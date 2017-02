 »  Snapchat míří na burzu, #DeleteUber hýbe USA a Dropbox má nové ceny

Výroční zpráva Facebooku cituje šíření fake news jako rizikový faktor. Moc ale nezmiňuje, že algoritmy Facebooku právě fake news zvýhodňovaly a reálné zprávy potlačovaly. Pravdu má ale v tom, že právě šíření fake news má vliv na reputaci Facebooku. Viz Facebook’s annual report cites spread of fake news stories as possible risk factor.

Evropská Komise vyšetřuje Valve a další herní vydavatele pro údajný geo-blocking. Valve, Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media a ZeniMax mají omezovat zákazníky v nákupech jejich her podle toho, odkud pocházejí. Pokud si říkáte, co je to za výmysl s ohledem na masivní geo-blocking na YouTube i jinde, tak v tomto případě jde o nemožnost pořídit hry za výhodnější cenu jenom proto, že žijete na nesprávném místě. Viz Geo-blocking do e-commerce nepatří. Komise spustila tři antimonopolní šetření nebo European Commission launches probe into Valve, other game publishers for alleged geo-blocking.

Živé video přes Facebook? Můžete skončit u soudu. Viz čerstvý případ z Austrálie, kde tamní ISP žaluje ty, kdo přes Live na Instagramu „vysílali“ utkání v boxu. To bylo, jak jinak, dostupné přes internet pouze platícím divákům. Podobně byste asi dopadli, pokud byste zkusili Live v kině. Celkem logické. A protože se odhaduje, že touhle cestou se dívalo až 150 000 „dalších“ diváků, tak se jeden ani moc nemůže divit, že Foxtel chce zkusit vymáhat peníze.

TELEgraficky

@trumpchain je boží ■ Pitomio se může užívat ■ Kickstarter koupil Huzza ■ Všechny Oskary od roku 1927 ■ Narrow World ■ Alternativní periodická tabulka ■ Reddit smáznul Alt-Right ■ Tails končí s 32 bity ■ RIP Jawbone ■ RIP Google Now Launcher ■ Tears In The Rain (A Blade Runner Short Film) ■ Libre Office 5.3

WEBDESIGN, INTERNET

Quicksaver končí s rozšířeními pro Firefox. Vysvětluje to poměrně obšírně v I cannot continue working on my add-ons anymore. I'm sorry, but it's time. Ve zkratce? Přepsat rozšíření pro nové WebExtensions by vyžadovalo množství práce od autora rozšíření, hodně věcí k dopracování na straně Mozilly a celé by to stejně neumožnilo to, co je možné v současné podobě.

GitLabu se povedlo smazat pár stovek GB dat a nejspíš nemají zálohu. Viz GitLab suffers major backup failure after data deletion incident, kde se můžete poučit jednak o tom, jak je důležité nejenom zálohovat, ale také mít zálohy funkční a obnovitelné. Ale také o tom, že když už něco takhle špatně dopadne, tak je dobré o tom aspoň pečlivě informovat. Smazaná data to neobnoví, ale je to solidnější přístup než obvyklé zatloukání. Dobrá zpráva? O pár dní později GitLab přišel s tím, že prý našel data na staging serveru.

88 % Američanů používá internet, 77 % vlastní chytrý telefon (níže najdete jiný údaj nejspíš z jiného zdroje, 72 %), 73 % má doma vysokorychlostní připojení, 69 % používá sociální média, 51 % vlastní tablet. A teď se v Record shares of Americans now own smartphones, have home broadband podívejte na vývoj od roku 2000.

SOFTWARE

Dropbox uvolnil Smart Sync (dříve Dropbox Infinite), funkčnost umožňující mít soubory v Dropboxu a nikoliv na disku v počítači a přesto je moci otevřít, upravovat a poté uložit. Celé to funguje tak, že požadavek na otevření souboru ho stáhne a tím umožní opravovat, uložení ho nahraje zpět do Dropboxu. Hodit se to může na málo používané soubory menší a střední velikosti. U opravdu velkých budete narážet na omezení rychlosti vašeho internetového připojení. Pokud nemáte placený Business Dropbox, tak si ale na zpřístupnění budete muset počkat. Viz Introducing Dropbox Smart Sync and new collaboration tools a www.dropbox.com/smartsync.

