem pak má některé další výhody, firma například dává přístup k headsetům od třetích stran. Ty vedle Aceru chystají i další tradiční hardwaroví partneři Redmondu typu HP Inc., Dell a další.

„Jsme v kontaktu také s dalšími AR konkurenty Microsoftu, ale v Redmondu mají velikou šanci uspět,“ míní Homola. Microsoft nabízí první čísla. Ve Windows Store je aktuálně k dispozici 150 aplikací pro mixed reality a prezentuje partnery jako NASA, Major League Soccer, Skanska a další. Více firma uvedla ve svém bilančním blogu.