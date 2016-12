 »  Šmírující Uber, nejsdílenější články na Facebooku a AI v péči o zákazníky

Twitter prý nebyl pozván na setkání šéfů velkých IT firem s Donaldem Trumpem, protože nepovolil emoji pro hashtag #CrookedHillary. Jeho spolupracovníci ovšem tento důvod oficiálně vyloučili. Vypadá to na takové to typické pomstychtivé malicherné chování, které tak důvěrně známe od jiného prezidenta. Viz Source: Twitter cut out of Trump tech meeting over failed emoji deal.

Yahoo přiznalo hack týkající se více než jedné miliardy účtů. Dojít k němu mělo v srpnu 2013 a nemá nic společného s doposud známým únikem údajů o 500 milionech účtů. Špatné je, že Yahoo netuší, jak o údaje k miliardě účtů vlastně přišlo. Součástí úniku jsou jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, data narození, MD5 hashe hesel a v některých případech i bezpečnostní otázky. Viz Miliardu účtů Yahoo kompromitovali hackeři. Útok firma odhalila po třech letech nebo Yahoo discloses hack of 1 billion accounts.

Uber toho o svých pasažérech ví až příliš a nedokáže tato data ochránit. Jak jinak, pokud existuje možnost zneužití, bude vždy využita. Ať už přímo subjektem, který data shromažďuje, nebo lidmi, kteří pro něj pracují. Viz Uber said it protects you from spying. Security sources say otherwise, kde zjistíte, že zaměstnanci Uberu sledovali vysoce postavené politiky, celebrity a samozřejmě vlastní či cizí ex. Co navíc, Uber sledoval i to, kam se zákazníci vydali poté, co opustili „taxi“. Výše uvedený článek je opět skoro detektivní čtení plné nelegálního konání, šifrování a mazání počítačů i dat a o vyhození toho, kdo skoro rok proti těmto věcem uvnitř Uberu protestoval. Nakonec je to celé jen pokračování starších afér – jako třeba té z roku 2014 o šmírování novinářů a snaze najít na ně nějakou špínu nebo úniku osobních údajů více než stovky tisíc řidičů. A pro pobavení? God Mode se nově jmenuje Heaven Mode. Jako kdyby přejmenování šmírovací pomůcky něco řešilo.

TELEgraficky

Transformers 5 The Last Knight aneb hustý ■ A nová Mumie taky, když už na to přijde ■ IO ■ Copak to ten Netflix chystá? ■ Fedora 25 ■ 69 virálů, které byly totální výmysl.

WEBDESIGN, INTERNET

Pandora Premium je další konkurence pro Spotify postavená na pozůstatcích služby Rdio, která sama byla konkurentem Spotify, než loni šla do bankrotu (a Pandora ji koupila). Pandora v našich krajích moc známá není, hlavně proto, že za a) šlo o internetová rádia a za b) nám byla zapovězena přes geofencing. Teď spouští streaming hudby, který jako by z oka vypadl službě Rdio a míchá do toho to, že (teoreticky) ví, co její uživatelé poslouchají. Viz Pandora officially unveils its long-awaited Spotify competitor, a pokud si snad děláte naděje, tak www.pandora.com je stále stejně odmítavá.

Amazon rozšířil Prime Video do dalších více než 200 zemí. Zaváděcí cena 2,99 USD/eur vystačí na půl roku, pak služba stojí 5,99 USD/eur (a někde je i sedmidenní zkušební lhůta zdarma). Amazon tak sice má více zemí než Netflix, ale obsahu má méně, byť ani ten u Netflixu není žádná sláva. Viz Grand Tour už jede i v Česku. Amazon otevřel Prime video i zbytku světa nebo Amazon Prime Video Now Available in More Than 200 Countries and Territories Around the World a ano, najdete tam i Česko.

SOFTWARE

Bittorrent Sync změnil jméno na Resilio Sync a při aktualizaci migruje vše potřebné. Přejmenování souvisí s vytvořením samostatné společnosti jmenující se právě Resilio.

