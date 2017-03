 »  Snapchat prý nepřežije rok 2017, 15 % účtů na Twitteru jsou roboti a jak může iPad porazit PC

Vědecká žurnalistika? Je to jako s tou klasickou: na jedné straně jsou mýty, výmysly a manipulace, na druhé straně média, která skutečně stojí na vědě a faktech. Ve Science journalism can be evidence-based, compelling — and wrong to navíc ukazují na užitečné vizualizaci. Nejlepší je pravý dolní roh s označením „pure garbage“ a lahůdkami jako je Infowars, Natural News, Mercola a Food Babe. Víte, co čtete?

Počítačové hry opět za něco mohou. Tentokrát ne za výchovu vrahů a násilníků, ale prý mohou za to, že mladí lidé místo snahy začít pracovat raději žijí ve virtuálních realitách. Viz ESCAPE TO ANOTHER WORLD a skoro to vypadá, jako kdyby prostě místo utápění se v alkoholu stačilo utopit se ve hraní her. Nebo to taky možná je jenom konstrukce médií. Rozhodně ale zajímavé čtení.

Už jste smazali Facebook, Twitter či Instagram? Je to opět v módě. Svědčí o tom další kousek z The Guardianu k nalezení jako I deleted my social media apps because they were turning me into an idiot. Je to takové úsměvné, protože tohle už tu bylo mnohokrát a ještě mnohokrát to znovu přijde. Navíc to ukazuje na to, že lidé se ochotně stávají otroky sociálních sítí. Další zajímavé čtení.

TELEgraficky

CSS Grid ■ Gopher, říkal tady někdo Gopher? ■ Bochs 2.6.8 for iOS ■ Dropbox zrušil veřejné složky ■ American Gods ■ Čína blokuje už i Pinterest ■ Badssl.com se vám bude hodit ■ Hoří, má panenko ■ timg

WEBDESIGN, INTERNET

Spotify pokračuje ve vítězném tažení, tedy alespoň v USA. Je to vidět na zajímavé statistice procenta lidí, kteří „v posledním týdnu poslouchali“. Vývoj od roku 2013 je zajímavý i tím, že je vidět, jak silnou pozici měla v USA Pandora. A jak se Applu nedaří s Apple Music.

Google přidal do pravidel hodnocení obsahu v rámci vyhledávání kategorii „upsetting-offensive“ neboli „znepokojující-urážlivé“. Podobně označena pak může být rasová nenávist, nenávist vůbec, násilí a řada dalších „hate“ věcí. Jakkoliv Google nijak změnu nekomentuje, není vůbec jasné, zda a kdy vůbec se něco takového projeví ve výsledcích vyhledávání – hlavně proto, že nejde o přímé nasazení „blacklistu“, ale hlavně o snahu „naučit“ algoritmy tyto problematické věci poznat. Viz Google launches new effort to flag upsetting or offensive content in search a je dobré připomenout, že Google má přes 10 tisíc lidí, kteří výsledky vyhledávání posuzují. A právě ti se řídí dokumentem Search Quality Evalitior Guidelines (PDF).

16,4 miliardy dolarů může být výše škod způsobených inzerentům podvody s online reklamou v roce 2017. Plyne to z čerstvého odhadu a je to v zásadě pětina objemu digitální inzerce v roce 2016. Souvisí to s „neplatným provozem“, jak tomu ostatně říká například i Google. Jde o situaci, kdy vaše inzeráty zobrazí (či dokonce na ně kliká, což je dnes nejpodstatnější) bot. Viz The ad fraud issue could be more than twice as big as first thought — ge78d8d40dcc004d60169aeecaa4ed52aisers stand to lose $16.4 billion to it this year.

