 »  Václav Liška (Aukro.cz): Do pěti let chceme mít deset procent českého e-commerce trhu

Aukro.cz čeká žhavé léto. Aukční server zcela vymění vnitřnosti, které mu slouží teprve něco přes tři roky. Ze systému polského Allegra, které službu prodalo skupině českých investorů, čeká Aukro přesun na nově vyvíjenou platformu, která právě vzniká v Česku.

A bude to přepnutí natvrdo. Vzhledem k fungování serveru totiž není možné, aby oba systémy běžely nějakou dobu vedle sebe. V létě se tak Aukro na několik hodin odmlčí, přemigruje veškerá data do nového systému a pak se objeví v novém, prozradil Lupě jeden z investorů a původní zakladatel služby Václav Liška.

Mluvili jsme také o plánech na expanzi do zahraničí, větším důrazu na přímý prodej či snaze vybudovat ze serveru ekosystém, který pomůže obchodníkům vyjednat lepší podmínky u dopravců či platebních systémů.

V jaké kondici je Aukro dnes, poté, co jste je odkoupili od polského Allegra?

Nekoupili jsme celou firmu, koupil jsme její část – databázi uživatelů, značku a zaměstnance. Máme celý tým, který Aukro několik let spravoval. Reálně jsme začali firmu řídit od začátku letošního roku, protože ta transakce byla formálně dotažena až někdy před Vánoci. Součástí dohody je, že Aukro stále běží na polské technologické platformě Allegro. Někdy loni v létě jsme začali stavět platformu novou.

Takže teď máte systém pronajatý a platíte za něj Allegru nějaký nájem?

Ano. Máme jej k dispozici na několik měsíců, během kterých musíme stihnout přemigrovat na novou platformu.

Máte nějaký deadline, do kdy to musíte stihnout?

Máme to naplánované tak, že to chceme stihnout překlopit v průběhu léta.

Allegro běží na jednotném systému ve všech zemích, kde působí, takže jiné varianty asi při vyjednávání nebyly na stole, že?

Nebyla jiná možnost. My bychom byli rádi, kdybychom si od Allegra mohli koupit třeba klon té platformy, ale ona je tak velká a komplexní a tak architektonicky postavená, že se nedalo odloupnout jen české Allegro. Stejný problém řešili i na Ukrajině, kde se prodávala tamní obdoba Aukra, a i tam si noví majitelé koupili značku a uživatele a museli přemigrovat na vlastní systém.

Jak je na tom Aukro z pohledu čísel? Kolik máte uživatelů a kolik na něm proběhne transakcí?

Aukro má kolem čtyř milionů registrovaných uživatelů, které nasbíralo za svou historii. Reálně aktivní jsou desítky tisíc prodávajících a stovky tisíc kupujících. Denně se prodá mezi deseti a dvaceti tisíci položek. Za loňský rok se přes Aukro protočilo zboží v hodnotě 2,2 miliardy Kč. Když porovnáte obraty Aukra a největších e-shopů, byli bychom někde v top desítce.

Na blogu jste uživatelům psal, že nové Aukro bude při startu štíhlejší, že tam například nebudou všechny stávající funkce. Co tedy na novém Aukru bude? Co zmizí a co třeba přibude nového?

Platforma Allegro vznikla někdy před osmnácti lety a za tu dobu nasbírala hodně funkcionalit. Při stavbě nové platformy jsme nuceni procházet si, které funkce jsou ještě relevantní pro české zákazníky a které už nejsou. Na Aukru stoprocentně zůstanou nástroje, které jsou potřebné k tomu, aby doručovalo službu, kterou doručuje dnes: to znamená nákup a prodej formou okamžitého nákupu a aukce. Zůstanou také nástroje pro správu položek, správu aukcí, správu kontaktů se zákazníky. Co možná na začátku nebude, jsou některé pokročilejší nástroje typu Centrum sporů, které pomáhá zákazníkům v automatizované formě řešit transakční problémy. Zákazníci by to ale neměli pocítit, spíš to bude znamenat trochu větší zátěž na náš zákaznický servis. Další funkce, kterou jsme se rozhodli odložit, je možnost prodávajícího dát zákazníkovi vědět, že je nějakou dobu na dovolené a že je možné očekávat, že zboží dojde s nějakým zpožděním. O takovou úroveň detailů jde. Budeme také vyhodnocovat, jestli tyto funkce jsou ještě pro zákazníky relevantní, nebo jestli nebyly poplatné době a dnes už po nich není poptávka.

