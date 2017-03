 »  Rozšíření výsledků vyhledávání Googlu v ČR: jak je Google používá?

V posledních letech Google postupně začíná ve svých výsledcích vyhledávání využívat takzvaných “rozšíření”. Jedná se o různé druhy netypických výstupů, zahrnutých jako součást výsledků vyhledávání. Často se snaží uživateli přiblížit odpověď na jeho dotaz nebo naznačit, co může na konkrétním výsledku vyhledávání nalézt za informace. Co je ale nejdůležitější, je to, že dokáže hodně ovlivnit chování uživatele.

Nyní se tato rozšíření začínají ve větší míře objevovat i ve výsledcích vyhledávání v České republice. Udělali jsme proto analýzu nad 60 000 frázemi, která nám pomohla odhalit, jak se to doopravdy v našem státě s rozšířeními má, u jakých dotazů se s nimi můžete setkat a v jakém zastoupení se vyskytují.

Nejprve k podkladům, ze kterých se vycházelo. S pomocí nástroje Marketing Miner jsme shromáždili databázi cca 2,5 milionu nejhledanějších frází v ČR a z ní náhodně vybrali 64 000 dotazů do obecného datasetu. Ze stejného datasetu jsme vybrali 5 000 náhodných dotazovacích frází (“jak vybrat .”,…) do datasetu dotazů. A poté do posledního datasetu jsme vložili 700 nejlepších produktů ze všech kategorií srovnávače Heureka (příklad: http://elektronika.heureka.cz/top-produkty/) do datasetu produktových dotazů.

Ke každému z těchto dotazů jsme stáhli prvních 10 výsledků vyhledávání tak, jak je vidí uživatel, a na nich zkoumali, zdali a případně jaká rozšíření Google ve svých výsledcích využívá. Data, níže uvedená, se tedy vztahují ke vzhledu první stránky výsledků vyhledávání uživatelů Googlu, nikoli k průměrným datům všech výsledků.

Jednotlivé datasety frází měly sloužit k vytvoření rozdílného pohledu nad specifickými segmenty dotazů, ve kterých může Google používat svá rozšíření. Dotazovací měly sledovat podíl answer boxů a featured snippetů u dotazů, které jasně pokládají otázku. Produktové zase podíl Google Shopping boxů ve výsledcích vyhledávání, které jsou jasně spjaté s názvy produktů.

Než se pustíme do výstupů analýzy a informací o nich, bylo by dobré si nejviditelnější rozšíření, která ve výstupech figurují, představit:

Rozšíření, objevující se zpravidla po pravé straně výsledků vyhledávání. Data bere z Knowledge grafu, celosvětové a volně přístupné databáze entit, jejich vlastností a propojení.

Objevuje se většinou u otázek a dotazů, na které je možné odpovědět napřímo. Například “jak na …”, “jak vybrat …”. Poskytuje přímou odpověď uživateli, bez nutnosti přechodu na výsledek, ze kterého data čerpal. I přesto je podle zahraničních studií jeho CTR vyšší než 1. Pozice u výsledků bez featured snippetu.

Výstupy z Google Nákupů, které se objevují zpravidla u dotazů vázaných k nějakému produktu. Vedou uživatele na konkrétní produkt. Google Shopping se objevuje buď v hlavičce výstupu, nebo v sidebaru.

Rozšíření, zobrazující nejnovější zprávy z Google News relevantní dotazu uživatele.

Zobrazení nejbližších několika firem z Google Business uživateli, které odpovídají jeho dotazu. Pokud Google zná polohu uživatele, hraje ve výsledcích velkou roli. Toto rozšíření se objevuje zpravidla u lokačních dotazů. V posledních měsících ale jeho podíl v dotazech i na českém Googlu začíná rychle růst.

Náhled prvních pár obrázkových výsledků vyhledávání. Objevují se u dotazů, u kterých často lidé přecházejí na obrázkové vyhledávání, tudíž je zajímá vizuální reprezentace dotazu.

Box “Lidé také hledají”, který se nachází ve spodní části výsledků vyhledávání. Zobrazuje podobné tematické množiny dotazů, které uživatelé do Googlu zadávají.

Přehled všech rozšíření, na která můžete v českém vyhledávání Googlu narazit, naleznete zde.

A jak tedy vypadá podíl výskytu rozšíření k výše specifikovaným datasetům? Tady je celkové shrnutí, jednotlivé body si níže rozebereme podrobněji:

Největší podíl na obecných dotazech v rámci rozšíření měl related search box. Jeho výskyt ale příliš neovlivňuje uživatelské chování, jelikož se nachází až ve spodní části výsledků vyhledávání. Knowledge panel, který již uživatelské chování ve výsledcích vyhledávání může výrazně ovlivnit, se vyskytuje v téměř 30 % případů. Většinou u dotazů spojených s rozeznatelnou entitou jako “kde je Eifellova věž” nebo “Jan Amos Komenský”. V USA podle webu Mozcast.com se vyskytuje dokonce ve více než 38 % dotazů.

Více než čtvrtina dotazů obsahovala obrázkový box, který se může objevit kdekoli ve struktuře výsledků vyhledávání (jak nahoře, tak mezi výsledky). Zajímavým aspektem průzkumu je podíl local packů, které se objevily u 4,35 % dotazů. Podle mého předchozího průzkumu z poloviny roku 2016 to bylo pouze něco kolem 2,5 %, což ukazuje na rychlý růst jejich výskytu.

Další zajímavostí jsou featured snippety. Ty se dle průzkumu objevují na více než 2,09 % dotazech, a díky tomu, že suplují nultou pozici ve výsledcích vyhledávání, výrazně ovlivňují chování uživatele ve prospěch webu, který je ve featured snippetu vidět. Vzhledem ke srovnání s US trhem, ve kterém figuruje featured snippet dle webu Mozcast téměř v 15 % dotazů, půjde časem o důležitého hráče na poli rozšíření.

Data o obecných dotazech:

A jak je to s rozšířeními, která se týkají jednotlivých výsledků vyhledávání?

Dotazovací fráze (“jak vybrat…”, “co je…”) byly především testem featured snippetů a jejich výskytu v otázkách, na které může Google uživateli odpovědět. Ukázalo se, že více jak 15 % dotazů dokáže Google zodpovědět bez toho, aby nutil uživatele přejít přímo na web, tedy ve featured snippetu (Trochu děsivé, že?). Na druhou stranu je potřeba zvážit, kolik z hledajících opravdu využije pouze obsah snippetu, jelikož podle průzkumů od Moz.com to vypadá, že většina uživatelů stejně nakonec přechází na jeden z výsledků a naopak napomáhá CTR takových dotazů:

While extracting answers from sites was certainly uncharted territory for Google, and we can debate their use of our content in this form, there's a growing body of evidence to suggest that Featured Snippets not only haven't harmed CTR, but they actually boost it in some cases.