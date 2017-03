 »  Windows konečně bez restartů, legendární Psion se vrací, Průša podnikatelem roku

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa velkých IT firem. Co se událo v tomto týdnu?

Do Windows přichází velká revoluce. Společně s Creators Update pro Windows 10 (další „major“ aktualizace) dorazí i větší kontrola toho, kdy si systém může instalovat aktualizace. Měly by tak odpadnout otravné a nevyžádané restarty. Více na blogu Microsoftu.

Ze zpráv na letošním MWC v Barceloně se zdá, že Google ukončí výrobu svého notebooku Pixel. Současné modely jsou vyprodané a další se vyrábět nemají. Google má problémy s dodávkami, hardware mu ostatně nejde dlouhodobě. Pixel měl mimo jiné sloužit jako ukázkový stroj s Chrome OS. Jméno Pixel se nyní posunulo i na chytrý telefon od Googlu.

MWC ukázalo i další věc – původní tvůrci legendárních komunikátorů Psion chtějí stvořit následovatele. Spustili kampaň na Indiegogo a šlo to rychle. Meta 200 tisíc dolarů už je překonána. Stroj Gemini PDA má moderní parametry a zejména tradiční klávesnici, kterou se Psion proslavil. Z MWC se také můžete podívat na nové BlackBerry KEYone, už čínský stroj s licencí, klávesnicí a Androidem.

Oculus zlevňuje své VR brýle Rift o sto dolarů na 499 dolarů. Pohybové ovladače Touch pak rovněž o stovku na 99 dolarů. Facebook tak chce zvýšit prodeje. Firma říká, že většímu rozšíření virtuální reality brání mimo jiné právě vysoká cena (více v našem obsáhlém článku). Sony zase zveřejnila první VR čísla – headsetu PlayStation VR se podařilo prodat 900 tisíc kusů. Původní plány mluvily o 2,5 milionech.

Začínajícím podnikatelem roku 2016 se v tradiční anketě EY stal Josef Průša z Prusa Research. Jak jsme informovali, firma se letos chce dostat na miliardový obrat, prodává tři tisíce 3D tiskáren měsíčně.

Twitch letos začne prodávat hry a všemožné updaty do nich, jako jsou zbraně, skiny a podobně. Twitch je platforma pro streamování hraní videoher a Amazon chce vytěžit to, když fanoušci vidí někoho hrát a hned jim to, co vidí, prodat. Twitch by se tak mohl stát určitou silnou konkurencí pro Steam. Twitch je vlastněný Amazonem. Ten už dříve otevřel i vlastní vývojářské herní studio a engine.

Microsoft chce kolem holografických možností Windows 10 reprezentovaných brýlemi HoloLens postavit ekosystém výrobců, stejně jako třeba u PC. Nyní tomu říká Windows Mixed Reality a prvním, kdo vlastní AR brýle představil, je Acer. Rozebrány jsou na blogu.



Autor: Acer Headset pro Windows Mixed Reality od Aceru

Hewlett Packard Enterprise v prvním kvartálu klesly tržby o 10,4 procenta na 11,4 miliardy dolarů. Klesla poptávka po jeho serverech a storage. Bloomberg informuje, že HPE ztratilo jako zákazníka Microsoft, který technologie odebíral do svých datacenter, a tedy i cloudu. Redmond, stejně jako třeba Amazon či Google, si nyní servery vyvíjejí samy, což na HPE a spol. vytváří obří tlak.

Národní centrum kybernetické bezpečnosti při NBÚ v Kybernetickém polygonu v Brně uspořádalo kyberbezpečnostní cvičení pro země z Balkánu (Albánie, Makedonie, Srbsko a spol.). Jde o podobná cvičení, kterých se účastní i zdejší státní instituce. Více zde.

Microsoft, Intel, Accenture a řada bank vytváří novou skupinu Enterprise Ethereum Alliance (EEA). Ta se srocuje kolem open source platformy Ethereum pracující s blockchainem. Snahy o nasazování blockchainu v praxi rychle narůstají, aktivní je i IBM.

Jednou z cest, jak se Apple začal prosazovat ve firemním prostředí, bylo rozjetí spolupráce s IBM. Nyní se Cupertino dává dohromady i se SAPem. Na MWC byl oznámen SDK kit, takže vývojáři mohou začít SAP více integrovat do iOS.

Microsoft vypustil třetí technické preview svého Azure Stacku. Jde o soubor technologií z Azure, které půjde instalovat také ve vlastním datacentru a vytvářet si takový lokální Azure. Jde o výrazné rozšíření dosavadního Azure Packu. Stack se nicméně dlouho vleče. Třetí preview má být poslední a finální verze má jít na trh v půlce roku.