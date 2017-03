 »  Trumpův poradce Rudy Giuliani se setkal s českými bezpečnostními firmami

Česká ekonomická diplomacie tento týden v hlavním městě Spojených států představovala tuzemské společnosti zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Visegrádská čtyřka pod aktuálním vedením Polska uspořádala konferenci v sídle Googlu ve Washingtonu, na které se významně podílela i česká ambasáda v D.C. Finance dodalo české ministerstvo zahraničí v rámci ekonomické diplomacie.

Na akci V4 Cybersecurity Conference se vedle různých jmen podařilo dostat například Rudyho Giulianiho, bývalého starostu New Yorku a současného kyberbezpečnostního poradce prezidenta Donalda Trumpa. Zúčastnil se rovněž americký senátor a člen technologického a internetového výboru Joe Manchin.

Giuliani dříve v oblasti bezpečnosti podnikal a nyní působí jako poradce. Na akci V4 měl více než hodinovou přednášku. „Během konference v Googlu se náš chargé d'affairs Zdeněk Beránek s panem Giulianim sešel ještě separátně. Ten se zajímal o působení Avastu a AVG ve Spojených státech a také o u nás fungující CyberGym Europe,“ říká pro Lupu šéf ekonomické sekce na české ambasádě v D.C. Tomáš Hart.

Pět slibných jmen

Ambasáda pro české kyberbezpečnostní firmy připravila třídenní program, kterého se za agenturu CzechInvest zúčastnil i šéf newyorské pobočky Jan Chmelík. „Měli jme bilaterální jednání s konzultanty a jednou velkou obrannou firmou. Také jsme měli B2B akci ve Fairfax County, kde sídlí hodně IT firem a končili jsme jednáním s jednou z velkých amerických kyberbezpečnostních firem, která by s našimi firmami mohla spolupracovat,“ dodává Hart.



Autor: Jan Chmelík, CzechInvest Rudy Giuliani na setkání s českými kyberbezpečnostními firmami ve Washingtonu

Součástí české skupiny bylo konkrétně pět zástupců. Již zmíněný CyberGym Europe za Prahou provozuje výcvikovou arénu pro kybernetické incidenty. Brněnský Flowmon Networks vyvíjí nástroje pro analýzu anomálií v sítích (náš článek), IT-CNS z Pittsburghu rozvíjí byznys s aplikací Safety4Data pro vysoce zabezpečený přenos dat (náš text), Novicom dělá software na zabezpečení, monitoring a správu sítí a Aducid (původně vyvinuto v české firmě ANECT) řeší přihlašování a ověřování pomocí eID.

Akce se zúčastnil také například poradce Googlu pro mezinárodní otázky Will Hudson, Danielle Kriz z Palo Alto Networks, šéf americké centrály ESETu Andrew Lee či Ondřej Krehel. Tento Slovák založil společnost LIFARS zabývající se digitální forenzní analýzou a oblastí „cybersecurity intelligence“. Sídlí v New Yorku a pobočku má i v Bratislavě.

„Pro nás je toto samozřejmě skvělé zviditelnění, které je později možné dále marketingově využít. Důležité jsou ale i kontakty na možné obchodní partnery do odvětví, ve kterých prozatím nepůsobíme a do kterých se chystáme vstoupit,“ přibližuje dále pro Lupu výkonný ředitel IT-CNS Jakub Voleman, který se programu zúčastnil.

„Dalším firmám mohou podobné akce pomoci i při hledání investorů, v této oblasti my zatím žádné kroky nepodnikáme. Nedá se říct, že by každá takováto konference končila úspěšně, nicméně je velmi pravděpodobné, že z každé takovéto akce nakonec firmy jako my získají jednoho až dva obchodní partnery, s nimiž zůstávají v kontaktu i do budoucna. Za IT-CNS jsme takto našli již několik IT firem, které zařadily nebo se chystají zařadit Safety4Data do jejich portfolia.“ IT-CNS bude pravděpodobně pomáhat firmě Aducid se vstupem na americký trh, společnosti prezentovaly spolu.