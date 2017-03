 »  Senzory Martina Malého: Nečekejte, až za vámi akce dorazí. Udělejte si ji sami

Dnes na chvíli opustím své obvyklé jásavé elektronické nadšení a budu se trošku věnovat ryzímu negativismu a kverulování. Beztak si mí čtenáři konstantně od roku 2003 myslí, že se ničemu jinému nevěnuju, protože hejtování, to si pamatuje každý, ale nějaké pozitivní řeči, to je jen zaplacené píár, že?

Lyrik by řekl, že jaro rozkvetlo akcemi. Konference, setkání, workshopy, bootcampy, barcampy, hackatony a podobné věci se valí zleva zprava. Jeden aby se naklonoval, kdyby chtěl jít na všechny, protože pravidlem těchto akcí je, že chodí nárazově. Dva týdny nic, a pak dostanete pozvánky na tři akce v jeden den. Téměř pravidlem pak je, že na jednu z nich vás pozvou v úterý slovy: Mohl byste prosím přijet a přednášet? Akce se koná tento pátek, trochu nás tlačí čas, tak kdybyste mohl obratem poslat prezentaci… V příloze posíláme šablonu prezentace, prosím dodržte. Díky, že o nás tweetnete!

Jenže nemůžete. Je tu totiž i druhá akce, kam vás pozvali o dva dny dřív s lákavou nabídkou: Přijel byste a udělal byste workshop o Internetu věcí? Rozsah cca 3 hodiny. Cílem by mělo být, aby si účastníci postavili nějaké praktické zařízení, které by si mohli rovnou odnést! No jasně, řeknete si, někdo jim vypadl, tak nahonem shánějí někoho jiného. Takže odmítnete a pořadatel odpoví: Nevadí. A neměl byste prosím tip na někoho, kdo by mohl?

Na třetí akci vás pozvou dostatečně dopředu, podmínky jsou rozumné, ovšem akce proběhne v Ostravě a chtějí po vás “dvacetiminutový příspěvek do diskuse”. Jet z Prahy do Ostravy, dvacet minut povídat a jet zpátky, to zní jako bezva nápad, jak zabít den. (Ostraváci, nechť si v příkladu prohodí Prahu a Ostravu, vyjde to nastejno.)

Ale abych nebyl nespravedlivý: někdy se objeví akce, která s ničím nekoliduje, je dostatečně blízko, pozvou vás tam i včas, takže rádi přijedete, a na místě koukáte: vlevo stánek s motivačními příručkami hned vedle pultíku s raw bio vegan gulášem, venku bungee jumping, v předsálí nějaký lokální zaměstnavatel láká uchazeče o práci na simulátoru formule a za rohem prodává lunatický dredař zaručeně pravé fair trade kafe. Jarmark!

A takových akcí je čím dál víc. Kdysi zajímavá konference se promění v ajťácko-ezoterické jamboree, kde kouči foukají svěží větry do ulic a nebozí vývojáři rozvíjejí svou kreativitu omalovánkami, že nestačíte valit oči. Akce, kde se sejdou nadšenci do techniky z řad veřejnosti, baví se o technice a poslouchají přednášky o technice, sice stále žijou, ale je jich méně a méně, jak relativně, tak i v absolutních číslech. Ono to asi tak netáhne…

Třeba BarCampy bývaly téměř punkové akce, kde se sešli lidé se stejným zájmem, a kdo chtěl, začal přednášet o něčem zajímavém. Dneska je to neformálnější konference, s programem, domluvenými řečníky, vstupenkami a prezentací partnerů. Jeden z BarCampů, ani nebudu jmenovat, je už regulérní náborová akce pro mladý ajťácký potěr, plná “příběhů úspěšných” a “rozvíjení osobností”. A podobný osud potkal i hackatony – dnes se tímhle slovem ohání i ryze náborové či marketingové akce.

Dost, škarohlídství stranou, jistě jste poznali mírnou ironickou nadsázku (pokud ne, tak vás na ni teď explicitně upozorňuju), a teď vážně: Pořád ještě existují akce, na které má smysl jezdit. Pomiňme opravdu odborné veletrhy a podobná expa, pomiňme konference pro zvané z úzkého oboru, kam se “masový návštěvník” nedostane. Přeci jen nějaké zůstávají. Pokud vás zajímá elektronika, bastlení, Internet věcí a podobné, tak doporučím třeba zajít v sobotu na Arduino Day. V ČR se oficiálně koná jen jeden, v Praze, ale mám informace, že i v jiných městech proběhnou méně oficiální akce “při příležitosti…” Většinou bývají připravené nějakou partou nadšenců, a je tedy pravděpodobné, že na nich uvidíte zajímavé věci, potkáte lidi “od fochu” a večer budete smrdět kalafunou a oči vám budou svítit jak dvě LEDky.

Bohužel – nenabídnu vám žádný přehled ani seznam. Velkou bolestí nadšeneckých akcí je, že se jejich organizátoři snad stydí na sebe upozornit, takže veškeré promo spočívá ve zmínce na klubovém webu. Což je velká škoda. Nikdo neříká, že je nutné se rovnou hlásit do Arduino Day (stačí poslat informaci o akci, zařadí vás do seznamu, dostanete materiály atd.) Bohatě by stačilo poslat zprávičku na Lupu.

Před měsícem v Brně se nás ptali účastníci školení: A nevíte, jestli někdo pořádá Arduino Day v Brně? Proč se tady nic takového neděje? Možná děje, nevím, trošku naivně doufám, že třeba někdo v komentářích napíše o nějaké brněnské akci. Každopádně jediná rada, kterou jsme na takový dotaz mohli dát, byla: Nečekejte, až takovou akci někdo udělá! Domluvte se a udělejte ji sami! Uvidíte, je to jednodušší, než se zdá! Což je, jestli hledáte pointu, zároveň odpověď na předchozí ironický pesimismus.

Ono to platí nejen pro Brno: Nečekejte, až za vámi akce dorazí. Třeba se vám nebude líbit. Udělejte si sami takovou, aby se líbila vám – a dejte o ní vědět!