Facebook má nové popup okno a zkouší, kam až může zajít. Jak píší v Ugh, Facebook, don't give us even more tabs, objevuje se tam, kde malá nepoužitelná chatovací okénka, a asi nepřekvapí, že ten popup je v porovnání s nimi obludně velký. Vyskočí na vás v okamžiku, kdy někdo odpoví na něco v konverzaci, kde se vyskytujete. A zjistíte tam i klasické zdůvodnění: „Facebook zjistil, že to uživatelé chtějí“. Realita je, že nechtějí.

Představte si obrázek jahod, kde není ani jediný červený bod, a přesto je vidíme jako červené. Zajímavé čtení v This Picture Has No Red Pixels—So Why Do the Strawberries Still Look Red? vám vysvětlí, jak je možné, že vidíte červenou tam, kde žádná není.

SOFTWARE

Visual Studio od Microsoftu? Je čím dál tím lepší a možná byste ho měli zkusit. Zdaleka to není nástroj čistě pro software od Microsoftu, navíc existuje i verze pro MAC. V 20 years in the making, Visual Studio 2017 is faster, leaner, devops-ier správně píší, že už je tady dvě desetiletí. Nové Visual Studio 2017 je rychlejší, snáze instalovatelné a konečně bude umět složku vzít jako projekt. Umí i lépe Git. Viz též Novinky v sadě Visual Studio 2017 a stále můžete mít Visual Studio Community 2017 kompletně zdarma.

Snahy o jailbreak Nintendo Switch jedou naplno. Zatím se zjistilo to, že WebKit (prohlížeč ve Switchi ho používá) nemá ošetřenou „Trident“ chybu, která se záplatovala loni. Viz Old WebKit bugs in Nintendo Switch could lead to jailbreaking, ale pokud se těšíte na root/jailbreak, tak zatím nic. Pokračování viz PegaSwitch.

Vytvořit novou Zeldu trvalo čtyři roky. Osobně musím dodat, že je sakra povedená. Jak se Nintendu dařilo a co museli celé ty čtyři roky dělat, ukazují v čerstvě uveřejněných videích, která by navíc měla mít nějaká další pokračování. Druhé video níže není ze série, ale je jedno z těch, co opravdu dobře ukazují svět Zeldy:

I vám se může stát, že se Google Drive přejmenuje na „Backup and Sync“ a po aktualizaci přestane fungovat s podivnou hláškou „Backup and Sync is disabled for this account“. Co s tím můžete udělat, jasné není, někomu se podaří napravit reinstalaci, někomu ani ta nepomůže.

HARDWARE

Nintendo by prý nemělo ztrácet čas přidáváním videoaplikací (jako Netflix a podobě) do Switch konzole. Píše to Jared Newman v Adding video apps like Netflix to the Nintendo Switch is a waste of Nintendo's energy a všechno je to super, ale psané z pohledu dospělého člověka. Video na Switch je „must have“ pro kohokoliv ve věku deset plus. A ano, čím starší, tím méně ho budou potřebovat. Skvělá ukázka toho, jak je ten „IT“ svět složený ze zásadně protichůdně se chovajících „cílovek“.

Proč letos neuvidíme notebooky s většími SSD, je nejenom poměrně dobrá analýza cen SSD, ale také přehled technologií a dalších věcí. Každopádně: očekává se růst cen, protože prostě paměti nejsou a zájem je vyšší a vyšší. Viz Why laptops won’t come with larger SSDs this year.

Qualcomm nechce, abychom procesorům Snapdragon říkali procesory. Viz Moving beyond processors to platforms a nezbývá, než popřát hodně štěstí v poněkud marném a zbytečném boji. Zejména pokud si vybrali, že tomu budou říkat „platforma“.

MARKETING A KOMUNIKACE

Spotify kapitulovalo, některý obsah bude jenom pro platící uživatele. Viz Report: Spotify finally gives in, limits some albums to Premium users only, kde bohužel zjistíte, že se neví, jaká alba budou uzamčena. Ale také to, že Spotify možná míří k IPO.

