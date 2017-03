 »  Vážně bereme jen Google. Český eParkomat jde do světa s parkováním pomocí mobilní sítě

„Jediný konkurent, kterého musíme brát vážně, je Google. Ten má spousty dat ze svých služeb a aplikací. Jinak jsme jediní na světě, kdo tohle dělá,“ začíná naše povídání na jednom z malých stánků ve startupové hale na konferenci Mobile World Congress v Barceloně Pavel Vrba. Ten společně se svým kolegou Petrem Haisem před deseti měsíci spustil službu eParkomat pro chytré parkování ve městech. Ambice mají globální.

Inteligentní parkovací systémy ve větších i menších městech jsou nyní poměrně viditelným tématem spadajícím do kategorie chytrých měst (smart cities) a Internetu věcí. Hodně konceptů se točí kolem umisťování senzorů do parkovacích míst a následného snímání pohybu. Český eParkomat relativně nákladnou instalaci čidel a hardwaru obchází. Jediné, co potřebuje, je mobilní síť.

„Využíváme anonymizovaná data, která operátoři sbírají v rámci své sítě. Ta pak v reálném čase zpracováváme a dodáváme výsledky,“ přibližuje Vrba. Systém eParkomatu se tedy nasazuje společně s mobilními operátory. Ti v rámci své tradiční infrastruktury v datovém centru zprovozní sadu serverů, na kterých eParkomat běží, a software se pak stará o zpracování a předávání informací, které operátoři tak jako tak v sítích sbírají.

Neuronové sítě a chytré algoritmy

„V každé zemi nám stačí jeden operátor, který má alespoň patnáctiprocentní podíl na trhu. Ale samozřejmě čím větší podíl má, tím lépe,“ říká Vrba. Spolupráce s operátory a sbírání dat ze sítí snižuje cenu systému pro chytré parkování. Zákazníci, většinou tedy města, platí podle počtu pokrytých kilometrů čtverečních. U velkých měst je to od tisíce eur za kilometr čtvereční za rok.

Fungování přes mobilní sítě nezaručuje monitoring jednotlivých parkovacích míst. Systém se zaměřuje na celky, definují se zejména jednotlivé ulice. Řidič pak ve svém mobilu vidí, zda je v dané oblasti dostatek volných míst a informován je také o komerčních parkovištích.



Autor: Jan Sedlák Pavel Vrba, eParkomat

Český software na serverech pracuje se samoučícími se algoritmy či neuronovými sítěmi. To, že využívá mobilní sítě, zároveň neznamená, že by nespolupracoval také například s parkovacími systémy postavenými třeba na IoT síti SIGFOX. „Data z těch systémů nám naopak pomáhají v kalibraci,“ doplňuje Vrba.

Zákazníky eParkomatu jsou a budou typicky města. Ta, jakmile zaplatí, dostanou informace ve formátu otevřených dat (open data), takže je nemusí například zpřístupňovat pouze ve své vlastní aplikaci, ale také je nabídnout dalším vývojářům, subjektům a podobně.

Strategický T-Mobile

V České republice začal eParkomat nabízet T-Mobile v rámci své mladé služby Chytré auto. Český T-Mobile projekt inteligentního auta nasadil jako první v rámci skupiny Deutsche Telekom. Pilotní provoz se podle zástupců firmy ukázal jako celkem úspěšný a měl by se šířit také do dalších zemí.

Služby eParkomatu jsou nyní k dispozici bez omezení, od dubna pak budou fungovat jako prémiová placená služba. Dosah je na celé Česko, eParkomat umí sledovat chování 40 procent zdejší populace. V Praze aktuálně vykazuje úspěšnost 93,3 procenta.

Pro eParkomat je celý Deutsche Telekom strategický partner. Služba vznikla jako interní projekt v rámci inovačního programu T-Mobilu a posléze i celé skupiny. Pak představenstvo souhlasilo s jejím vyčleněním.

„Nevěděli, co s námi, tak nás pustili ven, ať nás trh profackuje,“ usmívá se Vrba s tím, že velmi pomohl šéf českého T-Mobilu Milan Vašina. Mladý podnik tak dnes funguje samostatně s tím, že brzy oznámí první seed investici právě v rámci Deutsche Telekom a jeho akcelerátoru hub:raum.

Díky německé telco skupině se eParkomat bude moci rychle dostat do zemí, kde DT působí. Tam, kde není, nabídne podporu, vyjednávat už se ovšem bude s jiným operátorem. Češi budou s Deutsche Telekomem rovněž žádat o šest patentů.

„Už máme uzavřený obchod v Německu, začínáme v Rakousku, rozjede se i Maďarsko. Letos chceme růst do pěti zemí,“ navazuje Vrba. „Myslíme celosvětově a v příštím roce bychom chtěli rozjet Spojené státy.“

Hlavní sídlo eParkomatu je v domovské Karviné, kde by firma do budoucna chtěla postavit kompetenční centrum. Vývoj nicméně probíhá v Praze, kde se po investici začne více rozšiřovat – firma nyní aktivně hledá lidi.

Společnost už generuje první tržby a letos se chce dostat na stovky tisíc eur. „Objednávky máme rezervované na rok a půl,“ říká firma.