Poslední watchOS se trochu nepovedl, dělá z Apple Watch „cihličky“. Tedy pokud se tenhle termín, pocházející z anglického ekvivalentu „brick“, k něčemu tak malému hodí. WatchOS 3.1.1 sice Apple stáhl, ale postižení musí své hodinky vrátit Applu, sami je totiž většinou do provozu neuvedou. Viz Latest watchOS update bricks some Apple Watches.

Netscape Navigator se objevil 15. prosince 1994 ve své 1.0 verzi. Patří neodmyslitelně k počátkům internetu, byť dnes už neexistuje. Jak vypadal, můžete vidět na Wiki v heslu Netscape Navigator. Ke stažení je, čistě teoreticky, dostupný zde.

RIP Cisco Cloud, do kterého firma vrazila nějakou tu miliardu dolarů. Cisco Intercloud Services skončí v březnu 2017 a uživatelé budou „migrováni na jiné platformy“. CIS vznikl v září 2014 a byl založen na OpenStack technologii. Jak je ale vidět, nepodařilo se, dost hodně i proto, že v této oblasti je tlak konkurence příliš silný (zejména pokud vezmeme v potaz Amazon). Nutno dodat, že Cisco není jediné, kdo z podobných aktivit couvá. Nepovedlo se HP (Helion), OpenStack opustilo i Rackspace. Špatná zpráva pro Cisco je nakonec i ta, že ostatní cloudoví poskytovatelé se nijak nesnaží používat Cisco hardware. Viz Cisco to kill its Intercloud public cloud on March 31, 2017.

Může být umělá inteligence budoucností pro péči o zákazníky? V Is artificial intelligence the future of customer service? se na to snaží přijít, ale je nutné k tomu dodat, že to, co dnes většina firem označuje jako AI (umělou inteligenci), je jenom strojové učení (machine learnign) a někdy ani to ne. Chatovací boty jsou záplavou naskriptovaných řešení, která nic reálného řešit nedokážou. Pokud by ale skutečně existovala umělá inteligence, tak jistě, byla by velmi užitečnou náhradou unavených lidí na zákaznické lince. Problém je, že žádná AI zatím neexistuje.

HARDWARE

Film The Circle jde do kin v dubnu. Zkuste si „Circle“ nahradit slovem „Google“. Nebude to až tak daleko od reality:

Na macOS se už nedozvíte, kolik vám zbývá provozu na baterii. Zlé jazyky tvrdí, že je to hlavně proto, že nové MacBook Pro mají jednak špatné baterky, ale hlavně, že tam odhady prostě nefungují. A proto funkci v Applu raději odstranili. Apple ale říká, že za to mohou moderní procesory, které prostě dokáží jak hodně spotřebovávat, tak enormně šetřit. Sami uživatelé si ale stěžují, že slíbených 10 hodin práce na baterky prostě nedostanou. Šest hodin stěží. Viz Apple removes the ‘time remaining’ battery estimate in new macOS update.

MARKETING A KOMUNIKACE

Chcete příběh? V téhle kouzelné reklamě ho dostanete:

Nejsdílenější články roku 2016 na Facebooku? Nečekejte, že by snad šlo o něco hlubokého, kvalitního a přínosného. Bližší analýza v The Most Shared Articles on Facebook in 2016 (and What We Can Learn from Them) a je zajímavé si všimnout, že nejvíce sdílený má pouze pět milionů nasdílení (samozřejmě jde o analýzu všímající si nejspíš pouze USA).

Grand Tour lidé pirátí více než Hru o trůny. Jde o pokračování Top Gearu, ale v režii Amazonu. První díl si lidé prý stáhli 7,9 milionkrát. Dvojku 6,4 milionkrát a trojku už „jenom“ 4,6 milionkrát. Viz More people are illegally downloading The Grand Tour than Game of Thrones.

Když už tiskové oddělení Facebooku komunikuje, tak omylem posílá to, co nemá. Viz Facebook Spokesperson Calls Muslim Registry “Straw Man”.