Not Special Needs. Když už bude toho 21. března:

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Notepad++ napravoval následky úniku informací o CIA ve WikiLeaks. Celé je to zajímavé tím, že CIA v rámci napadení počítače vyměňovala jedno DLL (scilexer.dll), které Notepad++ používal. Prostě ho jenom využila a nahradila za vlastní. Notepad++ je teď bude zkoušet detekovat. Viz v 7.3.3 – Fix CIA Hacking Notepad++ Issue. Ale dělají si tak trochu #PR.

Děravý Apache Struts 2 sice už má opravu, ale slouží k útokům na weby ve velkém. Píše o tom například Critical vulnerability under “massive” attack imperils high-impact sites a žádná legrace to není, chyba totiž umožňuje spuštění vzdáleného kódu a nevyžaduje vlastně nic než odeslání dotazu přes web. Detaily viz též v Apache Struts Jakarta Multipart Parser Remote Code Execution Vulnerability a CVE-2017–5638 – Apache Struts2 S2–045.

Zkuste e-maily posílat jako vaše kolegyně, čeká vás zásadní životní zkušenost. Zásadní v tom, že odpovědi vašich klientů budou náhle radikálně jiné. Experiment popisovaný v He Swapped Email Signatures With a Female Co-Worker, and Learned a Valuable Lesson nepřekvapí nikoho, kdo tohle dlouhé roky sleduje a zažil záplavu případů, kdy se lidé chovají k ženě zcela jinak než k muži. A nenamlouvejme si, to není jenom o chlapech. A chcete-li číst více, tak ještě Working While Female.

McDonalds India na webu volně nabízí data 2,2 milionu zákazníků. Veřejně dostupné API poskytne e-mail, jméno, telefonní číslo, adresu bydliště, koordináty bydliště a adresy na profily na sociálních sítích. Stačí jenom inkrementovat uživatelské ID. Jak píše McDonalds India is leaking 2.2 million users data, ani po upozornění a potvrzení se nic nezměnilo.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Na Twitteru je prý až 48 milionů botů. Ze zhruba 319 milionů MAU by to bylo docela dost, ale výzkum University Jižní Kalifornie do 9 – 15 % účtů označitelných jako bot nejspíš započítává i řadu účtu, které jsou automaticky plněny a dávají smysl (například účty médií). A pokud počítá i to, že řada účtů firem a osobností vám nikdy neodpoví na dotaz, zmínku ani citaci, pak se tohle vysoké číslo rázem lépe chápe. Všechno je o metrikách. Nakonec 319 milionů MAU je taky otázka metriky. Ničím neověřené. Každopádně, tenhle výzkum vypadá dost důkladně.

Facebook zašel příliš daleko, píše Jon Russell v That time Facebook went too far. Řeč je o snaze zlikvidovat Snapchat tím, že do všech aplikací od Facebooku (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger) nasadí klony všeho, co umí Snapchat. Zejména pochopitelně Příběhů/Stories. Zmiňuje ale i to, že se to (zejména v Messengeru) jeví jako kontraproduktivní a uživatelé novinky nejen nepoužívají, ale Messenger se kvůli nim stává více a více nepoužitelný.

BBC našlo na Facebooku dětské porno, Facebook nahlásil BBC policii a dětské porno nesmazal. Když se pak kauza objevila v médiích, uznal, že udělal chybu. Klasický Facebook. Viz Facebook admits flaw in image moderation after BBC report, kde Facebook tvrdí, že problém už je napraven. Také klasický Facebook: napraven do doby, než se stane znovu.

Služba Twitter Counter byla opět hacknuta a šířila na účty na Twitteru svastiku a další nechtěný obsah. Twitter Counter nebyl tímto způsobem zneužit poprvé. Viz Third-party Twitter app hijack caused high-profile accounts to spread swastikas a je čas opět připomenout, že byste si měli velmi pečlivě hlídat, jakým aplikacím dáváte k Twitteru přístup. Absurdní je, že Twitter Counter vůbec nepotřebuje práva zápisu na účtu. A na jeho webu je pouze zpráva o údržbě, žádná informace o problémech, které služba způsobila.

