 »  Veteráni ze Silicon Valley v Česku vyvíjí novou aplikaci, mezi zákazníky je i Google

Pokud si do vyhledávače zadáte slovo „sapho“, vyjedou vám odkazy na výrobce vybavení do koupelen. Pak je tu ale ještě jedno Sapho – původem americká softwarová firma, která svůj produkt kompletně buduje v Praze, poněkud netradičně v kancelářích na Václavském náměstí, kde běžně sídlí spíše bankéři, finančníci nebo právníci.

Zakladatelé Sapho rozjeli v roce 2014, když opustili své pozice v mediálním gigantovi CBS Interactive. Současný výkonný ředitel Sapho Foquad ElNaggar v CBS působil jako ředitel pro strategii, technologický ředitel mladé firmy Peter Yared v CBS rovněž vedl technologie a IT.

Oba dva nicméně mají mnoho dalších zkušeností. Yared například založil firmy, které později koupil Sun Microsystems a VMware, ElNaggar se mimo jiné věnuje investování do startupů a byl součástí představenstva firmy BlueKai, kterou koupil Oracle.

Jádro v Česku

S těmi zkušenostmi rozjeli podnik, který na investicích prozatím získal 13,85 milionu dolarů, mimo jiné od fondů Bloomberg Beta či AME Cloud Ventures, který spoluzaložil zakladatel a dlouholetý šéf Yahoo Jerry Yang. Sapho má mezi zákazníky vedle CBS Interactive také třeba Google.



Autor: Jan Sedlák Tým Sapho. Zleva: Tom Krmec, Foquad ElNaggar, Jan Surovec, Peter Yared.

Firma má hlavní sídlo v San Bruno v Kalifornii, Spojené státy ale jako stěžejní produktové jádro nefungují. Amerika zajišťuje obchodní aktivity a marketing, produkt jako takový nicméně od začátku vzniká v Praze.

„Napojení na Českou republiku vzniklo v době, když jsem měl společnost Transpond,“ říká pro Lupu Peter Yared. „Tehdy jsme přes mailing listy hledali spolupracovníky a jednoho na technologii jQuery jsme našli i tady.“ Zkušenosti s českým hlavním městem se osvědčily a jakmile zakladatelé po odchodu z CBS Sapho rozjeli, vývoj začali stavět v Praze právě na lidech, se kterými už spolupracovali.

Sapho má v českém vývoji, který je zároveň jediným na světě, 35 lidí s tím, že postupně plánuje přidávat další. „V následujících 18 měsících bychom v Praze chtěli dvojnásobně růst,“ navazuje pro Lupu Foquad ElNaggar. V Česku firma původně začínala se třemi zaměstnanci.

Opce na akcie

Mladá americká společnost v Česku staví zejména na zkušených programátorech, kteří mají dlouhodobější praxi s back-end IT systémy. A také stojí o matematiky. V Praze se Sapho líbí mimo jiné kvůli kvalitnímu technickému vzdělávání, zejména Karlovu univerzitu označují za „zabijáckou“.



Autor: Sapho Peter Yared (vlevo) a Foquad ElNaggar, Sapho

Pozice pražského vývoje ve firmě je silná. Nejde pouze o levný outsourcing vývoje, ale kompletní R&D a produktový management. Jan Surovec působí jako generální manažer v Praze a zároveň dohlíží na výzkum a vývoj. Tom Kmec je pak viceprezidentem pro engineering.

„Silicon Valley je dnes velice složité místo na dělání startupu,“ popisuje ElNaggar. „Vývojáři jsou drazí, navíc jim musíte platit všemožná pojištění a podobně,“ navazuje. „Valley není jediné místo, kde sehnat nejlepší možné lidi.“ Sapho pražský vývoj dobře platí, po šesti měsících dává opce na akcie a nepůsobí zde pouze kvůli cenám. „To bychom jinak byli v Rumunsku nebo Polsku.“

Nová vrstva

A co vlastně Sapho dělá? Zjednodušeně řečeno přetváří tradiční IT aplikace ve velkých firmách do podoby 21. století. Firmy v posledních 20 letech investovaly miliony dolarů do nákupu a instalace firemních systémů a aplikací typu SAP, Oracle, IBM a mnohých dalších. Toto takzvané legacy IT už ne vždy odpovídá dnešním požadavkům, zejména v uživatelském rozhraní a podobně.

Firmy tak mají drahé aplikace, které umí hodně věcí, ve výsledku ale jejich možnosti jen málokdo z firmy umí vytěžit. Řečeno v terminologii marketérů na sociálních sítích, „engagement“, zapojení uživatelů, v nich je velice slabý.

„Máme jednoho zákazníka s 80 tisíci zaměstnanci. Do jeho CRM systému se alespoň jednou týdně přihlašovalo pouze 10 procent obchodníků,“ popisuje ElNaggar na příkladu. „Když jsme nasadili náš software, narostlo to na 85 procent.“

Sapho nad popisovaným legacy IT světem vytváří novou vrstvu, která sjednocuje informace z jednotlivých aplikací, a ty pak dokáže ovládat z jednoho místa. Takzvaná Micro Apps Platform se na všechny ty ERP, CRM, databáze a podobně připojuje pomocí aplikačních rozhraní (API) a SDK. Mikro aplikace pak lze integrovat do mobilních aplikací či třeba Slacku.

Jakmile se pak něco v připojených legacy aplikacích stane, uživateli přijde „push“ oznámení stejně jako třeba při notifikaci z Facebooku. Zároveň lze provést potřebnou činnost, třeba odpovědět či zadat údaj.

Sapho platformu píše v Javě, která má v enterprise IT oblasti velké zastoupení. Systém se instaluje on-premise či v privátním cloudu, tedy u zákazníka, za jeho firewallem. Licence na jednoho uživatele na měsíc stojí od dvou do deseti dolarů, podle velikosti zákazníka. Pro nové a pokročilé funkce se využívá strojové učení – systém se umí učit to, jak se uživatel chová či se vytváří doporučování.

Sapho dělá přímý prodej, zároveň ale využívá partnery. Mezi nimi má třeba Infosys, IBM či Hewlett Packard Enterprise. Tradiční hráče jako Oracle nebo SAP označuje rovněž za partnery, protože nad jejich aplikacemi dělá novou vrstvu, kterou zákazníci chtějí.