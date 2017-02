 »  Senzory Martina Malého: A jaký byl váš první počítač?

Nejenom moderní mikroelektronikou živ je člověk. Pojďte se mnou opět na krátkou návštěvu do historie, do dob, kdy sedět u počítače znamenalo nejspíš programovat a taky často i “pálit si prsty páječkou”. Schválně, co z té doby přetrvalo dodnes a co je jen nostalgická připomínka?

Před čtyřiceti lety, v únoru 1977, podepsali pánové Gates a Allen smlouvu, která fakticky založila Microsoft. Gates měl 64 procent, Allen 36. O měsíc dřív stihli cosi podobného pánové Markkula, Wozniak a Jobs a tím oficiálně založili Apple Computer. O pouhého půl roku později pánové Ellison a spol. založili Oracle. To to letí, že?

24. února 1977 oznámila firma Zilog, výrobce úspěšného mikroprocesoru Z80, že připravuje vylepšenou rychlejší verzi Z80-A. Pro zajímavost: v kusovém množství stál 59 dolarů, verze s keramickým pouzdrem byla o šest dolarů dražší.

Commodore v témže roce ukázal prototyp svého počítače PET na Winter Consumer Electronics Show. Ano, na té výstavě, kterou dnes známe jako CES. Chuck Peddle se snažil nabídnout PET obchodům Radio Shack k prodeji. V téže době už ale měl Radio Shack prototyp vlastního počítače TRS. RS jako Radio Shack, a to T je Tandy.

S mírným zpožděním přišel v dubnu Apple II. 4 kila RAM, 16 kilo ROM, klávesnice, BASIC, barevná grafika, to celé bratru za 1300 USD.

Výrobce počítačů IMSAI v únoru 1977 otevřel řetězec obchodů Computer Shack, později přejmenovaný na ComputerLand, a málem zkrachoval. Oznámil totiž novou verzi počítače dřív, než ji měl opravdu k dispozici, a zákazníci přestali kupovat tu aktuální. Naštěstí zrovna v tu dobu hledali v Apple nějaký obchod, který by jejich Apple II prodával…

Mimochodem, v témže roce (ale v říjnu) byl vytvořen první počítač DEC VAX – konkrétně VAX-11/780. Tentýž rok bylo představeno BSD. A taky souborový systém FAT. To vše před čtyřiceti lety. Ať všichni, kdo v té době už byli na světě, zvednou své revmatické ruce – teď!

O pět let později, v únoru 1982, vyšel poprvé PC Magazine. Sinclair podepsal licenční smlouvu s Timexem, podle které se v severní Americe začal vyrábět a prodávat Sinclair ZX-81 pod značkou Timex 1000. Ale úspěšná éra ZX-81 už pomalu končila, protože o dva měsíce později, 23. 4. 1982, představil Sinclair svůj nejúspěšnější počítač ZX Spectrum. 16kB verze stála 125 liber, 48kB verze 175 liber.

V tu samou dobu IBM rozdělilo svůj tým pro vývoj osobních počítačů na tři divize: jedna pro vývoj PCjr, druhá pro vývoj PC XT, třetí pro vývoj PC AT. Intel představil procesor 80286. Stále šestnáctibitový, ale už s chráněným režimem. Bohužel velmi spartánským, takže ho ve světě PC nikdo moc nepoužíval. To spíš Norton Utilities, které vznikly ve stejném roce.

V témže roce přišel do prodejen i Commodore C64, historicky nejprodávanější osmibitový domácí počítač všech dob. V Československu (tehdejším) ovšem dominoval spíš ten Sinclair.

O pět let později (tedy před třiceti lety) Intel představil 80386DX s frekvencí 20 MHz. IBM začalo vyrábět počítače řady PS/2, grafické karty VGA a MCGA. Commodore oznámil Amigu 500 a Amigu 2000. Značka Sinclair už patřila Amstradu, ale Sir Clive Sinclair přišel s novým počítačem. V únoru 1987 jej představil, v srpnu se začal prodávat pod značkou Cambridge Z88.

Z88 byl malý, lehký, přenosný a kromě standardní výbavy počítačů tehdejší doby, tedy zabudovaného BASICu, nabízel i něco jako “kancelářský software” – diář, textový editor, tabulkový editor, terminál pro připojení k jiným počítačům, kalkulačku a další utility. Navíc nabízel systém výměnných modulů s RAM a EPROM. Neuchytil se a ze Z88 je dnes raritní počítač, hýčkaný malou komunitou fanoušků.

I z tohoto přehledu je vidět, že chlebíček technologického prognostika je obzvlášť tvrdý. Kdo by před třiceti lety vsadil na PC, když tu byly supervýkonné Amigy? Někde mám schovaný scan počítačového časopisu někdy z roku 1991, kde je dopis od čtenáře (v ČSFR ještě nebyl internet, takže to nemohl napsat jako komentář pod článek) zhruba v tom smyslu, že by redakce neměla psát o pomíjivé módě PC, když Commodore Amiga jsou počítače mnohem výkonnější a nic se jim nevyrovná. Svůj názor kvalifikovaně opřel o tvrdá data a srovnání výkonu v testech. Jenže vývoj chodí vlastními cestičkami…

Každopádně si díky tomu uvědomuju, že jsem svůj první počítač dostal od rodičů před třiceti lety (přesněji na Vánoce 1986), a právě tenhle dárek mě formoval asi nejvýrazněji. Se Spectrem jsem prožil spoustu krásných časů. A co vy? Jaký byl váš první počítač? A jaký byl váš nejsilnější zážitek s ním?