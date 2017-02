 »  Vyšší pokuty pro operátory, nový hráč a test trhu. Tak chce Sobotka snížit ceny dat

Ještě v pondělí nechtěl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek o posilování pravomocí Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) ani slyšet. „Já si myslím, že ČTÚ by měl nejprve vyčerpat možnosti, které mu dává stávající zákon, a teprve pak by přicházelo v úvahu zvýšení pokut,“ prohlásil na tiskové konferenci, na které také za příčinu vysokých cen mobilních datových služeb označil nečinnost ČTÚ a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Po dnešním jednání s premiérem je ale řada věcí jinak. ČTÚ by podle Bohuslava Sobotky měl získat několik nových nástrojů, jak na trhu prosazovat svá rozhodnutí. Mají být součástí novely zákona o elektronických komunikacích, kterou má do 15. února vládě předložit Mládkovo ministerstvo.

První novinkou je zavedení nového správního deliktu. ČTÚ by měl dostat možnost udělovat pokuty za nedodržení licenčních podmínek při přidělení frekvencí. Dosud zákon dával regulátorovi jen jedinou možnost: řízení o úplném odnětí licence. Tím také ČTÚ operátorům kvůli vysokým velkoobchodním cenám LTE nedávno pohrozil.

Současně se mají zvýšit maximální výše pokut, které může ČTÚ udělit, z dnešních 20 milionů na 50 milionů Kč. „Tuto pokutu je možné udělit opakovaně a v případě opakovaného udělení by se pokuta mohla zvýšit ze současných 40 milionů až na 100 milionů korun,“ oznámil Sobotka.

Právě zvýšení pokut ČTÚ po vládě požadoval, aby mohl operátory citelněji trestat za porušení zákonů. Z původního požadavku, aby se pokuty počítaly jako procenta z obratu, je ale nakonec kompromis. „Umím si představit lepší výsledek, ale lepší něco než nic,“ komentoval výsledek šéf Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Novela už obsahuje také právo spotřebitele odstoupit od smlouvy bez sankce při jednostranných změnách smluv nebo desetidenní lhůtu pro přenos čísla. Sobotka ji chce protlačit sněmovnou co nejdříve. „Chtěl bych, abychom novelu poslali do Poslanecké sněmovny v režimu paragrafu 90 a požádali poslance, aby tuto novelu schválili v jednom hlasování,“ řekl premiér. Kdyby se zkrácené jednání nepovedlo, mohl by zákon úplně spadnout pod stůl – poslanci by se k němu do konce mandátu současné vlády už nemuseli dostat.

Tříkriteriální test

ČTÚ také oznámil, že už od podzimu provádí tzv. tříkriteriální test, ve kterém analyzuje stav trhu s mobilními daty. Jde o přípravný krok, který potenciálně umožňuje zařazení trhu mezi regulované trhy, na kterých pak může ČTÚ přímo určovat podmínky a ceny. Regulátor ale nejdřív musí prokázat, že je dotyčný trh pokřivený a současná pravidla nedokáží zajistit, aby správně fungoval.

ČTÚ má svůj test dokončit v dubnu či květnu letošního roku. „Na základě této analýzy poskytování mobilních dat v České republice by mohl eventuálně začít konat ÚOHS, pokud k tomu dostane od ČTÚ podnět nebo dostatečné argumenty,“ dodal premiér. Mimochodem – je zajímavé, jak je antimonopolní úřad v otázce mobilního trhu pasivní. Předseda ÚOHS Petr Rafaj, který se jednání u premiéra také účastnil, je ani nepřišel novinářům okomentovat.

Řeč přišla i na možnou aukci pásma 700 MHz, na kterém by teoreticky mohl začít fungovat nový, čtvrtý plnohodnotný operátor. Ten by pak mohl rozhýbat situaci na trhu, věří premiér. ČTÚ a ministerstvo průmyslu mají vládě předložit návrh, co by se s touto frekvencí dalo dělat. Podle Nováka by vláda tyto informace mohla dostat do začátku července, zároveň s aktualizací správy spektra.

Ve hře je také stále pásmo 3,7 GHz, na které by ČTÚ chtěl vyhlásit aukci ještě letos na jaře. „Pokud by nějaký zájemce vstoupil na trh tento rok koupí této frekvence, logicky se pak bude dívat na to, jaké další frekvence budou na trhu draženy,“ podotýká Novák směrem k budoucí možné dražbě 700 Mhz.

Premiér se ještě má setkat se zástupci tří současných operátorů. Původně se se Sobotkou měli sejít všichni dohromady, ale podle premiéra nakonec požádali o separátní jednaní. Například šéf O2 Tomáš Budník má za premiérem dorazit ještě dnes. Podle Sobotky ale jednání s operátory na dnešní dohodě o změnách zákona o elektronických komunikacích už nic nezmění.

Můžeme se tedy těšit na snížení cen dat? „Pevně doufám a věřím, že by nás mohlo potkat datové jaro,“ uzavírá šéf Rady ČTÚ.