Dropbox má nové cenové podmínky a parametry. A vypadají hodně dobře. V nově uvedených variantách je nabízena základní varianta Standard za 10 eur za uživatele měsíčně s 2 TB prostoru (bohužel minimum je pět uživatelů). Kapacitně neomezená varianta je dostupná za 15 eur měsíčně a k dispozici je i Enterprise varianta (nemá uváděnu cenu) rozšířená o podporu, migraci, školení a pár dalších věcí pro velké firmy. Viz srovnání cenových plánů. Google GSuite prozatím stále nabízí 1 TB za 8 eur (neomezeně, pouze pokud máte pět a více uživatelů). Microsoft OneDrive můžete mít 1 TB za 7 dolarů měsíčně (včetně Office 365 Personal). Apple iCloud za 1 TB požaduje 10 eur. Nutno dodat, že 10 eur za 2 TB je velmi dobrá nabídka, zejména s ohledem na to, že Dropbox stále v cloudových úložištích výrazně předstihuje konkurenty.

The CRPG Book Project sdílí na Flickru screenshoty z RPG. A má jich tam na 400. Tedy těch her. Screenshotů asi tak přes 14 000. Kouzelné.

Google Data Studio je nově dostupné zdarma. Viz Making Google Data Studio Free for Everyone, a pokud netušíte, o co jde, tak o pomůcku pro vizualizaci dat do formy dashboardů a reportů. Co umí, se můžete mrknout třeba v See Data Studio in action. Ale bacha, to „for Everyone“ je klasicky poněkud mimo. Opět žijeme ve špatné zemi.

Windows 10 Cloud? Odlehčené Windows konkurující Chrome OS. Tedy alespoň podle Windows 10 Cloud is Microsoft’s fresh Chrome OS alternative a je otázka, co ta „odlehčenost“ přinese. Podle jedněch jen univerzální aplikace, což by mohlo znamenat návrat ARM procesorů. Italský Windows Blog Italia v Anteprima e prime impressioni di Windows 10 Cloud, l’evoluzione di Windows RT? přináší i nějaké screenshoty.

HARDWARE

Harddisky, které vám vydrží nejdéle? Podle BackBlaze vládne HGST a Seagate. Nejvíce selhání? Western Digital. Viz The Hard Drives Most (and Least) Likely to Fail, According to Backblaze, kde nezapomeňte, že vycházejí z používání disků v jejich datových centrech, neřeší disky pro domácí použití. Viz též Backblaze Hard Drive Stats for 2016.

MARKETING A KOMUNIKACE

#DeleteUber nabírá na obrátkách poté, co CEO Travis Kalanick vyjádřil zájem pracovat pro Donalda Trumpa. Ale hlavně v návaznosti na zákaz vstupu do USA pro obyvatele některých zemí, který vedl i k zadržení a snahám deportovat ty, kteří již měli platná víza. Uber se totiž stal „stávkokazem“. V okamžiku, kdy Taxi Workers Alliance vyhlásila hodinovou stávku týkající se letiště v New Yorku v rámci tam probíhající demonstrace, Uber na to zareagoval snížením cen. Viz Thanks to Trump ties, #DeleteUber campaign grows on social media a #DeleteUber Campaign Reportedly Sees 200,000 Accounts Deleted.

O něco později přišla zpráva, že Kalanick Trumpův ekonomický poradní tým opouští po nevoli zaměstnanců i zákazníků (viz #DeleteUber výše). A to ještě před pár dny své rozhodnutí pracovat pro Trumpa vehementně obhajoval. Teď ještě co udělá Elon Musk, který se chystá Trumpovi promluvit do duše (jakkoliv naivně to zní). Viz Uber C.E.O. to Leave Trump Advisory Council After Criticism.

Pomůže gamifikace vašemu webu? Mohla by, říkají v Gaming the System…and Winning. Ale nesmíte být překvapení, pokud to nebude fungovat. Užitečné čtení na téma hraní her, herních principů a využití téhož pro další věci. Dlouhé a užitečné čtení.

