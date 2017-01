 »  Windows 10 na mobilech, přes bilion dolarů v IoT, Apple začíná utrácet své miliardy

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Ukázka toho, jak je čínský internet a svět díky své velikosti do značné míry samostatný: aplikace WeChat začátkem podzimu loňského roku (prozatím poslední veřejná čísla) dosáhla na 768 milionů aktivních denních uživatelů. WeChat je něco jako Facebook Messenger, ale lze v něm i platit, objednávat taxi a mnoho dalších věcí. „Celosvětový“ Messenger má mít měsíčních aktivních uživatelů asi miliardu.

Qualcomm na CESu představil nový čip Snapdragon 835. Využívá 10nm výrobní technologii a zajímavý je i v jedné věci – má tohoto výrobce mobilních ARM čipů dostat i na běžné počítače. Microsoft nedávno oznámil, že Windows 10 poběží i právě na ARMech. Qualcomm nyní uvádí, že se hranice mezi PC a mobilem začne rozmazávat. Pokud ano, Intel nebude úplně rád. Ten na druhou stranu na CESu představil vlastní 5G čip. Limitovaný počet vzorků ukáže ještě letos.

Počítači Surface Studio od Microsoftu se daří lépe, než se čekalo. Surface Studio je drahý stroj pro profesionály (od tří do více než čtyř tisíc dolarů) umožňující i práci s dotykovým perem, který může využít toho, že Apple na profíky už tolik nemyslí. Podle DigiTimes Microsoft v prvním kvartálu od uvedení do prodejů prodal 30 tisíc Studií, jednou tolik, co Microsoft čekal. Podobná čísla přitom mají pokračovat.

Už dlouho zde nebyl nějaký odhad toho, jak velký bude Internet věcí. IDC aktuálně říká, že se v této oblasti bude v dalších třech letech po celém světě utrácet stále více, až v roce 2020 půjde o téměř 1,3 bilionu dolarů. Letos růst poženou výroba a doprava.

Po pokusech několika projektů o podobnou službu spouští společnost Nvidia něco, čemu říká GeForce Now. Respektive online streamování počítačových her přes internet rozšiřuje ze svého Shieldu na běžné počítače, díky čemuž by mohlo jít hrát náročné tituly i na starých strojích, na Windows i macOS. Firma službu představila na veletrhu CES. Za 20 hodin hraní se má zaplatit 20 dolarů.

Apple investuje miliardu dolarů do společného fondu s japonským SoftBank Group. Připojují se i další jména jako Oracle či Qualcomm. Fond má mít celkově až 100 miliard dolarů a investovat do nových technologií. Apple v loňském roce miliardu dolarů investoval také do Didi, čínského konkurenta Uberu. Alespoň částečně tak nakládá s obří hotovostí (přes 200 miliard dolarů).

ZDNet se rozepisuje o rumunském městě Jasy, na které se díky velmi levným vývojářům stále více zaměřují velká IT jména. Svá vývojová centra zde otevírají Amazon, Oracle a mnozí další.

Samsung spouští fond nazvaný NEXT, vloží do něj 150 milionů dolarů. Investovat chce do startupů (série B) kolem virtuální reality, umělé inteligence, IoT a dalších nových věcí. Projekt je globální.