 »  Senzory Martina Malého: Chcete chytrou domácnost? Opravdu, ruku na srdce: chcete ji?

Tuhle jsem zase seděl s jedním známým, který mi líčil, jak se chystají připravit systém pro chytrou domácnost, který bude zaměřený především na ty nejnáročnější klienty (sociodemo skupina A, tedy nejbohatší majitelé firem atd.) Nejdůležitější v celém tom systému bude, že to všechno bude fungovat dohromady, bude se to ovládat z mobilu, a když se něco pokazí, tak to okamžitě opraví. Já jsem trochu zapochyboval, že právě tohle je to, co “nejnáročnější klient” potřebuje. Nezlobte se na mne, ale vážně pochybuju o tom, že nejnáročnější klient chce přes mobilní aplikaci zapínat topení na chatě nebo otvírat garáž. Co jsem s takovými lidmi mluvil, tak nepůsobili dojmem, že tohle chtějí. Spíš chtěli systém, který bude fungovat a o kterém nebudou ani vědět. Že se garáž otevře sama, jakmile se přiblíží jejich auto poblíž, nebo že se rozsvítí decentně světlo na chodbě, když v noci vstanou z postele. Ale hlavně nechtějí, aby kdokoli věděl, že nejsou doma, že jsou doma, nebo že jedou na chatu. Nechtějí, aby je kdokoli pozoroval přes kameru nebo aby věděl, ve které místnosti právě jsou. To nejdůležitější, co chtějí, je soukromí. Komfort a soukromí.

A nejsou sami. Nová studie od Gartnerů ukazuje, že lidé nejsou z “chytrých domácností” tak úplně nadšení, jak si vizionáři a marketéři představují. Myslím, že pro čtenáře tohoto sloupku nebudou závěry studie překvapením. Zjistilo se například, že tři čtvrtiny respondentů raději otočí termostatem nebo přepnou světlo ručně, než aby totéž dělali hlasem. Automatická regulace teploty je taky fajn, ale možnost ruční regulace je zásadní. Kdo někdy dělal v moderní kancelářské budově bez možnosti individuálního nastavení alespoň “per místnost”, tak chápe, o čem je řeč.

Stejně tak lidé dávají přednost tomu ovládat zařízení jedním jasným ovládacím prvkem – otočit knoflíkem u sporáku, nastavit termostat regulátorem nebo tlačítky, zapnout vypínačem, než používat nějaké univerzální ovladače, potažmo mobilní aplikace. Já tomu rozumím – ono je to cool a vývojáře to baví. Udělat ovládání světla mobilem vypadá hrozně hitech, a přitom je to taková ptákovinka, kterou není problém udělat. Takže to vývojáři udělají, protože je to baví, a marketing se to snaží prodat. Jen ti hloupí zákazníci to hatí, protože o to až tak moc nestojí.

V komentáři na TechCrunch zmiňuje autor případ propagačního videa od Applu, které ukazuje šťastnou obyvatelku chytrého domu, jak ráno vstává a dům jí oznamuje, že je “ready for the day”. Kdo chce od svého domu slyšet takovouhle informaci?! Vždyť to je jen nový způsob otravného spamování neužitečnými informacemi! Stejně tak množství možných nastavení všech systémů pak vede k tomu, že místo, aby lidem čas šetřily, tak jim ho naopak berou. Není divu, že lidi dají před nastavováním a vybíráním přednost prostému zmáčknutí či otočení něčeho, ideálně přímo tam, kde se má odehrát požadovaná akce.

Vypadá to, že největší výzva pro domácí využití IoT nebude to, jak nacpat co nejvíc na co nejmenší plochu a napájet to z baterky, ale jak udělat věci takové, aby byly užitečné. Ze zmíněné studie vyplývá, že největšími fanoušky dálkového ovládání všeho jsou nerdi, ovšem ti tvoří jen zlomek zákazníků. Pro ty ostatní není zpráva “můžete si rozsvítit přes mobil” tak úžasná, jak vám ve firemní laboratoři připadá. Jo, dobrá hračka na týden, ale pak stejně radši vstanete a rozsvítíte vypínačem.

A v neposlední řadě je velkým, opravdu velkým tématem bezpečnost a důvěryhodnost celého systému. Před pár měsíci se stalo, že jakási holčička pronesla v domácnosti s Amazon Alexa (hlasem ovládaný systém) přání, že by ráda domeček pro panenky. Alexa její přání promptně vyplnila a objednala domeček pro panenky z Amazonu. Bohužel, tady historka neskončila – místní televize z toho udělala zprávu a ve vysílání ji reportér okomentoval slovy: “Líbí se mi ta malá holčička, co říká: Alexo, objednej domeček pro panenky”. Což v několika domácnostech vzala Alexa jako vážně míněný pokyn k objednávce, ačkoli to zaznělo z televize…

Divíte se, že si lidi radši zakroutí termostatem ručně?