Nejhodnotnější značkou světa je Google, který si s Applem vyměnil první a druhou příčku. Kompletní žebříček Global 500 2017 je zajímavá věc ke studiu. Amazon si udržel třetí místo, Facebook poskočil ze sedmnáctého na deváté. České firmy nehledejte.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

FBI zveřejnila materiály z vyšetřování Gamergate. Viz The FBI has released its Gamergate investigation records a přímo Gamergate na webu FBI (silně cenzurované PDF o 173 stránkách). Jde o události z roku 2014 až 2015, které se týkaly herního světa, harašení, výhrůžek zabitím a žen v herním světě. Závěr bohužel je, že FBI nedokázala najít řadu z těch, co se zapojili, a celé to nakonec vyšumělo do ztracena. Vypadá to, že v FBI toho moc o sociálních sítích a internetu netuší.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Generace X je více závislá na sociálních sítích než millennials, což je trochu překvapivé. Byť nejde až tak o zásadní rozdíl a určující je počet hodin týdně, které genX (6 hodin 10 minut) a millennials (6 hodin 58 minut) tráví na sociálních sítích. GenX je zde 18–33, Millenials 35–49 a už z toho je jasné, že jde o příliš velké rozpětí, které navíc neodpovídá současnému 15–25–35–45 dělení na sociálních sítích. Nemluvě o tom, že těch pár desítek minut týdně navíc můžeme přičíst tomu, že ti starší jsou nezkušení a také pomalí. Věci jim prostě trvají déle. Mimochodem, lidé 50+ tráví týdně na sociálních sítích 4 hodiny a devět minut. Z průzkumu vyplynuly i počty uživatelů sociálních sítí v USA – Facebook 178,2 milionů, Instagram 91,5 milionů, Twitter 82,2 milionů, Pinterest 69,6 milionů. Miláček médií Snapchat je až na šestém místě. Viz Generation X More Addicted to Social Media Than Millennials, Report Finds a hlavně 2016 NIELSEN SOCIAL MEDIA REPORT (bohužel plná zpráva se stáhnout nedá, končí prázdnou obrazovkou).

Facebook zvýhodňuje videa tím víc, čím déle se na ně uživatelé dívali. Oznámil to v News Feed FYI: Updating How We Account For Video Completion Rates a prý je to proto, aby dlouhá videa nebyla penalizována. Zapomněli ale připomenout, že videa se přehrávají automaticky, aniž by se na ně někdo díval. A také se přehrávají ještě dlouho poté, co je odsunete z viditelnosti.

Instagram Stories přebírají uživatele Snapchatu, píše TechCrunch v Instagram Stories is stealing Snapchat’s users. Má to ale jeden háček, srovnává se služba, která v říjnu odstranila automatické přehrávání, se službou, kde je automatické přehrávání základem abnormálně vysokých čísel. A to nejenom u Instagram Stories, ale také u videí na Facebooku a Instagramu. Každopádně je to na TechCrunch nezvykle dlouhé čtení, tak neotálejte. A začněte doufat, že Instagram Stories budou více přívětivé pro firemní marketing, zatím jsou na tom bídně.

Club Penguin, sociální síť pro děti od Disneye, končí. Místo ní Disney spustí Club Penguin Island, mobilní a vyvíjený několik posledních let. Club Penguin skončí v říjnu, spuštěn byl v roce 2005, ale Disney službu koupil až v roce 2007 (za 700 milionů dolarů), kdy už měla služba 12 milionů uživatelů. V roce 2013 vyrostla na 200 milionů (uživatelů, nikoliv MAU, daleko spíš registrovaných účtů). Viz Club Penguin is shutting down a Important Announcement Regarding Club Penguin on Desktop and Mobile Devices.

Instagram umožní v jednom příspěvku sdílet více fotek. Tedy něco, co už chvíli umí Twitter (až čtyři) a dost dlouho Facebook (mnohem více). Podle Instagram may soon let you share multiple photos in one post probíhá zatím nejspíš omezené testování a vypadá to jako reklamní „carousel“ formát. Stávající jediná možnost, jak dostat víc fotek do příspěvku, je koláž, třeba přes Layout (aplikace také od Instagramu). Což ale pořád vytvoří jednu fotku a v ní zmenšených více těch původních.

MOBILNÍ APLIKACE

Čas trávený na smartphonech se za tři roky prakticky zdvojnásobil. Zajímavější ale je, že čas trávený na počítačích nijak výrazně nepoklesl (8% pokles), stejně jako nepoklesl čas trávený na tabletech (růst 26 %). Viz Smartphone Usage Has Doubled in the Past Three Years a jde o data z USA.