Fake news byly problémem roku 2016, ale větší problém je skutečné zpravodajství. Analyzuje to Fake news is a convenient scapegoat, but the big 2016 problem was the real news a je to správný postřeh. Degradace žurnalistiky, snaha o generování návštěvnosti na úkor kvality, volba témat a copywritingu diktovaná jenom tím, aby přinesla co největší návštěvnost, a tím docházelo k maximalizaci možných příjmů. To je jenom něco málo z toho, co v zásadě velmi pomohlo vzestupu fake news.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Lidská hloupost je nekonečná, tisíce lidí chtějí falešný kupon na 2 500 Kč do Lidlu. Navíc hoax šíří na přátele, a tím je také ohrožují. Co na tom, že ani v příspěvku na Facebooku ani na samotné stránce nejsou na webu Lidlu. Na czechvo.com/lidl/ je čeká nesmyslný dotazník a klasické sociální inženýrství: nejprve po lidech chtějí nasdílet na Facebook, poté poslat 10 kamarádům. Pak si podvodníci vyžádají jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Doména je, jak jinak, registrovaná se skrytím údajů o držiteli, ale je to stará známá, kde stejně podvodné aktivity existují i pro Albert (/albert). Lidl samotný na Facebooku varuje už od 10. prosince, ale je to marné. Více viz také Lidl varuje před podvodnou akcí na Facebooku. Prý s ní nemá nic společného.

Podmínky soukromí poznámkové aplikace Evernote měly nově umožňovat zaměstnancům číst si vcelku bezdůvodně váš obsah. Samozřejmě vše mělo být pro dobro uživatelů, protože Evernote nasazuje strojové učení, které ale funguje jenom, pokud se lidé mohou podívat na to, co máte v Evernote uloženo. Ze strojového učení sice mělo být možné vystoupit, ale zaměstnanci Evernote stále měli mít kdykoliv možnost zkoumat, co si tam ukládáte, byť to mělo mít nějaká ta pravidla (o kterých víme, že mohou být kdykoliv porušena). O pár dní a řadu článků později Evernote couvl a ujistil, že zaměstnanci poznámky volně prohlížet nebudou. Tedy až do chvíle, než to příště zkusí znova, případně pravidla změní klasicky tak nějak potichu, aby si nikdo nevšiml. Ale on už ten příští pokus nebude mít tak bouřlivé ohlasy. Tuhle techniku perfektně zvládá už roky Facebook. Viz Evernote reverses course on opt-out privacy policy that would’ve exposed users’ content to employees a trochu pseudoomluva CEO v A Note From Chris O’Neill about Evernote’s Privacy Policy. Z té plyne, že stejně nic nepochopili a zachraňuje to až Evernote Revisits Privacy Policy Change in Response to Feedback.

Americká US Election Assistance Commission (EAC) potvrzuje možný hack. Jde přitom o vládní organizaci zodpovědnou za testování a certifikaci hlasovacích přístrojů. Hack se měl navíc odehrát zhruba právě v době voleb. Což sice má souvislost, ale ne takovou, že by to mohlo znamenat hacknuté hlasovací přístroje. K hacknutí nejspíš došlo přes SQL injection na mezinárodním webu EAC. Viz The government body that oversees the security of voting systems was itself hacked.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

„Bezpohlavní bradavky“ se pokoušejí změnit pravidla cenzorů na Instagramu. V zásadě docela vtipné, ale ve výsledku k pláči. Týká se to toho, že dámské bradavky vedou k mazání fotek a účtů, pánské bradavky nikoliv. Viz ‘Genderless Nipples’ wants to challenge censorship on Instagram a @genderless_nipples. A když už jsme u toho, tak ještě Android and iPhone reject female nudity app.

Facebook opět ukazuje staré fotografie uživatelů, aniž by oni sami chtěli. A ne že by je jenom ukazoval v nějakých těch extrémně otravných „co jste dělali před rokem“, on je rovnou „vkládá“ jako „nové“ příspěvky. Viz A Facebook glitch is taking users on a trip down memory lane, kde navíc píší, že lidem odebírá a přidává (staré) přátele.