A budete naopak nějaké funkce přidávat?

Soustředíme se teď na samotné jádro – aby prodávající mohli prodávat a zákazníci našli zboží a mohli realizovat transakci. Zaměřujeme se ale také na nákupní proces jako takový, protože ten je slabším místem dnešního Aukra. Je těžké najít položku, kterou si chci koupit, a když už ji najdu, je hodně složité dotáhnout transakci do konce. Zákazníci, kteří s Aukrem nevyrostli, kteří jsou noví, se někdy v tom procesu ztrácí. Snažíme se jej přizpůsobit potřebám českých zákazníků a dohnat uživatelské rozhraní, na které jsou Češi zvyklí. Určitě se také soustředíme na mobilní technologie a aplikace. Máme novu aplikaci pro iOS a budeme spouštět novou aplikaci pro Android. A mezi novinkami je to, že teď pod Aukro patří aplikace Střel.to, přes kterou může uživatel vystavovat položku na řadu prodejních kanálů – je tam Aukro, je tam Bazoš, Anonce, Facebook a další budeme přidávat. Další funkcionality pak budeme rozvíjet ve spolupráci s komunitou a budeme hodně testovat, o co mají zákazníci zájem a o co ne.

Vyzval jste lidi, aby vám posílali nápady na změny Aukra na e-mail, vyšlo z toho něco, co do nového Aukra zavedete?

Odezva byla velká, příjemně nás to překvapilo. Primárně samozřejmě zákazníci chtějí, abychom zrušili poplatky, ale to dneska nedokážeme garantovat (smích). Byly tam poznámky k tomu, že jsme zrušili sytém udělování komentářů ve směru od prodejce ke kupujícímu. Seriózně uvažujeme, že tuto funkci do Aukra na nové platformě vrátíme. Zároveň připravujeme jednoduchou komunikační platformu a la fórum nebo blog, kde budou mít uživatelé možnost o nejrelevantnějších nápadech diskutovat. Představíme ji v následujících měsících.

Psal jste také, že budete měnit i obchodní podmínky? Proč? Má to nějaký konkrétní důvod?

Jsou za tím spíš formálně technické záležitosti. Budeme například muset přenastavovat spolupráci s platební branou PayU a tak dále.

Jinak změny v principech, na kterých Aukro funguje, nechystáte? Pořád půjde jednak o prodej v aukcích a za druhé o přímý prodej od profesionálních prodejců?

Principiálně Aukro měnit nebudeme, chceme jen trochu upravit positioning Aukra na trhu. Dneska je pro spoustu zákazníků Aukro aukčním portálem s použitým zbožím a už nevidí, že je tam spousta prodejců, kteří prodávají nové zboží za dobré ceny. Jde přitom o desítky tisíc prodejců, což je v podstatě stejný počet, jako je e-shopů na českém trhu. Na tohle téma se v komunikaci soustředíme. Chceme ukázat profesionálním prodejcům Aukro jako alternativu, aby dřív než otevřou svůj e-shop – nebo paralelně s tím – přemýšleli o tom, jestli nedává smysl otevřít svůj byznys na Aukru. U nás stačí jen založit účet a vystavit položky a okamžitě se dostáváte k velké mase zákazníků, kdežto při otevření e-shopu investice teprve začínají: je třeba nastavit marketingové kanály, platit si PPC kampaň a tak dále a tak dále. Na Aukru jen vystavíte zboží a když už pak prodáváte, platíte provizi.

