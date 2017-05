 »  Senzory Martina Malého: Národ kutilů zase povstal

S radostí pozoruju, jak Arduino a vlna zájmu o Internet věcí opět rozhýbala elektrotechnické kutilství, které jako by na konci 90. let trochu usnulo. Byla to taková zvláštní doba – aspoň co se kutilství a takového toho domácího bastlení týče.

Za socialismu bylo podobné tvoření populární. Bohužel, popularitu hnaly dopředu hlavně faktory, jako byl nedostatek či nedostupnost jinde běžných věcí, a tak si kdekdo dělal sám nejrůznější nástroje a přístroje, protože nouze, jak známo, i Dalibora naučila hrát na housle. I když to měli těžké, možná těžší než ten Dalibor. Ten nechodil obden do prodejny v Žitné nebo do pasáže na Karlově náměstí a neptal se: “Nemáte strunu E?” Radioamatér a elektrotechnický kutil chodil a ptal se: “Nemáte křemíkové tranzistory?” Neměli. Ale měli třeba diody, takže jste koupili diody, protože za půl roku, až je budete třeba potřebovat, tak nebudou. Zato koupíte elektrolyty… No a takhle jste si doma budovali sklad součástek, z nichž správný kutil čas od času něco postavil, třeba melodický zvonek nebo barevnou hudbu nebo elektromechanický zámek k brance v plotu, a když nestavěl, tak aspoň opravoval – tu rádio, tu televizi, onde třeba pračku…

Mimochodem, před časem jsem poslouchal, jak si lidé stěžují, že takovéhle domácí opravářství pomalu odchází. A není to proto, že by nebyli lidé s patřičnými znalostmi a schopnostmi. Je to proto, že i člověk se znalostí a schopností, postavený před nerozebiratelný kryt elektronického zařízení, v němž se skrývá deska plošných spojů, na které jsou čtyři asfaltové skvrny (a pod nimi neidentifikovatelné křemíkové čipy s tenkými drátky), moc nezmůže. Schéma nemá, a i kdyby měl, tak stěží nahradí nějaké zákaznické obvody. Dokud byly v televizi elektronky či tranzistory, dalo se s osciloskopem, a někdy i s pouhým voltmetrem, usoudit, kde že bude chyba, součástku vypájet a nahradit ji jinou, podobnou. Jenže kdejaký bazmeg má spoustu funkcí, a na ty holt už elektronky, tranzistory ani jednoduché integrované obvody nestačí. A tak opravářům ze staré školy sklaplo a autorizované servisy často degradovaly do role “pokud nesvítí LED 2, tak vyměň modul A27. Když to nepomůže, vyměň celou desku K313. Pokud to taky nepomůže, výrobek je neopravitelný.”

Už to vypadalo, že kutilové a domácí bastliči odejdou do zapomnění. Když jsem v roce 2005 spájel domovní zvonek, co přehrával samplovanou písničku, tedy žádný vypípávaný Big Ben, ale poctivý Big Beat, tak všichni do jednoho kroutili hlavami: “Proč sis něco takového nekoupil v Hornbachu za sto padesát?” Těžko vysvětlovat – kdo tohle tvůrčí puzení zná, tomu není potřeba říkat, proč jsem to udělal, a komu je to cizí, ten to nikdy nepochopí. Koupit to zvládne každý, ale vymyslet a vlastníma rukama postavit, to je jinší radost. Ale pak se zase začalo blýskat na lepší časy. Přišly levné vývojové kity, přišlo Arduino, tím se trochu rozhýbaly stojaté vody, přišly levné moduly, hobby roboti, a pak přišel Internet věcí, a najednou kdekdo chtěl mít doma dálkově ovládané něco a dálkově přístupné čidlo něčeho jiného a monitoring ještě něčeho dalšího, a na trhu nebylo nic moc…

A tak zase povstal národ kutilů, v jedné ruce páječku, v druhé Arduino a za neutuchajícího posměchu a pohrdání se zase začalo bastlit a kutit. To na sebe nabalilo spoustu dalších činností a aktivit, vznikají diskusní fóra, vznikají návody, zapojení, kity pro další tvůrce, zájmové weby, takže bylo už jen otázkou času, než někdo vyhlásí první anketu, něco jako Zlatý zavináč.

Anketa je tu a jmenuje se “Cena bastlířů 2017”. Na prvního máje byla spuštěna nominační fáze, během níž můžete nominovat své oblíbence v kategoriích Nejlepší web, Nejlepší fórum, Nejlepší tutoriál, Nejlepší zájmový kroužek, Nejlepší firma, Nejlepší e-shop, Nejlepší škola, Nejlepší projekt a Nejlepší produkt – a to především z Česka a Slovenska. Od prvního srpna pak začne ostré hlasování. Soutěž spolupořádají weby Chiptron, Tajned a Ráj Bastlířů za přispění mnoha sponzorů (ST, IQRF, Arduinotech, …), kteří věnovali do soutěže ceny pro hlasující.

Pokud tedy máte ve výše zmíněných kategoriích nějaké favority, pošlete jim svou nominaci. Odměnou pro vás může být i některá z cen, ale především povzbudíte své oblíbené autory do další práce.