 »  Senzory Martina Malého: Deset tipů, co si můžete postavit o prázdninách

Prázdniny jsou skvělé období – dovolené, letní tábory a další akce, na nichž se dá buď něco konstruovat, nebo se na to aspoň připravovat. V naprosto ideálním případě pak tvrdit, že to, co zrovna stavíte, je váš příspěvek ku zdárnému průběhu dovolené, tábora, sjíždění Lužnice či čemukoli, co vás čeká. Jsem tu proto s několika tipy.

Pokud je pro vás představa ideálního odpočinku spojená s ležením na zahradě a pozorováním oblohy, můžete si zkusit postavit osobního asistenta pro určování letadel. Stačí jen Raspberry Pi a Amazon Alexa. Ležíte si, vidíte na obloze letadlo, tak zavoláte: „Alexo, co to je za letadlo?“ – a Alexa odpoví!

No dobře, co takhle něco užitečnějšího? Co třeba těžit bitcoiny? Ken Shirriff k tomu použil minipočítač Xerox Alto – jeden z prvních počítačů s grafickým rozhraním, myší atd. Napsal program pro počítání hashů v jazyce BCPL a nyní těží závratnou rychlostí 1,5 bloku za sekundu.

Připadá vám, že to je naprosto neužitečný projekt, samoúčelné kutilství a vůbec: kdyby místo toho dělal radši něco užitečného, tak prospěje lidstvu víc? Tak to další tip taky nebude pro vás. Je to totiž kutilská verze Arduina na cesty a jmenuje se TinyLab. Na jedné desce máte Arduino a spoustu senzorů, takže si ho jen přibalíte k notebooku, který si stejně berete s sebou… Jen opatrně na letištích, deska se spoustou drátů může vypadat podezřele.

Ještě jeden tip z téhož webu mám, tentokrát pro příznivce geocachingu – co taková keš (s Arduinem, samozřejmě), kterou otevřete jen v případě, že uhodnete hádanku? Pokud máte rádi geocaching i bastlení, tak tady máte inspiraci.

Jsou mezi námi i jedinci, kteří nejraději odpočívají někde sami, bez lidí. Jenže co když lidé i přes výslovný zákaz chodí a ruší? Pak nezbývá než si postavit nějaké odhánědlo na lidi. Steven Gioiosa, nadšený hráč Portálu, si vytvořil kopii známého turretu z této hry. Jeho verze má jen část funkčnosti, pouze reaguje na lidi, ale i bez toho samopalu to může mít požadovaný efekt, hlavně tedy v tmavé chodbě. Mimochodem, pokud nechcete pro inspiraci chodit do ciziny, co takhle postavit onoho pumprlíka, co v povídce od Šimka a Grossmana na zazvonění vyskočil ze schránky a zvolal „Táhni, nejsou doma!“ Nějací zájemci by se jistě našli, a stavba nemusí být složitá… Moduly, které přehrajou MP3, jsou dostupné…

Popravdě řečeno – žádný nápad není tak bizarní, aby ho někdo nerealizoval, takže určitě nepřekvapí, když zjistíte, že si nadšený kutil zhotovil exoskeletovou robotickou ruku. Nemusíte už závidět postavám z futuristických stříleček a můžete sami ohromovat tím, jak zvedáte těžké předměty bez větší námahy…

Ještě línější si můžou i na točení spinnerem postavit robota.

Jestliže máte výčitky, že sedíte ve studiu a hrajete si se syntezátorem místo toho, abyste proháněli kolo po cyklostezce, nezoufejte a postavte si syntezátor ovládaný bicyklem. Vážně.

Pro ty, kteří nejradši tráví volno v temné místnosti s klimatizací u svých počítačů, mám taky pěkný tip na zajímavou činnost, kterou lze strávit mnoho hodin. Můžete kompilovat Linux pro různé platformy – například pro OrangePi. S tímto návodem to může být zajímavá zábava.

No a jestli se vám i o prázdninách stýská po učení, tak vězte, že třeba vyšla druhá verze jazyka Scratch pro Raspberry Pi.

Fantazii se prostě meze nekladou, a pokud jste si postavili nějakou zajímavou elektronickou konstrukci, nestyďte se o ní napsat! Nejde o to, jestli to svět ocení, ale určitě tím inspirujete další lidi k vlastní tvorbě, a to je podstatné!