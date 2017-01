 »  Senzory Martina Malého: Průkopník katastrofických scénářů

To si takhle řeknete, že si pořídíte nějaký gadget – třeba Chytré auto od T-Mobilu. Díváte se, jestli je to kompatibilní s vaším autem: OBD-II tam je, model souhlasí, tak bezva. Pominete, že od objednání do dodání uběhne týden, však co, je před Vánocemi, a celí natěšení se chystáte vše zapojit a provozovat. Ostatní píšou, jak to zapojili do oktávky a jak jim to hezky funguje, i když to zatím nic moc neukazuje, ale je tam potenciál. Z druhé strany čtete vzkazy od lidí, co vám píšou, že nechápou, k čemu by to mohlo být užitečné, ale to je osud early adopterů.

Takže to zapojíte, otočíte klíčkem a vidíte: “Seřídit světlomety!” Cože to? Asi nějaká divnost v autě, to se stává. Přesně podle návodu jezdíte s autem a co chvíli kontrolujete, jestli už se to spárovalo. A ono ne a ne. Tak napíšete T-Mobilu, ať se kouknou, kde je problém. Zároveň si všimnete, že bez krabičky auto nehlásí nic, s krabičkou “seřídit světlomety”. Což je podivné, protože OBD-II by mělo být “read-only”. No, co už. Za pár dní se ozve technik s tím, že to prověřili u výrobce a že sice váš typ je kompatibilní, ale pouze ten starší model a pak ten novější, ne ten váš. Ale nevadí, výrobce to prý rychle odstraní, to je jen otázka firmware. Do týdne dají vědět.

A tak týden jezdíte bez krabičky, protože soudný člověk nejezdí s připojeným něčím, co způsobuje chybové hlášky, a po týdnu zavolá technik znovu: “Ne, bohužel, výrobce to odstranit nedokáže, takže to můžete vrátit, i když ta čtrnáctidenní lhůta uplynula. Omlouváme se. A děkujeme za upozornění, už jsme do databáze doplnili, že váš model kompatibilní není.”

Vůbec si připadám někdy jako průkopník katastrofických scénářů. Jakmile má operátor “pokrytá krajská města bez problémů signálem”, tak zjistím, že zrovna já jsem za terénní vlnou, takže signál mám jen tehdy, když anténu vystrčím na koštěti z balkónu. “To je divné, vždyť tam jsou dva vysílače…” Nojo, no.

Ale třeba budete mít víc štěstí než já. Můžete si zkusit třeba něco s LoRaWAN v nově otevřeném IoT Hubu na Strahově. Provozují ho České Radiokomunikace a chtějí zde nabízet prostor pro zkoušení technologií, jako je právě LoRaWAN a bezdrátové senzory.

Nebo se můžete přihlásit do soutěže vypsané Microriscem. Třetí ročník IQRF Wireless Challenge je čerstvě otevřený a hledá opět aplikace, postavené na této zajímavé bezdrátové mesh technologii.

Popřípadě si můžete postavit něco praktického do bytu – například něco takového, jako je M.A.R.K. MK5 Honzy Czapka. Nebo něco úplně nepraktického, zato cool, jako například sledování letadel s ESP8266. Nebo se můžete pustit do zkoumání Android Things, nové IoT platformy od Googlu.

A až budete přemýšlet, na jaké platformě to celé postavíte, tak vám pomůže následující tip. Článek v Makezine totiž odpovídá na zásadní otázku hobbystického hnutí: Raspberry, nebo Arduino? Existuje prý velmi jednoduché pravidlo, které vám řekne, jaké řešení zvolit: popište, co to má dělat. Pokud použijete spojku “a” víc než dvakrát, zvolte Raspberry, jinak Arduino.

Příklad: “Chci monitorovat kytky, a když je málo vody, tak by to mělo tweetnout” – jedno “a”, tedy Arduino. Nebo: “Chci monitorovat kytky, a když je málo vody, tak by to mělo tweetnout a taky zkontrolovat předpověď počasí, jestli má pršet, a když ne, tak zapnout zavlažování…” – Raspberry.

Je to samozřejmě extrémně zjednodušující, ale překvapivě platné, a má to skvělý potenciál rozpoutat nekonečný flame v diskusích…