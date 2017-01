 »  Stejné DPH na tištěné knihy i na e-knihy? Jednoznačně krok správným směrem

Knihy jsou nedílnou součástí české kultury, jsou odrazem a archivem naší historie. Uchovávají naši národní identitu a i díky nim česká kultura překračuje hranice. Je naší povinností postarat se o to, aby byl tento kulturní statek co nejdostupnější, a dál podporovat jeho šíření i s ohledem na technický pokrok.

Zatímco podstata textu a význam knih zůstávají v zásadě neměnné, nové trendy se objevují, pokud jde o jejich formu. Dnes si můžeme svou domácí knihovnu vzít s sebou na dovolenou či do práce, aniž bychom potřebovali stěhovací auto. Stačí notebook, čtečka nebo chytrý telefon. Navíc máme přístup ke knihovnám s téměř nevyčerpatelnými fondy a nemusíme obíhat ty kamenné, stačí nám internetové připojení.

Podpora využívání elektronických knih nám přibližuje mnoho dříve těžko dostupných textů na vzdálenost jednoho kliknutí a množství knih a dokumentů, k nimž máme jednoduchý přístup díky jejich elektronické podobě, je nepřeberné. Také vývoj v oblasti vzdělávání jde ve stále větší míře tím směrem, že využívá digitální technologie na podporu výuky a učení. Elektronické knihy tak dnes plní stejnou funkci jako jejich tištěné protějšky. Tady se však dostáváme k jádru problému, který je jen těžko pochopitelný.

Klasické tištěné knihy u nás od roku 2015 opět podléhají nejnižší možné sazbě DPH, tedy 10 %. Totožný text prodávaný ve formě elektronické knihy je zdaňován nejvyšší možnou sazbou 21 %. Ptáte se proč? Protože tento text převedený do elektronické podoby přestává být z hlediska daňové legislativy knihou a stává se elektronickou službou. Stačí vám takové vysvětlení? Zdá se vám logické? Nebo vám stejně jako mně přijde podivné, že čtenář, který dává přednost novým čtenářským nástrojům, má trpět proto, že chce číst moderním způsobem?

Evropská komise předložila návrh, kterým se snaží tento stav upravit tak, aby stejný obsah mohl být zdaněn stejnou sazbou DPH. Mohli bychom tak konečně uplatňovat stejné sazby na tištěné knihy i na e-knihy. Je to jednoznačně krok správným směrem a já pevně věřím, že Česká republika jej plně podpoří a že nová pravidla začnou platit co nejdříve. Dlužíme to všem, kteří chtějí číst něco víc než jen vzkazy na Facebooku.