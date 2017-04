 »  Senzory Martina Malého: Tři hardwarové tipy pro domácí experimenty

Na Kickstarteru se objevila kampaň na ZX Spectrum Next. Jde o remake ZX Spectra, postavený na desce, co se vejde do původních plastových “gumáků” i do Pluska. Remake je postavený na nových obvodech a centrálním mozkem je FPGA. V tomto obvodu je implementováno vše, co mělo původní Spectrum, a spousta věcí navíc. Například Z80 může běžet na 3,5 MHz nebo na 7 MHz, paměť má 512 kilo s možností rozšíření až na 2,5 MB, video kromě standardního módu nabízí i Timex 8×1, režimy s 256 barvami, hardwarové sprity, a to vše s videovýstupem nikoli na starou televizi, ale na RGB, VGA a HDMI. Jako externí paměť je SD karta, kompatibilní s DivMMC, zvuk běží ze tří obvodů AY, máte k dispozici joysticky, PS/2 pro myš, funkce z Multiface – a k tomu i možnost nahrávat na kazetu přes MIC a EAR. Volitelný je akcelerátor grafiky, Wi-Fi modul nebo hodiny reálného času.

Kampaň už je plně zafinancovaná, takže o výrobě je rozhodnuto, ale ještě máte skoro měsíc na to přispět. Můžete mít buď za 99 liber základní desku a zamontovat si ji třeba do vraku ZX Spectra (zhruba v srpnu letošního roku), nebo si počkáte na kompletní počítač i v novém designu, který připomíná “plusko”, za 175 liber.

Od moderního osmibitu ke žhavé novince, kterou je Thinxtra Xkit. Jde o kit s modemem Sigfox Wisol WSSFM10 a několika senzory (teplota, tlak, světlo, jazýčkové relé a akcelerometr). Technicky jde o Arduinský shield (s možností připájet piny i pro jiné kity), dodávaný s nonameduinem Uno. Hezké na tomto kitu je, že pasuje nejen na Arduino, ale i na ST Nucleo, na kity od Freescale a od Microchipu (pravděpodobně ano, i když na webu píšou Microship – pokud jde o nějaký kit, který neznám, tak se omlouvám). Kromě toho obsahuje kit i USB konektor (A), takže ho lze přímo připojit třeba k PC nebo k Raspberry.

Návod je poměrně srozumitelný a instalace zase není tak složitá. Jen upozorním na pár věcí: Thinxtra řeší známý problém Sigfoxích shieldů, totiž to, že se o sériovou linku pere programátor s modemem tím, že obsahuje dva jumpery, které je potřeba před programováním vytáhnout a po naprogramování opět zastrčit. Dovedu si představit i přívětivější způsob, třeba pomocí nějakého tlačítka, které bych během programování podržel, ale i takto to jde. Rozhodně to je lepší než u nejmenovaného shieldu, kdy během programování posílá modem obsah FLASH přes Sigfox do éteru.

Druhá věc, na kterou upozorním, je: až budete zařízení registrovat, nedělejte to podle toho návodu a průvodce, protože se pak zařadí do nějaké vlastní skupiny. A až budete hledat ID a PAC, nenajdete je na kitu, ale na krabičce.

Třetí věc, která mě trochu zamrzela, je, že knihovny nejsou přímo v Library Manageru, ale musíte si stáhnout ručně z GitHubu příklad a rozbalit, a v něm najdete knihovnu Tsensors pro senzory na desce a isigfox pro komunikaci s modemem. A aby bylo mrzení komplet, tak ukázkový příklad v době, kdy jsem tento článek psal, mi házel při překladu s aktuální verzí IDE nějaká varování (“nejednoznačné přetížení funkcí”) a při spuštění poslal jen část dat a zahlásil “Parse error”. Ale to určitě tvůrci opraví.

Poslední tip pro tento týden je kit Xplained Mini od Atmelu – tedy dnes už od Microchipu. Já si pořídil v zaváděcí nabídce kit s procesorem ATtiny817, což je novinka z řady ATtiny, vybavená kromě jiného i interfacem pro připojení kapacitních tlačítek (PTC – Peripheral Touch Controller) a desetibajtovým unikátním ID.