Penetrace populace chytrými telefony? Od 88 % až po nižší desítky procent (ale samozřejmě i procenta). PewResearchCenter se v Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies, bohužel neznámo proč, vyhnul Česku (ale i Slovensku). Světovou jedničkou ve smartphonech je každopádně Jižní Korea s 88% penetrací. Pro srovnání, sousední Polsko má 41 %. Jinak těžko tato čísla srovnat s Českem, hlavně pro různorodost metrik, ale 41,2 % (věk 16+) používá v Česku mobilní telefon pro přístup k internetu (podle ČSÚ, rok 2016), což by zhruba mohlo odpovídat penetraci chytrými telefony (byť samozřejmě nemusí jít o chytrý telefon, ale tam bude málo klasických). Penetrace smartphone může být ještě mírně vyšší, pokud ho tedy nepoužívají pro přístup k internetu.

STARTUPY A EKONOMIKA

Donald Trump se chystá výrazně ztížit zaměstnávání cizinců v USA. Pro technologické firmy to bude mít zásadní následky. Viz Trump’s Next Immigration Move to Hit Closer to Home for Tech a můžeme si klidně i říkat, že se hodlá pomstít velkým firmám, které aktivně vystoupily proti jeho čerstvému zákazu vstupu občanů vybraných „muslimských“ zemí (zákaz se vyhnul těm, se kterými Trump sám obchoduje). Na druhou stranu, H-1B program bývá, pochopitelně, využíván k najímání levné pracovní síly ze zemí, jako je Indie.

Prodeje chytrých telefonů rostly o 6,9 % v Q4 2016 (podle IDC). Apple od Samsungu převzal pozici jedničky. Viz Apple Tops Samsung in the Fourth Quarter to Close Out a Roller Coaster Year for the Smartphone Market, According to IDC. Horace Deidu (@asymco) k tomu má třeba tenhle užitečný graf Apple devices and Mac shipments.

Špatná zpráva, Snapchat má 161 milionů uživatelů (DAU), hlavně žen 18–24 a mimo USA. Nepříliš dobré jsou i další drobnosti. Průměrný uživatel otevře Snapchat pouze 18krát denně, tráví v něm 25–30 minut a pošle 16 zpráv. Snapchatu průměrný uživatel vydělá 1,05 dolaru za období tří měsíců. Viz The average Snapchat user a Snapchat’s parent company publicly files for an IPO: Here’s what you need to know. Pro srovnání, Facebook DAU je 1,277 milionů, denně 20 minut a na uživateli vydělá skoro 20 USD (také za tři měsíce).

Snap Inc. v IPO hledá 3 miliardy dolarů. Pokud se podaří, bude to jeden z největších vstupů na burzu v posledních letech. Nabízí se ale také dobrý pohled na finanční stránku Snapchatu – 404 milionů příjmů v roce 2016 (58 milionů v roce 2015). Ztráty 515 milionů dolarů (2016) a 373 milionů dolarů (2015). Přidejme k tomu velmi rizikový obchodní model, nestabilní uživatelskou skupinu, zásadně zpomalený růst, velmi nízké ARPU atd.

INFOGRAFIKY

Jak barvy ovlivňují online nakupování? To zjistíte v How do Colors Affect Online Shopping? a měli byste vědět, že 93 % rozhodnutí při nakupování je tvořeno na základě toho, jak věci vypadají. A jakkoliv si můžete myslet, že na prvním místě je cena, tak tomu tak není. 85 % z rozhodnutí se ke koupi tvoří barva. A původní zdroj infografiky viz Kissmetrics.

Vlastně se mi skoro podařilo zapomenout na extrémně užitečnou vizualizaci/infografiku jménem The Conversation Prism od Briana Solise/JESS3. Před několika lety jsem ji dokonce používal při školeních pro sociální média a internetový marketing, ale postupně se z nich tak nějak vytratila, tak jak se úroveň základních znalostí zvýšila. A také proto, že pro Česko (a Slovensko) by musela existovat její podstatně „dietnější“ varianta. Škoda jen, že poslední aktualizace je z roku 2014. Ale ve skutečnosti mi ji připomněla nová infografika s týmž účelem a zjevně zásadní inspirací v podobě Essential Digital Marketing Tools.

Trendy digitálního marketingu v roce 2017 (infografika) jsou zajímavé v tom, že ukazují, na co byste v roce 2017 neměli zbytečně věnovat prostředky a čemu byste se naopak věnovat měli, zejména v tom, že zlepšíte aktivity v příslušné oblasti. Osobně musím dodat, že s tím poměrně souhlasím. Viz Digital Marketing Insights from 2016 and Trends to Watch in 2017.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.