Neznamená to ale, že bychom chtěli rezignovat na C2C část trhu. Tam je Aukro pořád relevantní a pro kupující je zajímavé tím, že na něm najde nabídku napříč kategoriemi a zároveň tam najdou nové i použité zboží. A je jedno, jestli se dá koupit napřímo, nebo je v dražbě, každý preferuje něco jiného.

Budete něco měnit na způsobu, jakým se Aukro snaží řešit problémy s podvody, fraud prevention?

To bylo pro Aukro vždycky velké téma. Myslím, že s bezpečností a důvěrou zákazníků pracujeme na vysoké úrovni. Dneska nám velice dobře funguje systém komentářů, obě strany se mají možnost ohodnotit. Na Aukru také nikdy nefungoval anonymní prodej, každý prodávající je nějakým způsobem zaregistrovaný a ověřený, takže na každého máme nějakou stopu. A když už přece jen dojde k nějaké situaci, kdy transakce nedopadne dobře, má Aukro program na ochranu kupujících, kdy garantuje vrácení peněz v případě, že transakce nedopadne. A v pozadí má Aukro poměrně rozvinutý systém prevence podvodů, máme nástroje a znalosti na to, jak identifikovat podezřelé jednání. Zároveň máme velice dobré vztahy s Policií ČR. Naši administrátoři jsou s policisty v pravidelném kontaktu, dokonce je školí. Dobré vztahy mnohdy vedly i k dopadení podvodníků. Teď třeba máme případ se vzácnou bankovkou, která před pěti lety zmizela z muzea v Olomouci a asi pře týdnem ji někdo dal na Aukro a vydražil ji za asi milion osm set tisíc. Naši administrátoři na tom spolupracují s policisty a pachatele už myslím dopadli.

Mluvil jste o mobilních aplikacích. Jednou ze služeb Aukra byl Aukrobot, který je momentálně mimo provoz. Budete jej obnovovat?

Službu bychom měli znovu spustit na začátku dubna s novým partnerem, se společností Hypermedia, která má službu Hyperodvoz.

A proč jste ukončili spolupráci s Bazarobotem?

Dostali jsme prostě lepší nabídku.

Aukro v minulosti občas nakupilo nějakou menší službu. Plánujete v dohledné době nějaké akvizice?

Teď je pro nás prioritou stavba nové platformy, ale je pravda, že se na Aukro díváme jako na otevřený ekosystém, do kterého chceme postupně začleňovat služby, které můžou pomoci s transakcí jako takovou. Nebráním se tomu, že dříve nebo později s nějakým subjektem – třeba z oblasti přepravy nebo marketingu – můžeme začít nějak úžeji spolupracovat. Nedá se teď specifikovat, jestli to bude akvizice nebo strategická spolupráce, ale určitě jsme otevření čemukoli, co bude dávat smysl.

Jak vzniká nový systém Aukra? Stavíte na nějakém hotovém řešení, nebo úplně na zelené louce?

Stavíme úplně na zelené louce. Máme na to externí firmy, protože jsme nebyli v tak krátkém čase schopní postavit tak velký funkční tým. Velkou část prací dělá firma Servodata, což je v podstatě sesterská společnost, a máme ještě další dodavatele. Paralelně ale ve Zlíně stavíme inhouse vývojový tým, který pak tu platformu převezme a bude ji dále rozvíjet.

Na čem poběžíte technologicky?

Backend stavíme na Javě a frontend na frameworku Angular 2, což je mladá technologie, takže věříme, že nové Aukro bude i technologicky zajímavé a svěží.

Design bude stejný?

Nebudeme dělat velkou revoluci, chceme, aby Aukro bylo poznat, ale zároveň chceme design trochu očesat o nadbytečné věci, které ruší nákupní proces jako takový. A potom budeme všechno ladit. Uděláme změnu, která bude na první pohled viditelná, ale nebude úplně drastická a potom budeme po částech pragmaticky měnit to, co bude dávat největší smysl.