Twitter McDonald's byl hacknut a ten velmi vtipný tweet o Donaldu Trumpovi už bohužel smazali. Viz McDonald’s Says Twitter Account Compromised After Anti-Trump Post. A ten text: @realDonaldTrump you are actually a disgusting excuse of a President and we would love to have @BarackObama back, also you have tiny hands.

MOBILNÍ APLIKACE

Messenger Day je ukázka konfliktního designu, říká David Cole v Design Conflicts in Messenger Day a velmi dobře a prakticky to bod po bodu ukazuje. Má pravdu, hlavně v tom, že Facebook Messenger má být nástrojem 1:1 komunikaci s konkrétními lidmi, nikoliv dalším Facebookem, kde vidíte další newsfeed od všech lidí, které sledujete nebo které máte v přátelích. Ale těch detailů je víc a Messenger se v posledních měsících proměnil v nepoužitelné a zmatené monstrum. Nelíbí se to ani M. G. Sieglerovi v ShatChat.

Pokud Apple chce, aby iPad porazil PC, bude muset výrazně změnit iOS. Píší to v Apple wants the iPad to beat the PC, it needs to make much bigger strides in iOS software a nejenom, že na tom něco je, ona je to dost podstatná věc. Pokud roky používáte iOS na tabletu, tak jeho problémy znáte: například chybějící souborový systém. Ale třeba i to, že počítač vám vydrží pět a více let, ale iPad za dva roky přestane být použitelný, Apple prostě nechce, aby fungoval déle. Klíčem ale stále je, že produktivita je na počítači (jedno s jakým operačním systémem) nesrovnatelně vyšší.

STARTUPY A EKONOMIKA

Snapchat prý nepřežije rok 2017, píší ve Why Snapchat Won’t Make It Through the Year… a je to užitečné čtení, třeba i v tom, že se v lecčems může fatálně mýlit. Třeba v tom, že Snapchat nemá profily uživatelů ani jejich historii. Tady bych osobně rozhodně neočekával, že Snapchat opravdu věci maže. Dá se ale souhlasit třeba s tím, že Snapchat je v zásadě jedna z nejhůře vyvíjených a fungujících aplikací. Ale také s tím, že původní sliby a předpoklady jsou dnes minulostí. Snapchat už uživatele mnohokrát podvedl (dokonce zcela zásadně) a nezměnilo to nic. Důležitější ale nakonec bude to, že Facebook postupně kopíruje všechno, co dříve měl jenom Snapchat.

Groupon koupil LivingSocial za nula dolarů. Po původní legendární (můžeme říci) dvojce ve slevovém nakupování za deset let nezbylo nic, za co by se daly dát peníze. Ani Groupon to nemá jednoduché, slevový byznys už nemá perspektivu a spotřebitelé prakticky ztratili zájem. Slevový byznys je zahltil nabídkami tak, že už slevy neměly význam. Dobré čtení v RIP LivingSocial: The fast rise and slow demise of a daily deals company o službě, která chtěla být revoluční jako Amazon a později se pokoušela o záchranu vším možným i nemožným. Neuspěla. Dejme českým slevovým serverům ještě tak dva, tři roky.

Intel kupuje Mobileye za 15 miliard dolarů a jde tady o samořiditelná auta, Mobileye se specializuje na počítačové vidění a auta bez řidiče. Jejich technologie už leckde úspěšně funguje. Viz Intel reportedly paying $15 billion to acquire Mobileye, a computer vision firm specializing in autonomous cars.

Marissa Mayer dostane zlatý padák v podobě 23 milionů dolarů. Novému Yahoo (po dokončení akvizice Verizonem) bude šéfovat Thomas McInerney (dřívější CFO IAC) a nezapomeňme, že změní jméno na AltAaba Inc. Viz Yahoo CEO Marissa Mayer to Get $23 Million Severance Package With Verizon Deal Closing.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se v uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