Instagram má 600 milionů uživatelů, sto milionů jich získal za posledního půl roku. Aktuální proměna Instagramu ve Snapchat je samozřejmě v zájmu lákání těch mladých, ale bohužel to znamená, že mizí původní Instagram založený na fotografiích. Nejvíce fascinující na tom je, že miniaturní (150M DAU, teoreticky) Snapchat dělá Facebooku tak obrovské starosti. A zároveň s tím má Twitter (s 300M+ uživateli) tak zásadní problém přežít.

Facebook opět špatně počítal návštěvnost, pro některé vydavatele udával menší čísla pro přístupy z iPhone. Na druhou stranu, správně určit počet zhlédnutí na iOSu je prakticky nemožné, protože to, co chvíli necháte v prohlížeči, se velmi snadno natáhne ještě několikrát jenom proto, že stále není dostupný skutečný multitasking. Zajímavé na dalších podivných číslech je, že iPad ovlivněn nebyl, Android také ne. Prostě stále platí, že „jaké si to Facebook spočítá, takové to je“. Stále chybí nezávislé ověřování. Viz Facebook underreported iPhone traffic for some publishers.

Když se právník podívá na Podmínky užití Instagramu, tak… to dopadne tak, že ukáže, jak hluboce nezná některá technologická fakta a vidí pouze právní stránku věci. Viz A Lawyer Digs Into Instagram’s Terms of Use.

Facebook vyrazil do boje proti fake news, bude je označovat a pomáhat mu budou lidé ověřující fakta. Zní to skvěle, že? Jenže to má hodně zásadních problémů. Nebude to dělat celosvětově. Neodstraní zásadní problém, že jeho algoritmy fake news milují a šíří je daleko více než reálné seriózní zprávy. A není vůbec jisté, kdo vlastně bude určovat, co je pravda a co není, ani kdo bude zprávy kontrolovat. Celé je to absurdní a postavené na hlavu a během pár měsíců či let budeme řešit následek tohoto kroku. Viz Facebook now flags and down-ranks fake news with help from outside fact checkers a News Feed FYI: Addressing Hoaxes and Fake News.

MOBILNÍ APLIKACE

Super Mario opravdu vyžaduje připojení k internetu a už je vidět, jak hloupý nápad to byl. Viz Super Mario Run’s internet-connection requirement is dumb, kde je přesně vidět ono „Try again after finding an area with a better connection“ pocházející nejspíš z dílny šíleného copywritera kříženého s ještě šílenějším programátorem. Viz obrázek níže z VentureBeat.com/Nintendo. Je to fakt povedené.

Super Mario run pro Android je, samozřejmě, malware. Takže pokud jste naletěli a stáhli si APK, tak gratulujeme, vyhráváte Darwinovu cenu. Nintendo prostě Super Mario pro Android prozatím nemá. A jako vždy platí, jakékoliv instalace mimo Google Play vás prostě mohou přivést do maléru. Viz Did you download a Super Mario Run APK for Android? That’s malware.

STARTUPY A EKONOMIKA

Delivery Hero koupilo Foodpandu. Ta se v krátké epizodě objevila i na Českém trhu a patří mezi startupy vlastněné Rocket Internet, který je ale (a to je na tom trochu zábavné) také vlastníkem Delivery Hero (byť by bylo vhodnější napsat investorem). Podle valuace Delivery Hero by cena za Foodpandu mohla být 31,8 milionu eur (investice RI do DH je 800 milionů, podíl 49,1 %). K Foodpandě je nutno dodat, že snaha uchytit se na trzích v Evropě i v USA se nepovedla a nakonec se nedaří ani v Asii, odkud se musela nakonec také stáhnout. Viz Delivery Hero buys Foodpanda in sought after food delivery market.

Nakupvakci.cz krachnul a vypadá to tradičně vesele jako u řady předchozích konců slevových serverů. Viz E15 a Slevový Nakupvakci.cz stojí. Mluví se o milionových dluzích a trestních oznámeních a nutno dodat, že ještě stále je v Česku slevových serverů příliš. Zlatá doba nakupování na „sleváčích“ je ale tak tři, či spíše pět let zpět a dnes už téma slevových serverů a nakupování novináře zaujme opravdu jenom, když něco krachne. A viz též Slevový Nakupvakci.cz přestal fungovat, partneři mluví o milionových dluzích zde na Lupě.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.