Říkal jste, že se snažíte Aukro repozicovat, aby je lidé nevnímali jen jako aukční server. Je to i kvůli tomu, že aukční byznys už není tak velký jako býval?

Myslím, že svět je prostě jiný, než byl, když jsme Aukro spouštěli. Tehdy jsme byli jedni z mála, kdo na trhu umožňoval nákup a prodej na internetu. A aukce byly zajímavou a hravou formou nákupu. Dnes pořád dobře funguje pro některé kategorie produktů a určité typy zákazníků, kteří mají rádi ten adrenalin. Ale nakupování na internetu je už dnes standardem, už to není dobrodružství, není to něco, o čem bych potřeboval vykládat svým kamarádům. Proto už nemůžeme stavět jen na aukcích, ale i na tom, že je na Aukru možné nakoupit širokou škálu nového zboží.

V aukcích máte pozici jasnou, ale v klasické e-commerce je dnes velká konkurence.

Myslím, že Aurko vždycky bude největší aukčním portálem a my formát aukce nehodláme potlačovat. Pro určitou cílovou skupinu to vždycky bude zajímavý způsob nákupu. Ale masa v mainstreamových kategoriích potřebuje nakupovat jinak. A už dnes čelíme velké konkurenci – na jedné straně je to klasická inzerce typu Bazoš, Sbazar, LetGo, a z druhé strany jsou to e-shopy jako takové. Pro zákazníka je dnes strašně jednoduché překliknout do druhého okna a zboží si koupit někde jinde. Ale nebojíme se toho, myslíme si, že Aukro pořád má výhodu ve variabilitě a škále nabídky a také v možnosti najít si alternativu – nové versus použité zboží. Zároveň zákazník ví, že v mnoha případech nakupuje v rámci komunity, ne od automatu, ale od někoho, s kým se může potom potkat a sdílet s ním informace z oboru, který ho zajímá. Velice dobrý příkladem je sběratelství.

V e-commerce je velkým tématem to, že se zákazníci nerozhodují už jen čistě podle ceny, ale také podle návazných služeb, které jim e-shop nabídne – jako je doručení zboží a podobně. Vy ale prodeje jen zprostředkováváte. Půjdete v tomhle ohledu někam dál?

Myslím, že to je pravda. Zákazníci začínají být náročnější na kvalitu služeb. Ale myslím, že rostoucí kvalitu služeb jsou schopní doručit jen ti největší hráči na trhu, velká část menších e-shopů na to nemá kapacitu a prostředky. Roli Aukra vidím v tom, že této části trhu může připravit platformu a prostředky k tomu, aby e-shopy dokázaly zákazníky odbavovat lépe. Díky své pozici dokáže Aukro za tyto hráče lépe vyjednávat – třeba lepší ceny u přepravců nebo platebních bran. Tady pro nás vidím velkou příležitost v tom, abychom ten ekosystém vytvořili a otevřeli všem.

Jaký máte nastavený cíl do dalších let? Je navázaný na nějaké hospodářské výsledky?

Nemělo by smysl změnu dělat, kdybychom neměl ambiciózní cíl. Přál bych si, abychom se do tří až pěti let dostali v objemu realizovaných transakcí na úroveň aspoň deseti procent e-commerce trhu. Myslím, že to je dosažitelné. Ve Švýcarsku existuje Ricardo, které zaujímá asi deset procent tamního trhu, marketplace na Amazonu dělá asi 40 nebo 50 procent jeho obratu, eBay také začíná pomalu znovu růst, takže si myslím, že prostor pro P2P marketplace tady určitě je. Stačí to dělat dobře.

Uvažujete i o nějaké expanzi do ciziny?

Rádi bychom. K regionu střední a východní Evropy mám blízko i díky svému předchozímu působení v Naspers. Vidím velkou příležitost pro marketplace v zemích jako je Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, možná Balkán. Určitě se tam budeme dívat.