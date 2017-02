 »  Ústavní soud zamítl stížnost k hazardnímu zákonu na blokování webů

Ústavní soud v Brně dnes jednomyslně zamítl návrh na zrušení některých paragrafů v kontroverzním zákonu o hazardních hrách, který umožňuje blokování webů. Ten v srpnu podalo 21 senátorů s tím, že mohou být omezena práva na svobodu projevu a nastaví se nebezpečný precedens.

Soudce Jaromír Jirsa v ústním odůvodnění uvedl, že paragrafy „nemají naprosto nic společného s omezováním svobody projevu, natož cenzurou, s omezováním vlastnického práva, natož podnikání.“ Jako důvod odmítnutí sdělil i to, že blokování webů podléhá dvoustupňovému správnímu řízení. To, že se v první fázi ministerstvo financí nemusí obracet na soud, má být rychlejší a efektivnější.

Podle soudce se „nejedná o systémovou kontrolu webových stránek“ a na seznam se mají dostávat jen subjekty, „které obcházejí zákon a často se dopouštějí trestné činnosti“. Výhrady skupiny senátorů mají být jen ideové. Ústavní soud již zveřejnil text nálezu (k dispozici zde) a základní písemné prohlášení. Níže se můžete podívat také na video.

Jirsa dále řekl, že jde o „technická opatření, pomocí kterých se stát brání daňovým únikům.“ V argumentaci zmínil rovněž to, že Česko díky zákazu plní závazky mezinárodních smluv. Především díky tomu, že jsou nelegální hazardní hry často provázány s organizovaným zločinem.

Jirsa odmítl i výhrady kolem vyložení pojmu, kdo je to vlastně poskytovatel internetových služeb. Podle kritiků je termín vágně definovaný. „Ponechme výklad pojmu na orgánech, zejména tedy soudech,“ sdělil soudce.

Prolomení principů

Ústavní soud tak potvrdil argumenty ministerstva financí. Náměstek ministra financí Ondřej Závodský na dnešní akci Stát vs. svoboda internetu pořádané společností Internet Info (vydavatel Lupy – pozn. redakce) uvedl, že obsah zákona je přiměřený, ale také jde o to, „aby to v budoucnu nebylo zneužíváno“ a „aby naše společnost byla chráněna před skutečnou cenzurou“.

Obavy z toho, že by hazardní zákon vytvořil možnosti cenzury a dalšího rozšiřování přesto přetrvávají. „Vnímám to jako prolomení principů. Nastavilo to laťku, protože to říká, že princip lze porušit znovu. Velmi brzy někdo další přijde s podobnou myšlenkou,“ myslí si Ondřej Filip z CZ.NIC.

„Politika je o moci. Když někam vložíte právo, může být zneužito,“ navazuje v debatě poslanec Jan Farský (TOP 09). I on mluví o vážném prolomení hranice.

Podle Zdeňka Kučery, advokáta z Baker & McKenzie, se verdiktem otevírá Pandořina skříňka. „Ve světě jsou tendence k rozšíření odpovědnosti na jiné subjekty. To si zasluhuje o velice širokou veřejnou diskusi. Bavíme se o desítkách, stovkách tisíc subjektů.“

Žádné pošklebky

Podle Kučery zároveň pozdě zareagovaly profesní organizace, například sdružení Přichází cenzor. „Kritika přišla pozdě, i když byla oprávněná,“ říká. S tím Ondřej Filip souhlasí, SPIR naopak mluví o házení hrachu na stěnu. Náměstek Závodský k tomu uvedl: „Slyšeli jsme ta nejsprostější tvrzení, že se snažíme vybudovat Severní Koreu, ale to vůbec není pravda.“ Profesní sdružení podle něj měla místo protestů přijít se sofistikovaným řešením, jak problém nelegálního hazardu řešit.

Podle Závodského možná ani k žádnému blokování nakonec nedojde. Ministerstvo podle něj identifikovalo zatím dvanáct problematických poskytovatelů hazardních her a se třemi teď vede správní řízení. Je ale možné, že i oni nakonec buď své podnikání zlegalizují, nebo z Česka úplně odejdou.

Odborná veřejnost ministerstvo kritizuje mimo jinékvůli tomu, že nebylo schopné jasně připravit kvalitní technické principy blokování webů a vytvořit jasnou metodiku. I poslední výtvor úřadu, začátkem roku zveřejněná metodika, obsahuje absurdity typu „strojově zpracovatelných dat v PDF“.

Závodský uvádí, že pokud kritici nebudou své připomínky sdělovat formou pošklebků, nebrání se spolupráci. „Jestliže se nebudeme pošklebovat namísto sofistikovaného zlepšení, možné to je,“ říká směrem k další debatě o metodice.

Říká také, že „metodika není ničím závazným a je výkladem ministerstva“ a že se úřad nebrání jejímu zpřesnění. Ministerstvo financí v minulosti připustilo, že by se námitky kritiků daly zohlednit pomocí další novely zákona o hazardních hrách. Závodský nyní říká, že novel bude celá řada, ale že nyní bude třeba získat zkušenosti z praxe. A do konce funkčního období současné sněmovny se už žádná novela nestihne.